Кремль прокомментировал соглашение по Карабаху: Статус республики не уточняется

Соглашение, достигнутое по Нагорному Карабаху, является победой народов Армении и Азербайджана, потому что благодаря этому будет остановлена война.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это победа народов двух стран - и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война. Для того, чтобы война остановилась и чтобы это контролировать и страховать, туда заходят сейчас российские миротворцы, они будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий", - сказал Песков во вторник журналистам.

Иные размышления, заметил Песков, как и поздравления допустимы для политологов, "но исходить надо, прежде всего, из того, что остановилось кровопролитие". "Вы знаете об огромном количестве человеческих жертв, которое обе стороны понесли за истекший месяц", - сказал Песков.

Он обратил внимание на важность 7-го пункта заявления о возвращении внутреннеперемещенных лиц и беженцев на территорию Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

"Будет производиться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Вот именно этот гуманитарный аспект и остановка кровопролития, наверное, это самый главный итог", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Песков подчеркнул, что текст трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху не содержит положения о присутствии турецких военных на территории Нагорного Карабаха.

"Об этом (присутствии турецких военных в Карабахе) нет ни слова в тексте заявления, который был опубликован. Об этом не договаривались стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", - сказал Песков во вторник журналистам.

"Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане", - уточнил Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что турецкие миротворцы будут размещены в Нагорном Карабахе наряду с российскими.

Отвечая на уточняющий вопрос, подразумевает ли он под словами об азербайджанских территориях районы, удерживаемые Баку в Нагорном Карабахе, Песков сказал: "Нет, это не Карабах".

Комментируя отсутствие пунктов о статусе Нагорного Карабаха в заявлении лидеров РФ, Армении и Азербайджана, он заявил, что Россия в части определения статуса Нагорного Карабаха исходит из соответствующих резолюций Совбеза ООН.

"В этом документе не говорится о статусе Карабаха. В настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и иных документов", - сказал Песков журналистам.

Он также сообщил, что США и Франция, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе, не участвовали в подготовке соглашения по прекращению огня в этом регионе, которое приняли РФ, Азербайджан и Армения.

"Это трехстороннее заявление", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Согласованные лидерами России, Армении и Азербайджана меры рассчитаны на долгосрочную перспективу и должны гарантировать прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ.

"Вы видите, что комплекс согласованных мер рассчитан на достаточно продолжительную перспективу, пятилетние сроки, которые могут продлеваться, если одна из сторон не заявит заблаговременно об обратном", - сказал Песков.

"Это серьезный документ, рассчитанный на перспективу, который преследует в первую очередь цели гарантированного прекращения каких-либо боевых столкновений, возвращение людей на места своего проживания, гарантирует их безопасность", - добавил он.

В Кремле рассчитывают, что население Армении должным образом воспримет объяснения премьер-министра этой страны Никола Пашиняна о сути достигнутого соглашения.

Журналисты поинтересовались у Пескова, как в Кремле оценивают начавшиеся в Ереване массовые акции после известий о достижении соглашения.

"Мы не хотели бы их оценивать", - ответил представитель Кремля.

"Мы знаем, что премьер-министр Пашинян прилагает изрядные усилия, чтобы объяснить суть и смысл этих договоренностей, и мы надеемся, что эти объяснения будут должным образом восприняты", - добавил он.

Ранее во вторник стало известно, что лидеры РФ, Азербайджана и Армении сделали совместное заявление о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах.