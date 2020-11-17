Массовое тестирование на COVID-19 планируют запустить в "красных зонах" Украины, - Немчинов
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Кабмин планирует запустить массовое тестирование в регионах "красной зоны" с помощью экспресс-тестов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
По словам Немчинова, на закупку экспресс-тестов выделили 1 млрд грн.
"Это по разным оценкам будет примерно до трех миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 гривен, может, чуть меньше. И предполагается массовое тестирование в красных зонах с помощью этих тестов", - отметил министр.
Кроме того, Немчинов привел пример Италии: "Вы помните, итальянцы это делали, но они это делали в отдельных городках. Но никто не тестировал 60 миллионов итальянцев, которые сейчас проживают в стране".
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"У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мать. Она потеряла сознание", - сказал ранее Порошенко.
А на следующий день супруги Порошенко с радостными улыбками позировали на премьерном показе фильма. И радостно фотографировались со съемочной командой и актерами. Ни Петр, ни Марина не проявляли никакого волнения или беспокойства.
Такое поведение неприятно удивило многих украинцев. В социальных сетях уже появились возмущенные комментарии. Пользователи считают, что нормальный человек во время тяжелой болезни близких должен оставаться рядом, поддерживая и помогая.
"Если Петр Алексеевич этого не сделал, то выводов может быть только два: либо он солгал в эфире у Шустера о состоянии матери своей жены, либо ему настолько важнее политическая агитация, он просто не удержался от возможности попиариться в таких тяжелых обстоятельствах. Оба вывода показывают, насколько жажда власти изменила "сивочолого гетьмана", - написал один из пользователей Facebook.\\\\\\\
вот и вирус - кому горе, а кому "нос удлиннился".
Голосуй-не-голосуй, все равно.... поедешь в польшу
У Антиколорадоса об єтом - 0 внимания, секта блин.
І знову НЕ мультимільйонер, президент ВАЗеленський.
Хотілось би дізнатись, чим допомогла українцям бородата шмар., щедро обдарована нашими грошима ( пів мільйона гривень кожного місяця), за вміння лизати зелену дупу велічайшего?
По словам Немчинова, на закупку экспресс-тестов выделили 1 млрд грн.
"Это по разным оценкам будет примерно до трех миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 гривен, может, чуть меньше. И предполагается массовое тестирование в красных зонах с помощью этих тестов", - отметил министр. Источник: https://censor.net/ru/n3231492\\\\\\\\\\\\\\\\\
Писало шо илон Маск сдал 4 теста в одной клинике, той же самой медсестре = 50% на 50% получилось. Полуподуставший-полубодр
Так это ТАМ, а тут как будет то? А, "министр кабинета ротмистров"?
Як примусити людину, що не має симптомів, прийти в пункт сдачі тестів, і на вході стояти в черзі з людьми, що ймовірно, мають симптоми?
Чи медики поквартирний обхід влаштують?
Чи на роботі з дня Ч у всіх вимагатимуть довідки про негативні тести?
І які санкції для людини, яка не має симптомів і відмовиться сдавати тест?
Чекайте! Які "червоні зони"??? Степашка з Ляшком відмовились від кольорового розподілу карантинних зон в Україні тижнів зо три тому! Ви хоча б один одного слухаєте? А якщо слухаєте, то чуєте? А якщо і слухаєте, і чуєте, то розумієте???
Депутатов предлагаю лечить методом прикладывания к голове нового асфальта. Кому совсем плохо добавить щебень. Ну а кому реанимация нужна, тех заливать горячим битумом.