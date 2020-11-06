Шумиху вокруг Конституционного Суда подняли те, кто хочет украсть землю, - Палица

Намерения заблокировать работу Конституционного Суда и шум, который подняли так называемые антикоррупционеры, связаны с тем, что судьи могут признать неправомочность принятого закона о рынке земли.

Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" высказал лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Иностранные компании, которые уже наготовили чемоданы денег, чтобы скупить в Украине землю, поняли: завтра Конституционный Суд может это запретить. Поэтому, когда кричат, что надо искать виновных, прежде всего ищите тех, кто хочет что-то украсть! А украсть хотят украинскую землю. Наши зарубежные "партнеры" хотят ограбить страну, когда мы воюем, когда у нас эпидемия, нет денег, а банки не кредитуют селян. Поэтому надо разбираться, кто стоит за этой шумихой", − подчеркнул политик.

Он также обратил внимание и на другую причину проблемы: нежелание людей, которые принимали антикоррупционные законы, чтобы они действовали долго и была возможность все списать, когда КС признает их несоответствие Конституции.

"Впервые это было сделано в 2014 году, затем – в 2019-м. Оппозиционные партии предупреждали, что закон, который написан в Офисе президента, не соответствует Конституции. Но никто не реагировал, и монобольшинство его приняла. Сегодня он отменен. Ничего страшного не произошло! Надо просто исправить ошибки, на которые указал Конституционный Суд, выписать новый закон в соответствии с требованиями Конституции и принять, чтобы он работал", − заявил Игорь Палица.