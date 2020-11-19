Головлікар Чернівецького діагностичного центру Вдовічен помер від COVID-19
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Головний лікар Чернівецького обласного діагностичного центру Анатолій Вдовічен помер на 68-му році життя від коронавірусу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку медустанови в Facebook.
"Серце Анатолія Миколайовича перестало битися на 68-му році життя після виснажливої боротьби з COVID-19", - сказано в повідомленні.
Вдовічен був заслуженим лікарем України, організатором і керівником охорони здоров'я вищої кваліфікаційної категорії, депутатом Чернівецької обласної ради четвертого і шостого скликань, де обіймав посаду голови постійної комісії з питань охорони здоров'я.
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