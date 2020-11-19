РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10344 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияЗдоровье Коронавирус и карантин
6 749 0
Черновицкая область (854) карантин (16730) смерть (9034) врачи (1450) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Главврач Черновицкого диагностического центра Вдовичен умер от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

Главврач Черновицкого диагностического центра Вдовичен умер от COVID-19

Главный врач Черновицкого областного диагностического центра Анатолий Вдовичен скончался на 68-м году жизни от коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на на страницу медучреждения в Facebook.

"Сердце Анатолия Николаевича перестало биться на 68-м году жизни после изнурительной борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

Вдовичен был заслуженным врачом Украины, организатором и управленцем здравоохранения высшей квалификационной категории, депутатом Черновицкого областного совета четвертого и шестого созывов, где занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Полтаве от осложнений COVID-19 умер ветеран АТО врач Виталий Нетребовский. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 
 