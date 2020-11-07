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На Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Олег Свинарик, - Львовская ОГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

7 ноября на Луганщине погиб 20-летний боец ​​80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

На Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Олег Свинарик, - Львовская ОГА 01

"Сегодня на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля Мостиського района. Трагедия произошла на Луганщине. Парню было всего 20 лет. У него остались родители и два брата. В прошлом году в августе Олег добровольно изъявил желание нести службу по контракту. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде", - написал Козицкий.

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На Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Олег Свинарик, - Львовская ОГА 02

Автор: Володимир Янченко
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