В Канаде умерла вице-президент Всемирного конгресса украинцев Анна Кисель. ФОТО

В Канаде умерла выдающаяся украинка, которая прославилась благотворительной поддержкой диаспоры. Анна Кисель занималась общественной деятельностью и бизнесом, а также была главой Всемирной федерации украинских женских организаций и вице-президентом Всемирного конгресса украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение диаспоры в Facebook.

Значительную часть своей жизни Анна Кисель провела в Украине. Она родилась в городе Яремче на Прикарпатье, образование получила в Львовском строительном техникуме и Львовском политехническом институте по специальности инженер-преподаватель строительных дисциплин.

С 1990 года меценат жила и работала в Канаде, где ей удалось построить успешный бизнес.

С начала 2000-х годов Анна была активной участницей украинской диаспоры - президенткой общественной организации "Четвертая волна" и членом Совета директоров Конгресса украинцев Канады (отдел Торонто) и Совета директоров Всемирного конгресса украинцев (возглавила Совет культуры). Кроме того, Анна всегда щедро жертвовала средства на развитие украинской культуры и образования в Украине и диаспоре, в частности финансово поддерживала деятельность детских центров в Украине, библиотек, издательств и различных проектов, приложила немало усилий к созданию учебника "Шаг 2" по украинскому языку для диаспоры, помогала реализовывать образовательные и культурные проекты Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета "Львовская политехника".

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Недавно Кисель была награждена государственной наградой Украины - крестом Ивана Мазепы.





