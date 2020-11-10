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Новости За рубежом
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Армения (798) протест (5754) Нагорный Карабах (470) Пашинян_Никол (115)

Протестующие ворвались в кабинет Пашиняна в здании правительства. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Участники акции протеста в Ереване разгромили кабинет премьер-министра в здании правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sputnik Армения.

По данным издания, протестующие, которым не преградили путь сотрудники охраны, ворвались в кабинет премьер-министра Никола Пашиняна, все круша на своем пути. Решение о подписании заявления с Азербайджаном по сдаче земель, разъярило народ.

Демонстранты, протестующие на фоне объявления о прекращении войны и сдаче территорий в Карабахе, направились к правительственному особняку премьер-министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протестующие в Ереване выволокли из машины спикера парламента Армении и избили, он находится в больнице. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
а чо?... военкоматы в армении закрыты????
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10.11.2020 08:02
+8
Ага. Хорошо врываться в кабинеты, безопасно)) Что-то они не пошли на фронт.наоборот бежали на бибиках из Карабаха
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10.11.2020 08:12
+8
Желательно показать это видео говнокамандующему не Лоху, что будет если пойдут договорняки с очами Путина, а хотя у него имеется второй паспорт на исторической родине удрать успеет вместе с друганами Ермаком, который использовал Не Лоха как презерватив и замутил в Украине сдачу национальных интересов по Донбассу и Крыму используя дебилов и Кравчука - которому на все наплевать лишь бы пенсию увеличили
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10.11.2020 08:26
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поздняк метаться...
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10.11.2020 07:56 Ответить
Горячие кавказцы. У нас Минск-2 поспокойней восприняли.
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10.11.2020 07:59 Ответить
Смєтуни запхнули язики в сраку і мовчать.
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10.11.2020 08:04 Ответить
если бы они воевали столько лет, сколько мы, то реакция была бы похожа.
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10.11.2020 10:10 Ответить
а чо?... военкоматы в армении закрыты????
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10.11.2020 08:02 Ответить
Ага. Хорошо врываться в кабинеты, безопасно)) Что-то они не пошли на фронт.наоборот бежали на бибиках из Карабаха
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10.11.2020 08:12 Ответить
Так у нас тоже постоянно на акциях протеста в Киеве народу в тысячи раз больше, чем в военкоматах.
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10.11.2020 10:11 Ответить
Пашинян прихватил майно и тю-тю до путена . Патриот Протестующие ворвались в кабинет Пашиняна в здании правительства - Цензор.НЕТ 1018
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10.11.2020 08:02 Ответить
Ростов зовёт! Но он же не резиновый?!?!!? АСТАНАВИТЕСЬ!!!
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10.11.2020 08:05 Ответить
Дурачье беснуется, как обычно
На деле - конфликт заморожен ещё на 30 лет, штаб кацапских войск в Степанакерте
Это Азербайджан капитулировал, а не Армения.
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10.11.2020 08:06 Ответить
Совершенно верно... Причем о отправке кацапов было заявлено еще до сбития рашкинского вертолета...
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10.11.2020 10:34 Ответить
ситуация примерно, как у нас в 2014 году -"президент -предатель народа"... ах, как же смеялись эти же армяшки с нашего Майдана, а смеётся ж тот кто смеётся последний...
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10.11.2020 08:07 Ответить
Они не смеялись. Пашинян сам пришел к власти в результате уличных протестов.
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10.11.2020 10:12 Ответить
За великим рахунком джерелом влади є народ і що там підписали зрадники до лампочки.
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10.11.2020 08:08 Ответить
Ну вообще-то президента и парламент избирает тоже народ. Именно для решения вопросов, невозможно каждый день проводить референдум
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10.11.2020 08:14 Ответить
парашинян уже в ростове.
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10.11.2020 08:11 Ответить
молодцы... агрессоры-оккупанты напали на самих себя...
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10.11.2020 08:17 Ответить
Я б на месте Алиева,тем более с поддержкой Турции,все же добила...
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10.11.2020 08:19 Ответить
Почни з Криму та Донбасу, вояка диванний!
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10.11.2020 08:47 Ответить
Так уже твоя проворовавшаяся ковидная бубочка начала))))
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10.11.2020 08:53 Ответить
Желательно показать это видео говнокамандующему не Лоху, что будет если пойдут договорняки с очами Путина, а хотя у него имеется второй паспорт на исторической родине удрать успеет вместе с друганами Ермаком, который использовал Не Лоха как презерватив и замутил в Украине сдачу национальных интересов по Донбассу и Крыму используя дебилов и Кравчука - которому на все наплевать лишь бы пенсию увеличили
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10.11.2020 08:26 Ответить
после того как финоудмурдские "миротвоцы" окопаются все договоры можно смело отнести в
клозет..........
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10.11.2020 08:56 Ответить
Вони його шукають, а він вже в мацкву вилетів карліку ноги лизати. Арменію ціною половини карабаху положив до лап раші і свалив. Орда розіграла цю партію на свою користь. Далі Білорусь і знаючи що твориться в нас, і скільки тут ворогів держави та зрадників, то нажаль і Україна.
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10.11.2020 09:10 Ответить
де цей полудурок " 5 копійок"?
Це теж твої брати-мародери, що й спікера натовпом гамселили при дітях.
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10.11.2020 10:14 Ответить
Ты гляди какие армяне в самой Армении активные. Вместо того, чтобы здание правительства громить, лучше бы Арцах с оружием в руках защищали. В тылу воевать безопасней.
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10.11.2020 10:54 Ответить
Ну... что сказать. Прогнозированная реакция. Вопрос в последствиях. У азеров появился реальный шанс освободить все оккупированные территории. Пока в Ереване будут раздуплятся и сраться кто там главный, на фронте начнется деморализация. И тут нужно будет азерам договариваться непосредственно с солдатами и командирами. Ну или тупо продолжить мочилово. В любом случае Азербайджан в выигрышном положении. Армянским солдатам в Карабахе будет не очень весело при любом раскладе. Но в их ситуации лучше договорится о безпрепятственном выходе ибо умереть в данном случае как минимум глупо. Другой вопрос, кто теперь будет выполнять подписанную капитуляцию со стороны Армении? Если нынешние руководство сметут, то придут военные. Они то готовы продолжать войну. Что то мне подсказывает, что это игра казлорылых вылупков. Пашинян им то не особо и нравился. И после того, как он обратился за помощью к мордору, поставил х...йло в хреноватом виде. Другой момент азеры... вот у них плюсовая ситуация. Если никто не будет выполнять подписанное, они просто объявят, мол, идут все в жопу, и продолжат. Если же начнутся выполнения договора, то всегда можно заявить, что кто то его нарушил и продолжить начатое. В любом случае заруба продолжиться.
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10.11.2020 12:49 Ответить
Никогда ещё не было спокойно там, где находятся "миротворцы" из паРаши. Азербайджан должен способствовать введению турецких солдат на освобождённую ими от армянских оккупантов,свою территорию Нагорный Карабах.
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10.11.2020 14:54 Ответить
 
 