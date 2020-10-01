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Українці Італії прийшли підтримати нацгвардійця Марківа до Апеляційного суду Мілана. ВIДЕО

Українська діаспора прийшла підтримати Віталія Марківа до Апеляційного суду Мілана.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб показати, що ми - українці - будемо захищати кожного нашого патріота і захисника Вітчизни! Один за всіх і всі за одного!", - написав він і опублікував відповідне відео.

За словами Геращенка, Віталій Марків, як завжди, має бадьорий і рішучий вигляд: "Три роки три місяці і два дні в тюрмі не зломили його дух".

Українці Італії прийшли підтримати нацгвардійця Марківа до Апеляційного суду Мілана 01

"Ми передавали в італійську в'язницю форму нацгвардійця, але, на жаль, йому не дозволили в ній бути в суді. Але Віталію ще більше підходить вишиванка. А у формі Національної гвардії Віталій Марків ще не раз пройдеться Хрещатиком під час військових парадів. Я в це вірю!", - додав Геращенко.

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Українці Італії прийшли підтримати нацгвардійця Марківа до Апеляційного суду Мілана 02
Фото: Геращенко/Facebook

Українці Італії прийшли підтримати нацгвардійця Марківа до Апеляційного суду Мілана 03
Українці Італії прийшли підтримати нацгвардійця Марківа до Апеляційного суду Мілана 04

Автор: 

діаспора (210) Італія (1586) суд (11734) Національна гвардія (1564) Геращенко Антон (935) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+5
Бубочка сказало, що винні, значить винні...
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01.10.2020 13:16 Відповісти
+5
Люди ж ходять на процеси . Розповідають.
Прокурори таку єрунду розповідають, що навіть людина без юр.освіти бачить це гонєво.
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01.10.2020 13:34 Відповісти
+4
Респект! Своїх - не кідаєм!
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01.10.2020 13:00 Відповісти
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Респект! Своїх - не кідаєм!
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01.10.2020 13:00 Відповісти
Ще і як кидаєм..
За вбивство Шеремета сидять невинні люди.
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01.10.2020 13:08 Відповісти
І то ви точно знаєте? Чи то вам так з телевізору сказали?
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01.10.2020 13:12 Відповісти
Точно. Знаю.
Бо у слідства ЖОДНОГО доказу. Лише бажання запроторити в клітку патріотів.
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01.10.2020 13:14 Відповісти
Про "у слідства жодного доказу" звідкіля знаєте, бачили власними очами документи слідства? Чи таки по телевізору так сказали?
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01.10.2020 13:22 Відповісти
Люди ж ходять на процеси . Розповідають.
Прокурори таку єрунду розповідають, що навіть людина без юр.освіти бачить це гонєво.
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01.10.2020 13:34 Відповісти
Бубочка сказало, що винні, значить винні...
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01.10.2020 13:16 Відповісти
Пусть там задно у Авакия спросят за что сидят атошники по справе Шеремета
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01.10.2020 14:11 Відповісти
все 5 работников посольства пришли, отметились
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01.10.2020 14:24 Відповісти
 
 