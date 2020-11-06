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Шумиху вокруг Конституционного Суда подняли те, кто хочет украсть землю, - Палица

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шумиху вокруг Конституционного Суда подняли те, кто хочет украсть землю, - Палица

Намерения заблокировать работу Конституционного Суда и шум, который подняли так называемые антикоррупционеры, связаны с тем, что судьи могут признать неправомочность принятого закона о рынке земли.

Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" высказал лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Иностранные компании, которые уже наготовили чемоданы денег, чтобы скупить в Украине землю, поняли: завтра Конституционный Суд может это запретить. Поэтому, когда кричат, что надо искать виновных, прежде всего ищите тех, кто хочет что-то украсть! А украсть хотят украинскую землю. Наши зарубежные "партнеры" хотят ограбить страну, когда мы воюем, когда у нас эпидемия, нет денег, а банки не кредитуют селян. Поэтому надо разбираться, кто стоит за этой шумихой", − подчеркнул политик.

Он также обратил внимание и на другую причину проблемы: нежелание людей, которые принимали антикоррупционные законы, чтобы они действовали долго и была возможность все списать, когда КС признает их несоответствие Конституции.

"Впервые это было сделано в 2014 году, затем – в 2019-м. Оппозиционные партии предупреждали, что закон, который написан в Офисе президента, не соответствует Конституции. Но никто не реагировал, и монобольшинство его приняла. Сегодня он отменен. Ничего страшного не произошло! Надо просто исправить ошибки, на которые указал Конституционный Суд, выписать новый закон в соответствии с требованиями Конституции и принять, чтобы он работал", − заявил Игорь Палица.

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Топ комментарии
+12
Это жополиз Бенин мужик? Просто у Бени сейчас счета арестованы он землю купить не может вот Палица жопу и рвет!
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06.11.2020 13:01
+8
Галас навколо Конституційного Суду здійняли ті, хто хоче вкрасти землю, - Палиця - Цензор.НЕТ 5204
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06.11.2020 13:16
+5
Палица типа совсем не в курсе что её разворовали давным давно .Теперь осталось разворовать всякие земельные кусочки , которые остались незамечаными а потом взяться за владельцев колхозных паёв .
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06.11.2020 13:04
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Правильный мужик . Правду сказал . В цирковой казне вакуум , вот они и пытаются продать последнее - землю . Тем более , чувствуют , что цирк не долго протянет .
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06.11.2020 12:59 Ответить
Это жополиз Бенин мужик? Просто у Бени сейчас счета арестованы он землю купить не может вот Палица жопу и рвет!
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06.11.2020 13:01 Ответить
Пєця і Ахметов - наше фсьо! Плюс ротердам+
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06.11.2020 13:33 Ответить
Мне вобще пох чья земля! Она и так и так моей не будет!
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06.11.2020 13:02 Ответить
Ну так бігом в аптеку, бо в Тамбові бояра зараз дифіцит, кацапюра ти нульова! Галас навколо Конституційного Суду здійняли ті, хто хоче вкрасти землю, - Палиця - Цензор.НЕТ 9444
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06.11.2020 13:35 Ответить
интересно что куму Палыце кум бородатый всунул в астрал шашку динамитную или кактус что так орет главный вор по стране????? Галас навколо Конституційного Суду здійняли ті, хто хоче вкрасти землю, - Палиця - Цензор.НЕТ 5679
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06.11.2020 14:46 Ответить
Кагал на те й привели до влади, щоб вкрасти землю.
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06.11.2020 16:30 Ответить
кто хочет украсть землю: 18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли. Заблокировать земельные банки агрохолдингам с последующим переделом планируется в рамках уголовного производства, которое с фабулой «о незаконности использования земли» должна будет инициировать Общественная организация «Израильско-Украинской юридической помощи». Такую заявку в Минюст на днях подали люди Коломойского, в числе которых значится Розенберг- беглый министр энергетики Ставицкий. Общественная организация зарегистрирована по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана.
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06.11.2020 13:02 Ответить
Палица типа совсем не в курсе что её разворовали давным давно .Теперь осталось разворовать всякие земельные кусочки , которые остались незамечаными а потом взяться за владельцев колхозных паёв .
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06.11.2020 13:04 Ответить
Якщо не буде закону про продаж землі, то все розкрадене прийдеться покласти взад. Земля має бути тільки державна. А всі інші нехай користуються нею на правах оренди.
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06.11.2020 13:40 Ответить
а что нужно бене? Тьфу, палице?
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06.11.2020 13:04 Ответить
Коломойша боится рыночных цен на землю?
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06.11.2020 13:05 Ответить
Тогда все голосовали не за зелю , а за Коломойского ? Шумиху вокруг Конституционного Суда подняли те, кто хочет украсть землю, - Палица - Цензор.НЕТ 8752
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06.11.2020 13:08 Ответить
так она уже украдена...
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06.11.2020 13:06 Ответить
Галас навколо Конституційного Суду здійняли ті, хто хоче вкрасти землю, - Палиця - Цензор.НЕТ 463 так що, треба узаконити крадене? А може треба притягти до кримінальної відповідальності крадунів?
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06.11.2020 13:59 Ответить
Це говорить той, хто разом з Беньою обікрав Україну до ниточки, а теппер ще хоче шкуру зsдрати Лютий вовк, а прикидаэться вывцею
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06.11.2020 13:07 Ответить
А хто з народом радився щодо продажу землі?
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06.11.2020 13:08 Ответить
Ніхто. За нашою спиною наш спадок продають за копійки міжнародним спекулянтам. Спимо? Прокинемся у вогні пограбовані
Дострокові.
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06.11.2020 13:30 Ответить
Палица /Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман - создатели группы "Приват. Думают одно,говорят другое, делают третье. Восток-дело тонкое.
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06.11.2020 13:09 Ответить
Галас навколо Конституційного Суду здійняли ті, хто хоче вкрасти землю, - Палиця - Цензор.НЕТ 5204
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06.11.2020 13:16 Ответить
Хроника одного президента

05.11.2020 г.

Аудит Госрезерва подтвердил тотальное разворовывание и хищения. Полупустые склады, пропавшее зерно Госрезерва, миллионные запасы просроченных товаров. То, о чем мы писали начиная с ноября 2019 года подтвердилось.
См. Хроника 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г. 07.05.2020 г. Теперь начинается самое интересное. Главный вопрос - с чьего разрешение это делалось ?

Подробнее -- https://timeze2019.blogspot.com/
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06.11.2020 13:26 Ответить
Погоджуюсь з Палицею, що шуміха навколо КС була ініційована тими, хто хоче продати українську землю по аргентинському сценарію. Але не погоджуюсь з паном Палицею, що Зєля в цій афері не задіяний. Скоріше Зєля свої мільярди хабаря авансом за це вже отримав, а тепер валяє дурня, бо треба виконувати замовлення. Зєля не такий вже і дурень.
Зєлю геть. Дострокові.
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06.11.2020 13:27 Ответить
Земля давно продана. Подивись на аграрні холдинги.
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06.11.2020 16:33 Ответить
Да, уж Бенина говорящая голова скажет исключительно правду)))) Особенно если учесть что это их группа "За майбутне" вместе с жОппоблоком подали на рассмотрение в КСУ запрос из за которого все и началось)))
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06.11.2020 13:41 Ответить
Вот хитрые, буржуи, вздумали землю скупить, деньги людям дать, НЕ ВЫЙДЕТ !!! Беня и Ко ее за дарма уже забрал. Галас навколо Конституційного Суду здійняли ті, хто хоче вкрасти землю, - Палиця - Цензор.НЕТ 4011
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06.11.2020 13:58 Ответить
Думаю, земля землей, но зелень под шумок может протащить через КС решения о конституционности всех стремных вопросов по Крыму и Донбассу. Типа воды, выборов и СЭЗ. Ситуативное большинство в зале ему подсобят.
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06.11.2020 13:59 Ответить
Не верю холую Бени...
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06.11.2020 14:13 Ответить
Той, в кого є хоч який-небудь дрючок, має право право вдарити Палицю по лисині!
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06.11.2020 14:36 Ответить
какая отвратительная рожа!
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06.11.2020 14:38 Ответить
те кто хочет украсть сотрудничество с США И ЕС. и те,по следам лярдов отмытых в Украине мировые финасовые органы начали слежку...
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06.11.2020 15:16 Ответить
Еще одна псина бени коломойши, врага Украины, шото из себя строит, а по факту холуй гребанный.
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06.11.2020 15:33 Ответить
Коломойці все ************ дефолт України і зайом від рашки, а не від МВФ.
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06.11.2020 16:03 Ответить
Юлька хочет украсть землю.
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06.11.2020 19:33 Ответить
 
 