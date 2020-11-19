УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13676 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗдоров'я Коронавірус і карантин
6 749 0
Буковина (707) карантин (16095) смерть (6550) лікарі (1096) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Головлікар Чернівецького діагностичного центру Вдовічен помер від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

Головлікар Чернівецького діагностичного центру Вдовічен помер від COVID-19

Головний лікар Чернівецького обласного діагностичного центру Анатолій Вдовічен помер на 68-му році життя від коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку медустанови в Facebook.

"Серце Анатолія Миколайовича перестало битися на 68-му році життя після виснажливої ​​боротьби з COVID-19", - сказано в повідомленні.

Вдовічен був заслуженим лікарем України, організатором і керівником охорони здоров'я вищої кваліфікаційної категорії, депутатом Чернівецької обласної ради четвертого і шостого скликань, де обіймав посаду голови постійної комісії з питань охорони здоров'я.

Читайте також: В Україні від коронавірусу померли 258 медпрацівників, - Степанов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
 
 