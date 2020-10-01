Украинцы Италии пришли поддержать нацгвардейца Маркива к Апелляционному суду Милана. ВИДЕО

Украинская диаспора пришла поддержать Виталия Маркива к Апелляционному суду Милана.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы показать, что мы - украинцы - будем защищать каждого нашего патриота и защитника Отечества! Один за всех и все за одного!", - написал он и опубликовал соответствующее видео.

По словам Геращенко, Виталий Маркив, как всегда, выглядит бодро и решительно: "Три года три месяца и два дня в тюрьме не сломили его дух".

"Мы передавали в итальянскую тюрьму форму нацгвардейца, но, к сожалению, ему не позволили в ней быть в суде.

Но Виталию еще больше подходит вышиванка. А в форме Национальной гвардии Виталий Маркив еще не раз пройдется по Крещатику во время военных парадов. Я в это верю!", - добавил Геращенко.

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Фото: Геращенко/Facebook



