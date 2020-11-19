Главврач Черновицкого диагностического центра Вдовичен умер от COVID-19
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Главный врач Черновицкого областного диагностического центра Анатолий Вдовичен скончался на 68-м году жизни от коронавируса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на на страницу медучреждения в Facebook.
"Сердце Анатолия Николаевича перестало биться на 68-м году жизни после изнурительной борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.
Вдовичен был заслуженным врачом Украины, организатором и управленцем здравоохранения высшей квалификационной категории, депутатом Черновицкого областного совета четвертого и шестого созывов, где занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения.
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