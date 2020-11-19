Бойкот или перенос: Беларусь могут лишить Чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира-2021 по хоккею, который должен пройти в столицах Латвии и Беларуси, может быть перенесен из Минска из-за ситуации в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен был состояться в Швейцарии, однако был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ситуация с распространением вируса в мире снова ухудшилась. Из-за этого Международная федерация хоккея отменила 18 соревнований, которые должны были пройти в следующем году.

Проблема с ЧМ-2021 лежит в другой области. Он должен пройти в двух странах — Латвии и Беларуси — и одна из них вызывает серьезные нарекания у мировой общественности.

Ситуация в Беларуси, сложившаяся в стране после выборов президента, может действительно помешать проведению хоккейного ЧМ в стране.

Как известно, в Беларуси продолжаются массовые протесты несогласных с официальными итогами выборов, которые жестко подавляются силовыми структурами. По мнению мировой общественности, тем самым нарушаются права человека в государстве.

Под "замес" силовиков попали уже и многие известные спортсмены страны, выступившие против Лукашенко. Правда, это не касается хоккеистов — в этом виде спорта либо открыто поддерживают президента, либо предпочитают молчать. В любом случае, время идет, а обстановка в стране не становится спокойнее, протесты не прекращаются. Не перестают происходить и задержания, а в прессе появляются очередные жуткие истории о поведении стражей правопорядка и условиях содержания в изоляторах.

Хоккейная общественность Европы уже неоднократно обращала внимание Мировой хоккейной федерации (ИИХФ) на происходящее, да и ее руководители выражали опасения по поводу проведения чемпионата мира в стране, но те пока предпочитают не предпринимать никаких шагов.

Однако вряд ли у ИИХФ получится молчать и дальше, поскольку ситуация дошла уже до обсуждения в Европарламенте, где уже начали сбор подписей за перенос турнира из Минска в город другой страны.

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"Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы не можем проводить чемпионат мира в Минске, когда протестующих арестовывают и пытают на улице. Совершенно неприемлемо поддерживать режим, использующий оружие против собственного населения, — приводит Tribuna.com слова шведского депутата Европарламента Карин Карлсбро.- То, что глава Федерации хоккея Беларуси как-то связан с этими ужасными нападениями на мирных демонстрантов, это очень серьезно. ИИХФ должна прекратить всякое сотрудничество с Басковым до тех пор, пока не будет проведено независимое расследование. Недопустимо, чтобы по этому поводу не было предпринято никаких действий".

Карлсбро высказалась по поводу Дмитрия Баскова, который с 2018 по 2020 годы был генеральным директором минского "Динамо", а после новых выборов президента страны возглавил ФХБ.

Басков постоянно высказывается в поддержку захватившего власть в Беларуси Лукашенко, что вряд ли может удивить, ведь он является главным тренером правительственной команды, за которую выступает сам Лукашенко, его сын, а также бывшие профессиональные хоккеисты.

"Мне непонятны действия людей, призывающих к спортивной солидарности и выступающих против чемпионата мира по хоккею в Минске. Получается, что наш болельщик не заслужил праздник? То же самое касается спортсменов. Все мы знаем и понимаем, какой престиж – участвовать в чемпионате мира, — говорил Басков еще неделю назад. - Получается, что хоккеисты не заслуживают этой солидарности? Кому-то из этих хоккеистов, возможно, выпала честь единственный раз на домашнем чемпионате мира сыграть против грандов мирового хоккея при родных и близких. А для кого-то это, возможно, последний чемпионат мира в карьере".

А вот соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская ранее категорично заявляла, что ЧМ по хоккею в стране сейчас невозможен.

"Спортсмены, спасибо вам. Вы создали рабочую группу по переносу чемпионата мира по хоккею из Беларуси в другую страну, потому что он невозможен, пока в стране не остановлено насилие", - цитирует Тихановскую Tribuna.com.

Еще до этих событий генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер категорически заявлял, что ИИХФ не будет рассматривать перенос чемпионата мира в другую страну.

"Политики, которые сами не могут найти решение, не могут требовать политических решений от нас. Мы не позволим себя шантажировать. Никто не может просить нас об этом. Мы не нарушаем договор. Мы не можем сказать: "Извините, мы ошиблись, теперь мы идем в другое место", — говорил генсек. — Мы не поедем в страну, где царит хаос и революция. Но я убежден, что если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира".

И все же, кажется, что отвертеться от решения ИИХФ не удастся, поскольку ведущие хоккейные страны уже начинают угрожать бойкотом турнира.

"Есть три проблемных вопроса, которые связаны с турниром. Первый – это коронавирус, который может привести к тому, что организация турнира окажется под угрозой по соображениям здоровья и безопасности, — выступила министр культуры и науки Финляндии Анника Саарикко. - Второй – беспорядки в Беларуси. Они сопряжены с риском для участников. Третий вопрос – это права человека и политическая перспектива. Ситуация в Беларуси широко обсуждается на международном уровне.

Сейчас мы работаем над заявлением министров уровня ЕС о том, что соревнования не должны проводиться в Беларуси. Здесь мы действуем на опережение. С точки зрения Финляндии, вопрос безопасности стоит на первом месте.

В то же время следует признать, что для Финляндии ЧМ является гораздо более значимым, чем для многих других стран. Для Финляндии хоккей – важный вид спорта. Как и для Беларуси. В то же время есть множество стран ЕС, которые не считают этот вопрос настолько серьезным. Моя цель – выработать единую позицию на уровне министров ЕС по отношению к ЧМ-2021. Решение необходимо, потому что сейчас этот вопрос обсуждается в ИИХФ".

Ну а президент Федерации хоккея Чехии Томас Крал и вовсе заявил, что его национальная команда может не поехать на турнир.

"Если чемпионат состоится, то это не означает, что туда приедут все команды. Мы не знаем, что будет происходить на улицах. Я не знаю, отправлю ли я игроков в Беларусь. Возможно, нет", - цитирует Крала Ceska Televize.

Чемпионат мира 2021 года должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее на фоне протестов в Беларуси премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял о начале переговоров с Международной федерацией хоккея о переносе белорусской части первенства в другую страну.