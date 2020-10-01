Українці Італії прийшли підтримати нацгвардійця Марківа до Апеляційного суду Мілана. ВIДЕО
Українська діаспора прийшла підтримати Віталія Марківа до Апеляційного суду Мілана.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб показати, що ми - українці - будемо захищати кожного нашого патріота і захисника Вітчизни! Один за всіх і всі за одного!", - написав він і опублікував відповідне відео.
За словами Геращенка, Віталій Марків, як завжди, має бадьорий і рішучий вигляд: "Три роки три місяці і два дні в тюрмі не зломили його дух".
"Ми передавали в італійську в'язницю форму нацгвардійця, але, на жаль, йому не дозволили в ній бути в суді. Але Віталію ще більше підходить вишиванка. А у формі Національної гвардії Віталій Марків ще не раз пройдеться Хрещатиком під час військових парадів. Я в це вірю!", - додав Геращенко.
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