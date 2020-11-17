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Массовое тестирование на COVID-19 планируют запустить в "красных зонах" Украины, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Массовое тестирование на COVID-19 планируют запустить в

Кабмин планирует запустить массовое тестирование в регионах "красной зоны" с помощью экспресс-тестов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По словам Немчинова, на закупку экспресс-тестов выделили 1 млрд грн.

"Это по разным оценкам будет примерно до трех миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 гривен, может, чуть меньше. И предполагается массовое тестирование в красных зонах с помощью этих тестов", - отметил министр.

Кроме того, Немчинов привел пример Италии: "Вы помните, итальянцы это делали, но они это делали в отдельных городках. Но никто не тестировал 60 миллионов итальянцев, которые сейчас проживают в стране".

Также читайте: В Украине остаются "красные" зоны: ограничения в них будут большими, - Немчинов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
09:36 "Фонд Порошенко заключил соглашение о поставках кислородных концентраторов и станций до конца года".
І знову НЕ мультимільйонер, президент ВАЗеленський.
Хотілось би дізнатись, чим допомогла українцям бородата шмар., щедро обдарована нашими грошима ( пів мільйона гривень кожного місяця), за вміння лизати зелену дупу велічайшего? Масове тестування на COVID-19 планують запустити в "червоних зонах" України, - Немчінов - Цензор.НЕТ 1889
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17.11.2020 10:39
+1
так больше же нет "красных" зон. адаптивный карантин типа отменили со вчерашнего дня. что-то они там совсем запутались в показаниях...
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17.11.2020 10:16
+1
"Это по разным оценкам будет примерно до трех миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 гривен, может, чуть меньше, меньше не пойдет берите подороже.
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17.11.2020 10:20
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Правила форума Совет форумчан
так больше же нет "красных" зон. адаптивный карантин типа отменили со вчерашнего дня. что-то они там совсем запутались в показаниях...
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17.11.2020 10:16 Ответить
Лещенко кое-что сказал про "гетьмана", и оно правда:

\\\\\\\
"У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мать. Она потеряла сознание", - сказал ранее Порошенко.
А на следующий день супруги Порошенко с радостными улыбками позировали на премьерном показе фильма. И радостно фотографировались со съемочной командой и актерами. Ни Петр, ни Марина не проявляли никакого волнения или беспокойства.
Такое поведение неприятно удивило многих украинцев. В социальных сетях уже появились возмущенные комментарии. Пользователи считают, что нормальный человек во время тяжелой болезни близких должен оставаться рядом, поддерживая и помогая.
"Если Петр Алексеевич этого не сделал, то выводов может быть только два: либо он солгал в эфире у Шустера о состоянии матери своей жены, либо ему настолько важнее политическая агитация, он просто не удержался от возможности попиариться в таких тяжелых обстоятельствах. Оба вывода показывают, насколько жажда власти изменила "сивочолого гетьмана", - написал один из пользователей Facebook.\\\\\\\

вот и вирус - кому горе, а кому "нос удлиннился".
Голосуй-не-голосуй, все равно.... поедешь в польшу Массовое тестирование на COVID-19 планируют запустить в "красных зонах" Украины, - Немчинов - Цензор.НЕТ 3152
У Антиколорадоса об єтом - 0 внимания, секта блин.
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17.11.2020 10:17 Ответить
Здесь тоже - 0.
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17.11.2020 10:32 Ответить
09:36 "Фонд Порошенко заключил соглашение о поставках кислородных концентраторов и станций до конца года".
І знову НЕ мультимільйонер, президент ВАЗеленський.
Хотілось би дізнатись, чим допомогла українцям бородата шмар., щедро обдарована нашими грошима ( пів мільйона гривень кожного місяця), за вміння лизати зелену дупу велічайшего? Масове тестування на COVID-19 планують запустити в "червоних зонах" України, - Немчінов - Цензор.НЕТ 1889
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17.11.2020 10:39 Ответить
"Это по разным оценкам будет примерно до трех миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 гривен, может, чуть меньше, меньше не пойдет берите подороже.
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17.11.2020 10:20 Ответить
заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
По словам Немчинова, на закупку экспресс-тестов выделили 1 млрд грн.
"Это по разным оценкам будет примерно до трех миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 гривен, может, чуть меньше. И предполагается массовое тестирование в красных зонах с помощью этих тестов", - отметил министр. Источник: https://censor.net/ru/n3231492\\\\\\\\\\\\\\\\\

Писало шо илон Маск сдал 4 теста в одной клинике, той же самой медсестре = 50% на 50% получилось. Полуподуставший-полубодр

Так это ТАМ, а тут как будет то? А, "министр кабинета ротмистров"?
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17.11.2020 10:20 Ответить
Ці тести для того аби зрозуміти хто вже перехворів? Насмішили. А ті хто найбільш небезпечні так і залишаться невзнаними. Так хто бариги?
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17.11.2020 10:29 Ответить
Як це на практиці реалізувати?
Як примусити людину, що не має симптомів, прийти в пункт сдачі тестів, і на вході стояти в черзі з людьми, що ймовірно, мають симптоми?

Чи медики поквартирний обхід влаштують?

Чи на роботі з дня Ч у всіх вимагатимуть довідки про негативні тести?

І які санкції для людини, яка не має симптомів і відмовиться сдавати тест?
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17.11.2020 10:29 Ответить
Всі наркомани і алкаші з нашого району вже побігли чергу займати.
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17.11.2020 10:33 Ответить
"предполагается массовое тестирование в красных зонах с помощью этих тестов" Источник: https://censor.net/ru/n3231492

Чекайте! Які "червоні зони"??? Степашка з Ляшком відмовились від кольорового розподілу карантинних зон в Україні тижнів зо три тому! Ви хоча б один одного слухаєте? А якщо слухаєте, то чуєте? А якщо і слухаєте, і чуєте, то розумієте???
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17.11.2020 10:37 Ответить
COVID за жопу укусил? Страшно стало?
Депутатов предлагаю лечить методом прикладывания к голове нового асфальта. Кому совсем плохо добавить щебень. Ну а кому реанимация нужна, тех заливать горячим битумом.
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17.11.2020 10:38 Ответить
Ці тести малоефективні. Читаємо твіттер Маска.
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17.11.2020 16:31 Ответить
 
 