Главврач Черновицкого диагностического центра Вдовичен умер от COVID-19

Главный врач Черновицкого областного диагностического центра Анатолий Вдовичен скончался на 68-м году жизни от коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на на страницу медучреждения в Facebook.

"Сердце Анатолия Николаевича перестало биться на 68-м году жизни после изнурительной борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

Вдовичен был заслуженным врачом Украины, организатором и управленцем здравоохранения высшей квалификационной категории, депутатом Черновицкого областного совета четвертого и шестого созывов, где занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения.

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