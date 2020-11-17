Умер режиссер Виктюк. В октябре его госпитализировали в больницу с COVID-19

Народный артист Украины, народный артист РФ Роман Виктюк умер сегодня в Москве в возрасте 84 лет. В конце октября он попал в больницу с COVID-19.

Режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет, сообщает Газета.ру со ссылкой на дирекцию московского Театра Романа Виктюка, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что народный артист Украины скончался в больнице 17 ноября.

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Роман Виктюк 27 октября попал в больницу после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. После ухудшения состояния его перевели в реанимацию.

Режиссеру было 84 года.



Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей, которые он поставил в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.

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В начале военного конфликта на Донбассе в 2014 году режиссер поддержал Украину.



"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы", – сказал тогда Виктюк.