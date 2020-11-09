За неделю жертвами пожаров в Украине стали 32 человека, на водных объектах погибли 11, - ГСЧС
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В течение прошедшей недели (с 02.11 по 08.11) во время пожаров в Украине погибли 32 человека, на водных объектах - 11.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 300 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 41 человек.
Ликвидирован 741 пожар, спасены на пожарах 29 человек и не допущено уничтожение огнем 317 зданий и 61 ед. техники. Во время пожаров погибли 32 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 498 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 270 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 3 тыс. 115 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.
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