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Сборная Украины по футболу проиграла Польше в товарищеском матче

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Сборная Украины по футболу проиграла Польше в товарищеском матче

Сборная Украины уступила Польше в товарищеском матче. Поединок состоялся в Хожуве на Силезском стадионе и завершился со счетом 0:2.

В первом тайме сборная Украины  могла выходить вперед на 12-й минуте - Андрей Ярмоленко заработал пенальти, однако сам не реализовал его, пробив в штангу.

На перерыв украинцы ушли в роли проигрывающей стороны из-за ошибки Андрея Лунина. Голкипер неоправданно выбежал за пределы штрафной, выбил мяч на соперника, и в итоге Кшиштоф Пентек отправил сферу в пустые ворота.

После перерыва, на 62-й минуте украинцы пропустили второй мяч. После розыгрыша штрафного и удара Кароля Линетти мяч попал в штангу, а Якуб Модер сыграл на добивании. Оба польских футболиста перед голом только вышли на замену.

Отыграться "желто-синим" не удалось. Лучший момент до конца матча был у Виктора Цыганкова, однако он пробил рядом со штангой.

Польша - Украина - 2:0

Голы: Пентек, 41, Модер, 62

Польша: Скорупски, Гумны (Берешиньски, 79), Валюкевич, Бохневич, Рыбус (Река, 79), Плахета (Шиманьски, 83), Клих, Гуральски (Линетти, 62), Зелиньски (Южвяк, 46), Милик (Модер, 62), Пентек

Украина: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля (Бондарь, 64), Зинченко (Харатин, 56), Макаренко, Коваленко (Сидорчук, 76), Зубков (Цыганков, 46), Ярмоленко (Марлос, 46), Яремчук (Мораес, 46)

Предупреждения: Гуральски - Харатин

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Ишака главным тренером и Украина чемпион мира! Если клоуна можно в преЗЕки, то тренером тем более. Еще не раскрыл все таланты. По борьбе с С19 Мастер Спорта95
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12.11.2020 00:19
+3
да успокойтесь вы все !!! это был все во лишь товарняк (проверка резерва)!!! нужно делать выводы с игры некоторых футболеров и прощаться с ними и идти дальше... Слава Украине !!!
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12.11.2020 00:16
+3
к сведению Censor.net
11.11.2020 г. Польша отмечает День Независимости
поздравил даже Googl
в отличии от некоторых 👎👎👎
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12.11.2020 00:28
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Ну и х с ним.Французы,дома финам попали 0-2.
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12.11.2020 00:04 Ответить
Матершшинік.
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12.11.2020 00:06 Ответить
...и крамольник(с)
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12.11.2020 00:09 Ответить
Краснобай и баламут Сборная Украины по футболу проиграла Польше в товарищеском матче - Цензор.НЕТ 4970
Про бессилие науки...
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12.11.2020 01:07 Ответить
не важно...играли норм
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12.11.2020 00:09 Ответить
Первый тайм Второй не понравился
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12.11.2020 01:08 Ответить
Ну нельзя так! Имели преимущество. Ведь, как с детьми играли в первом тайме! ***...
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12.11.2020 00:12 Ответить
да успокойтесь вы все !!! это был все во лишь товарняк (проверка резерва)!!! нужно делать выводы с игры некоторых футболеров и прощаться с ними и идти дальше... Слава Украине !!!
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12.11.2020 00:16 Ответить
Ишака главным тренером и Украина чемпион мира! Если клоуна можно в преЗЕки, то тренером тем более. Еще не раскрыл все таланты. По борьбе с С19 Мастер Спорта95
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12.11.2020 00:19 Ответить
Не дарма ж має чорний пояс.
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12.11.2020 00:26 Ответить
к сведению Censor.net
11.11.2020 г. Польша отмечает День Независимости
поздравил даже Googl
в отличии от некоторых 👎👎👎
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12.11.2020 00:28 Ответить
Просто не повезло.
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12.11.2020 00:43 Ответить
Какое не повезло! Ярмола не забивает почти половину пеналей. А лезет пробивать, упорно, как баран!
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12.11.2020 01:11 Ответить
Посмотрите... Выйдет в седующей игре тот же состав,и сольет так же. Только будет оправдание- " Ведь, ***, не с Польшей же играле"!
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12.11.2020 01:14 Ответить
Какая боль, какая боль
Польша - Украина - 2:0

(вподобайка, якщо теж проспівали)
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12.11.2020 01:46 Ответить
Та ладно. В них було свято. Чому б не зробить приємне сусідам
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12.11.2020 10:49 Ответить
 
 