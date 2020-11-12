Сборная Украины по футболу проиграла Польше в товарищеском матче

Сборная Украины уступила Польше в товарищеском матче. Поединок состоялся в Хожуве на Силезском стадионе и завершился со счетом 0:2.

В первом тайме сборная Украины могла выходить вперед на 12-й минуте - Андрей Ярмоленко заработал пенальти, однако сам не реализовал его, пробив в штангу.

На перерыв украинцы ушли в роли проигрывающей стороны из-за ошибки Андрея Лунина. Голкипер неоправданно выбежал за пределы штрафной, выбил мяч на соперника, и в итоге Кшиштоф Пентек отправил сферу в пустые ворота.

После перерыва, на 62-й минуте украинцы пропустили второй мяч. После розыгрыша штрафного и удара Кароля Линетти мяч попал в штангу, а Якуб Модер сыграл на добивании. Оба польских футболиста перед голом только вышли на замену.

Отыграться "желто-синим" не удалось. Лучший момент до конца матча был у Виктора Цыганкова, однако он пробил рядом со штангой.

Польша - Украина - 2:0

Голы: Пентек, 41, Модер, 62

Польша: Скорупски, Гумны (Берешиньски, 79), Валюкевич, Бохневич, Рыбус (Река, 79), Плахета (Шиманьски, 83), Клих, Гуральски (Линетти, 62), Зелиньски (Южвяк, 46), Милик (Модер, 62), Пентек

Украина: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля (Бондарь, 64), Зинченко (Харатин, 56), Макаренко, Коваленко (Сидорчук, 76), Зубков (Цыганков, 46), Ярмоленко (Марлос, 46), Яремчук (Мораес, 46)

Предупреждения: Гуральски - Харатин