Головлікар Чернівецького діагностичного центру Вдовічен помер від COVID-19

Головний лікар Чернівецького обласного діагностичного центру Анатолій Вдовічен помер на 68-му році життя від коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку медустанови в Facebook.

"Серце Анатолія Миколайовича перестало битися на 68-му році життя після виснажливої ​​боротьби з COVID-19", - сказано в повідомленні.

Вдовічен був заслуженим лікарем України, організатором і керівником охорони здоров'я вищої кваліфікаційної категорії, депутатом Чернівецької обласної ради четвертого і шостого скликань, де обіймав посаду голови постійної комісії з питань охорони здоров'я.

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