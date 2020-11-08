России невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "Радіо Свобода".
"Я неоднократно это говорил, что для Российской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины невыгодно, непрагматично. И вот в этом главная "соль". И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы к завершению этой гибридной войны", - сказал министр.
По мнению Резникова, прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, в том числе в переговорах по освобождению удерживаемых лиц.
"Для них тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не несет пользу. Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, сттавить вопросы о поддержании порядка. И экономически они уже не справляются сегодня, они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии", - подчеркнул Резников.
Пожалуйста, подождите...
Їх зупинить тільки відсутність можливості продовжувати війну - грошей через санкції , війск через придушення внутрішніх бунтів.
Ця деталь - яка, на перший погляд, не має жодного практичного виміру, марна й абстрактна - насправді є ключовою у відповіді на питання: а чому ж ми не можемо вже 6,5 років закінчити війну? Чому кожна поступка Москві натикається на ще більший шантаж? Чому Кремль не зважає на санкції, втрачаючи мільярди й не маючи жодної фінансової віддачі від окупації Криму чи Донбасу? Чому не рахує тисячі вбитих своїх громадян - і здатен "витратити" стільки ж у майбутньому? Чому Москві байдуже на своїх полонених, вільні економічні зони (де б їх не будували), "мирні ініціативи", наглухо зачинені блокпости, зірване, відбудоване - і знову зірване перемир'я? Заради чого потрібні підвали, катування та кров? Загалом - чому?
...Саме тому ніколи не буде жодного принципового компромісу чи то щодо Криму, чи то щодо Донбасу. І річ навіть не в Путіні, який діє абсолютно логічно до своїх незмінно "червоних" переконань. Проблема в тому, що ми не здатні збагнути: ******* Росія - це відбиток ідеї, а не грошей....
А що ж ми? Частина населення все ще не вважає Росію за ворога. Чи можливо після цього прописати зворотне на рівні РНБО? На скільки років у нас є стратегія? Чи можливо бодай припустити, що локальні конфлікти в концепції "русского мира" (Абхазія, Донбас, Карабах) - мають бути принципово відкритими, за жодних обставин не завершуючись ніколи й ніким?
Чи могли б ми будувати свою національну безпеку від цього, замість того, щоб носитись із "Мінськом", як того хоче Москва? Мабуть - ні. Бо Україна - все ще калькулятор. Ми все ще рахуємо, скільки ж нам винна "невинна" Москва. Так відбувається, коли немає ідеї, і навпаки - коли ідею має інший, твій ворог. Можливо, останній в Європі сповідник ідей.
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Станіслав АСЄЄВ
Вони просто не розуміють витрат не по`язаних з вбивствами чи тортурами. Це орки Толкієна в чистому вигляді. Не дарма він придумав свій Мордор дивлячись на ссср.
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Повідомляє Національний Промисловий Портал.
За словами Олега Коростельова, ДККБ «ЛУЧ» готові вкладати власні обігові кошти у свою частку ударного безпілотника «Сокіл-300», за умови, якщо програма розробки та випробувань комплексу буде включена до державного оборонного замовлення.
Завдяки вже випробуваним технологіям, програма створення ударного безпілотного авіаційного комплексу та проєктно-конструкторські роботи по ній можуть коштувати приблизно 150 мільйонів гривень. Це на порядок дешевше не тільки спільної участі у розробці, але й прямої закупівлі подібних комплексів у іноземних держав.
Крім того, Генеральний конструктор КБ «ЛУЧ» зазначив, що суміжні підприємства так само готові долучитися до створення комплексу за власні обігові кошти, поставляючи продукцію власного виробництва, але головним чинником таких дій стане гарантія в оформленні замовлення від державних структур та підтримка розробки зі сторони України.
Основною проблемою в фінансуванні проєктно-конструкторських робіт по новому безпілотнику пан Коростельов вважає невизначеність Міноборони та суміжних структур, які протягом певного часу змінюють свої вимоги та не здатні провести планування щодо розробки певних видів військової техніки на середнь- довгостроковий період. Це змушує вітчизняні підприємства та саме міністерство проходити десятки кіл паперової роботи, без гарантії на позитивний результат для Збройних сил.
Без войны оккупированные территории не вернуть. Россия понимает только силу и страх.
Азербайджан 30 лет слушал увещевания про мирный путь и вернул Карабах за пару месяцев силой.
Токо иде то ***** , а иде тот мистер "здоровий глузд" ?!
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Что это за категории,выгодно-невыгодно?
Цель- оправдывает средства,он такого не слышал?
Тут и вопрос и ответ.
мацкали хотят уничтожить Украину
и заселить ее подобными Резнику уйййобками
если бы невыгодно было, давно бы закончили - через серые зоны из бюджета уже столько накосили....
Увы и ах! приходится слушать эту продажную ахинею. Все это оттого, что не было у нас, в Украине, никогда при власти человека способного очистить страну от колониального наследия: от коллаборантов, сексотов и российских диверсантов. Мы платим за это разворованными бюджетами страны, строя им дворцы, содержа их любовниц и давая их высеркам образование и широкий доступ к социальным лифтам, чтоб они чувствовали себя в Украине хозяевами положения. Имели достаток и голос в проданных сми.
Поэтому этот пидерок, Резников, и кудахчет на все лады лишь бы это все было закреплено за такими навсегда. Да, их конфузит от того, что Путлерок поступил, якобы неразумно, втянул их место кормления в войнушку, оттяпав Крым; они от "чистого сердца" хотят ближайшего урегулирования, чтоб прибавилось ваты во время голосования.
Ситуация для украинцев трудная. Этих врагов, вначале надо еще отделить от Украины. Они пиарятся в разном обличье. Нужны законы о коллаборантах и так далее. Чтоб увидеть их звериный оскал, а не кривое изображение в их сми, где они поют хором, как сирены.