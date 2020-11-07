Словакия частично закрывает границу с Украиной из-за обострения ситуации с COVID-19

Словакия временно закрывает некоторые пункты пропуска на границе с Украиной в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что с 9:00 (по киевскому времени) 9 ноября будет временно закрыто пункт пропуска Вельке-Слеменце, с украинской стороны - Малые Селменцы. Кроме этого, временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска Убля, с украинской стороны - Малый Березный.

В пункте пропуска Вишне Немецке, с украинской стороны - Ужгород, пропуск людей, которые временно или постоянно проживают на территории Словакии, будет осуществляться с 08.00 до 20.00 (по киевскому времени).

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Отмечается, что при въезде в страну необходимо пройти антигенный тест, пойти на самоизоляцию, а на пятый день сделать ПЦР-тест. Антигенный тест имеют право не делать люди, которые едут на территорию Словакии транзитом, и в соответствии с исключениями Указа Управления здравоохранения Словацкой Республики или письменного исключения.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.