У Канаді померла віцепрезидентка Світового конгресу українців Анна Кисіль. ФОТО

У Канаді померла видатна українка, яка прославилася благодійною підтримкою діаспори. Анна Кисіль займалася громадською діяльністю та бізнесом, а також була головою Всесвітньої федерації українських жіночих організацій та віцепрезиденткою Світового конгресу українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення діаспори у Facebook.

Значну частину свого життя Анна Кисіль провела в Україні. Вона народилася в місті Яремче на Прикарпатті, освіту здобула в Львівському будівельному технікумі та Львівському політехнічному інституті за фахом інженер-викладач будівельних дисциплін.

З 1990 року меценатка жила і працювала в Канаді, де їй вдалося побудувати успішний бізнес.

"З початку 2000-х років пані Анна була активною діячкою української діаспори - президенткою громадської організації "Четверта хвиля" та членкинею Ради директорів Конгресу українців Канади (відділ Торонто) і Ради директорів Світового конгресу українців (очолює Раду культури). А також пані Анна завжди щедро жертвувала кошти на розвиток української культури та освіти в Україні і діаспорі, зокрема фінансово підтримувала діяльність дитячих центрів в Україні, бібліотек, видавництв і різних проєктів, доклала чимало зусиль до створення підручника "Крок 2" з української мови для діаспори, допомагала реалізовувати освітянські й культурні проєкти Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою Національного університету "Львівська політехніка".

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Нещодавно Кисіль була нагороджена державною нагородою України - хрестом Івана Мазепи.





