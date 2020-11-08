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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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России невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

России невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "Радіо Свобода".

"Я неоднократно это говорил, что для Российской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины невыгодно, непрагматично. И вот в этом главная "соль". И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы к завершению этой гибридной войны", - сказал министр.

По мнению Резникова, прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, в том числе в переговорах по освобождению удерживаемых лиц.

"Для них тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не несет пользу. Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, сттавить вопросы о поддержании порядка. И экономически они уже не справляются сегодня, они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии", - подчеркнул Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+57
********* веде цю війну не заради грошей, довбню.
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08.11.2020 19:48
+31
а Украине невыгодно принимать Донбасс обратно. Конец войны означает прекращение санкций, ухудшение уровня жизни, 3-5 миллионов ватных и откровенно врвждебных избирателей и разгул бандитизма
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08.11.2020 19:57
+24
Идиот. А Чечню содержать выгодно? Не все измеряется деньгами. Есть ещё и амбиции и не только. Родителям, например, не выгодно воспитывать детей. Но ведь воспитыыают, а не массово сдают в детдома.
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08.11.2020 19:52
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Коли це зупиняло московитів?
Їх зупинить тільки відсутність можливості продовжувати війну - грошей через санкції , війск через придушення внутрішніх бунтів. России невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 791
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08.11.2020 20:03 Ответить
Я так понимаю, «перлы» от Кравчука и Резникова - нарИд медленно приучают к «впихиваем не впихиваемое»............
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08.11.2020 20:03 Ответить
может все же всеукраинский референдум и по итогам - стена и ров с крокодилами и пусть их ***** кормит и танцует?
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08.11.2020 20:13 Ответить
Дебилы - та **** вообще похер, он будетвести войну даже находясь одной ногой в могиле.
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08.11.2020 20:14 Ответить
А путлер хоть что-то делает, без выгоды для себя? Ему нужна была гигантская военная база со стоянкой кораблей ВМС, он отжал Крым. И ему по сараю, что есть или чего не хватает у жителей полуострова. А Донбасс- это и начало сухопутного коридора в тот же Крым, и здоровенная палюга в колеса Украины, которая двигалась в ЕС и НАТО. А разве то, что мы туда можем не попасть, не выгодно *****? Так что, будет он воевать, ишак вонючий, пока не сдохнет. А там видно будет.
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08.11.2020 20:16 Ответить
Асєєв: Проблема в тому, що ми не здатні збагнути: ******* Росія - це відбиток ідеї, а не грошей.

Ця деталь - яка, на перший погляд, не має жодного практичного виміру, марна й абстрактна - насправді є ключовою у відповіді на питання: а чому ж ми не можемо вже 6,5 років закінчити війну? Чому кожна поступка Москві натикається на ще більший шантаж? Чому Кремль не зважає на санкції, втрачаючи мільярди й не маючи жодної фінансової віддачі від окупації Криму чи Донбасу? Чому не рахує тисячі вбитих своїх громадян - і здатен "витратити" стільки ж у майбутньому? Чому Москві байдуже на своїх полонених, вільні економічні зони (де б їх не будували), "мирні ініціативи", наглухо зачинені блокпости, зірване, відбудоване - і знову зірване перемир'я? Заради чого потрібні підвали, катування та кров? Загалом - чому?

...Саме тому ніколи не буде жодного принципового компромісу чи то щодо Криму, чи то щодо Донбасу. І річ навіть не в Путіні, який діє абсолютно логічно до своїх незмінно "червоних" переконань. Проблема в тому, що ми не здатні збагнути: ******* Росія - це відбиток ідеї, а не грошей....

А що ж ми? Частина населення все ще не вважає Росію за ворога. Чи можливо після цього прописати зворотне на рівні РНБО? На скільки років у нас є стратегія? Чи можливо бодай припустити, що локальні конфлікти в концепції "русского мира" (Абхазія, Донбас, Карабах) - мають бути принципово відкритими, за жодних обставин не завершуючись ніколи й ніким?
Чи могли б ми будувати свою національну безпеку від цього, замість того, щоб носитись із "Мінськом", як того хоче Москва? Мабуть - ні. Бо Україна - все ще калькулятор. Ми все ще рахуємо, скільки ж нам винна "невинна" Москва. Так відбувається, коли немає ідеї, і навпаки - коли ідею має інший, твій ворог. Можливо, останній в Європі сповідник ідей.
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Станіслав АСЄЄВ
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08.11.2020 20:20 Ответить
Резников несет чушь. Он показал полную свою некомпетентность и даже преступную некомпетентность.
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08.11.2020 20:31 Ответить
это он увидел тоже в глазу куйла?
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08.11.2020 20:34 Ответить
Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков - Цензор.НЕТ 5697 Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков - Цензор.НЕТ 214
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08.11.2020 20:42 Ответить
Саме тому ви не спромоглися, за півтора роки, вибити для кацапів жодної корисної санкції? Щоб не погіршувати економічне становище мокшан?
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08.11.2020 20:34 Ответить
ну так пусть нахер выводят свои кацапо-фашисткие войска!и выплачивают пепарации!
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08.11.2020 20:36 Ответить
"России невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников". Погоджуюсь з Резніковим. Лише необхідно уточнити "Росії критично невигідно..." тобто створити такі умови за яких Крим і Донбас стануть таким тягарем , що негативно (і критично) впливатиме на внутрішнє життя самої Росії. Це як кидаєш три золотих в кишеню і перепливаєш річку, а коли за пазухою пуд золота, то підеш на дно.
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08.11.2020 20:38 Ответить
росія це цивілізаційний монстр, виродок. Єдина країна в світі народ якої з радістю конвертує зароблене виключно в репресії та насильство.
Вони просто не розуміють витрат не по`язаних з вбивствами чи тортурами. Це орки Толкієна в чистому вигляді. Не дарма він придумав свій Мордор дивлячись на ссср.
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08.11.2020 20:42 Ответить
Скоро ....*йолка* !.. Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков - Цензор.НЕТ 5671
..Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков - Цензор.НЕТ 2421
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08.11.2020 20:43 Ответить
" Россия решительно поддержала Трампа в 2016 году, выторговав себе четыре года на продолжение своей войны против Украины и частичную оккупацию. Русские горячо поддержали кандидатуру телевизионного клоуна Зеленского на пост президента Украины. Взамен "Зе" вернул коррупцию и капитулировал на Донбассе. Теперь всему этому пришёл конец."
Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков - Цензор.НЕТ 4601
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08.11.2020 20:44 Ответить
Так що,випробуємо план "Б" ?
Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков - Цензор.НЕТ 8380

Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков - Цензор.НЕТ 3537
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08.11.2020 20:48 Ответить
никто комаровскому рыбы не даст... у него лицо зебильное
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08.11.2020 23:48 Ответить
Дебил. Для раши любой замороженный конфликт выгодный. Геополитокой займись -неуч...
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08.11.2020 20:49 Ответить
Генеральний конструктор - генеральний директор ДККБ «ЛУЧ» Олег Коростельов на презентації ударного безпілотника «Сокіл-300» заявив, що підприємство-розробник готово оплатити створення першого дослідного зразка за власні обігові кошти, у випадку включення програми БПЛА в Державне оборонне замовлення.
Повідомляє Національний Промисловий Портал.
За словами Олега Коростельова, ДККБ «ЛУЧ» готові вкладати власні обігові кошти у свою частку ударного безпілотника «Сокіл-300», за умови, якщо програма розробки та випробувань комплексу буде включена до державного оборонного замовлення.
Завдяки вже випробуваним технологіям, програма створення ударного безпілотного авіаційного комплексу та проєктно-конструкторські роботи по ній можуть коштувати приблизно 150 мільйонів гривень. Це на порядок дешевше не тільки спільної участі у розробці, але й прямої закупівлі подібних комплексів у іноземних держав.
Крім того, Генеральний конструктор КБ «ЛУЧ» зазначив, що суміжні підприємства так само готові долучитися до створення комплексу за власні обігові кошти, поставляючи продукцію власного виробництва, але головним чинником таких дій стане гарантія в оформленні замовлення від державних структур та підтримка розробки зі сторони України.
Основною проблемою в фінансуванні проєктно-конструкторських робіт по новому безпілотнику пан Коростельов вважає невизначеність Міноборони та суміжних структур, які протягом певного часу змінюють свої вимоги та не здатні провести планування щодо розробки певних видів військової техніки на середнь- довгостроковий період. Це змушує вітчизняні підприємства та саме міністерство проходити десятки кіл паперової роботи, без гарантії на позитивний результат для Збройних сил.
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08.11.2020 21:04 Ответить
Еще один заглянул в глаза путлеру, или в карман.
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08.11.2020 21:15 Ответить
И? Оставим свои территории за миролюбивой Роисей?

Без войны оккупированные территории не вернуть. Россия понимает только силу и страх.

Азербайджан 30 лет слушал увещевания про мирный путь и вернул Карабах за пару месяцев силой.
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08.11.2020 21:15 Ответить
Как задолбал уже это Трускавецкий универ...Su ka, почитай историю...Империи воюют не только лишь для "выгоды материальной", есть еще понятие "величия", но Клоунам этого не понять... гнать вас надо в шею, дебилы!
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08.11.2020 21:19 Ответить
Було б не вигідно йому, то й не починав би цю війну.
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08.11.2020 21:21 Ответить
Резникову больше не наливать! Что-то его сильно много стало Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков - Цензор.НЕТ 6885
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08.11.2020 21:26 Ответить
выгодно или не выгодно, резник ты шаман?
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08.11.2020 21:26 Ответить
***** и начинать ту войну было "невыгодно" .

Токо иде то ***** , а иде тот мистер "здоровий глузд" ?!
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08.11.2020 21:30 Ответить
Если бы кацапы делали только то, что им выгодно, то их звались бы они евреями Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков - Цензор.НЕТ 7704
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08.11.2020 21:52 Ответить
Для быстрейшего прекращения войны в Украине просим рашистов днр внезапно напасть на рашистов лнр и перебить друг друга ночью, да так, чтоб россия не успела никого "спасти" !
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08.11.2020 21:56 Ответить
Все это из серии - ,,наркоману не выгодно обсадиться до смерти ,, ., алкоголику не выгодно нажраться до инсульта ,, серийному убийце -маньяку не выгодно убивать , чтобы не сесть на электрический стул . ********* - смесь наркомана с алкоголиком и маньяком , о какой выгоде идет речь ???!!
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08.11.2020 21:58 Ответить
Я неоднократно это говорил, что для Российской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины невыгодно, непрагматично.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Что это за категории,выгодно-невыгодно?
Цель- оправдывает средства,он такого не слышал?
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08.11.2020 22:05 Ответить
Скажи ещё,что они налоги платили в бюджет Украины.
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08.11.2020 23:52 Ответить
Может они и отчёты в налоговую Донецка сдавали? Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков - Цензор.НЕТ 6195 Через какие фин инструменты?
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09.11.2020 00:14 Ответить
Нет такой налоговой Украина.
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09.11.2020 00:20 Ответить
Ну и хрен с ними,если ни налогов,ни контроля.
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09.11.2020 00:22 Ответить
Как? Как перечисляли деньги?
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09.11.2020 00:41 Ответить
Сколько за свет,воду и электричество заплатил лугандон?
Тут и вопрос и ответ.
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09.11.2020 00:58 Ответить
Да не там платят,.а в бюджет Украины сколько заплатили?
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09.11.2020 01:04 Ответить
Точно так же и с налогами.Если тебя невозможно проконтролировать,то о каких налогах идёт речь? Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков - Цензор.НЕТ 8705
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09.11.2020 01:13 Ответить
А ты прикинь,что уголь сам из под земли не выскакивает за электричество ,воду надо платить и если ты не платишь,то ты вообще на дотации гос бюджета.
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09.11.2020 01:40 Ответить
Мои деньги идут в бюджет Украины.
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09.11.2020 01:14 Ответить
придурок
мацкали хотят уничтожить Украину
и заселить ее подобными Резнику уйййобками
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08.11.2020 23:05 Ответить
Та нєєє чувак, ***** дуже невигідно щоб стерли цю зелену плісняву - от він і не стріляє... ееей, кацомордівська шльондра єрмачок - шо там з обіцяним обміном заручниками? 8 місяців пройшло - чи зараз в пріоритеті Байдену заглохло зробити?
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08.11.2020 23:06 Ответить
Он вас обманывает. России необходима эта война, что бы не допустить вступление Украины в ЕС и НАТО. Она ее и замутила и поддерживает, прикрываясь заботой о язычных.
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08.11.2020 23:08 Ответить
Фєдєрастії можей не вигідно, а путєну війна необхідна, бо інакше розвалиться вся його влада...
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08.11.2020 23:41 Ответить
Украинская "элита" никак не поймет, что Россия в своей внешней политики, особенно в отношении своих соседей, почти никогда не руководствуется экономической выгодой, иначе войну они даже бы не начинали. Причины войны России могут быть самые дикие для здравого смысла нормального современного человека, потому что Россия живет прошлым каким бы кровавым и зверским оно не было.
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08.11.2020 23:42 Ответить
А был экономический смысл её начинать? Они ж воюют за восстановление империи, при чем тут экономика? Ситуация разворачивается так, что в связи с избранием Байдена на пост Президента США пуйло срочно засобирался на пенсию, даже внес в госдуру законопроект о неприкасаемости бывших президентов. Вот тут уже у нас может быть шанс, а экономика там ни при чем...
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08.11.2020 23:50 Ответить
кокое ни при чем? само то! это же золотое дно для воров от власти
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09.11.2020 01:10 Ответить
с каких пор?
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08.11.2020 23:56 Ответить
Логика и кацап вещи разные, они будут это делать вопреки выгоде! Ненадо обольщаться.
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09.11.2020 00:43 Ответить
извиняюсь, они же материалисты
если бы невыгодно было, давно бы закончили - через серые зоны из бюджета уже столько накосили....
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09.11.2020 01:08 Ответить
А я думал Резников умный, увы ошибся, такое не понимание роssии может быть только у очень недалекого человека.
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09.11.2020 02:44 Ответить
Обычный малоросс и негодяй, этот Резников. Сейчас, его время. Во времена клоунов и коллаборантов.
Увы и ах! приходится слушать эту продажную ахинею. Все это оттого, что не было у нас, в Украине, никогда при власти человека способного очистить страну от колониального наследия: от коллаборантов, сексотов и российских диверсантов. Мы платим за это разворованными бюджетами страны, строя им дворцы, содержа их любовниц и давая их высеркам образование и широкий доступ к социальным лифтам, чтоб они чувствовали себя в Украине хозяевами положения. Имели достаток и голос в проданных сми.
Поэтому этот пидерок, Резников, и кудахчет на все лады лишь бы это все было закреплено за такими навсегда. Да, их конфузит от того, что Путлерок поступил, якобы неразумно, втянул их место кормления в войнушку, оттяпав Крым; они от "чистого сердца" хотят ближайшего урегулирования, чтоб прибавилось ваты во время голосования.
Ситуация для украинцев трудная. Этих врагов, вначале надо еще отделить от Украины. Они пиарятся в разном обличье. Нужны законы о коллаборантах и так далее. Чтоб увидеть их звериный оскал, а не кривое изображение в их сми, где они поют хором, как сирены.
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09.11.2020 04:14 Ответить
идиот
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09.11.2020 08:31 Ответить
***, когда же этот цирк пойдет нах.
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09.11.2020 10:22 Ответить
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