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Украинцы Италии пришли поддержать нацгвардейца Маркива к Апелляционному суду Милана. ВИДЕО

Украинская диаспора пришла поддержать Виталия Маркива к Апелляционному суду Милана.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы показать, что мы - украинцы - будем защищать каждого нашего патриота и защитника Отечества! Один за всех и все за одного!", - написал он и опубликовал соответствующее видео.

По словам Геращенко, Виталий Маркив, как всегда, выглядит бодро и решительно: "Три года три месяца и два дня в тюрьме не сломили его дух".

Украинцы Италии пришли поддержать нацгвардейца Маркива к Апелляционному суду Милана 01

"Мы передавали в итальянскую тюрьму форму нацгвардейца, но, к сожалению, ему не позволили в ней быть в суде.
Но Виталию еще больше подходит вышиванка. А в форме Национальной гвардии Виталий Маркив еще не раз пройдется по Крещатику во время военных парадов. Я в это верю!", - добавил Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аваков о деле Маркива: Решение суда прошлой инстанции абсурдно. Рассчитываем на привлечение материалов украинской стороны к делу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинцы Италии пришли поддержать нацгвардейца Маркива к Апелляционному суду Милана 02
Фото: Геращенко/Facebook

Украинцы Италии пришли поддержать нацгвардейца Маркива к Апелляционному суду Милана 03
Украинцы Италии пришли поддержать нацгвардейца Маркива к Апелляционному суду Милана 04

диаспора (350) Италия (1655) суд (25137) Национальная гвардия (2153) Геращенко Антон (1438) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+5
Бубочка сказало, що винні, значить винні...
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01.10.2020 13:16 Ответить
+5
Люди ж ходять на процеси . Розповідають.
Прокурори таку єрунду розповідають, що навіть людина без юр.освіти бачить це гонєво.
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01.10.2020 13:34 Ответить
+4
Респект! Своїх - не кідаєм!
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01.10.2020 13:00 Ответить
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Респект! Своїх - не кідаєм!
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01.10.2020 13:00 Ответить
Ще і як кидаєм..
За вбивство Шеремета сидять невинні люди.
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01.10.2020 13:08 Ответить
І то ви точно знаєте? Чи то вам так з телевізору сказали?
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01.10.2020 13:12 Ответить
Точно. Знаю.
Бо у слідства ЖОДНОГО доказу. Лише бажання запроторити в клітку патріотів.
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01.10.2020 13:14 Ответить
Про "у слідства жодного доказу" звідкіля знаєте, бачили власними очами документи слідства? Чи таки по телевізору так сказали?
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01.10.2020 13:22 Ответить
Люди ж ходять на процеси . Розповідають.
Прокурори таку єрунду розповідають, що навіть людина без юр.освіти бачить це гонєво.
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01.10.2020 13:34 Ответить
Бубочка сказало, що винні, значить винні...
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01.10.2020 13:16 Ответить
Пусть там задно у Авакия спросят за что сидят атошники по справе Шеремета
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01.10.2020 14:11 Ответить
все 5 работников посольства пришли, отметились
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01.10.2020 14:24 Ответить
 
 