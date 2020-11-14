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В Україні від коронавірусу померли 258 медпрацівників, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні від коронавірусу померли 258 медпрацівників, - Степанов

За час пандемії в Україні коронавірус виявили у 26 422 медичних працівників, з них 258 осіб померли.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу, передає Цензор.НЕТ.

Степанов запевнив, що зарплата медичних працівників буде продовжувати рости, але підкреслив, що "не все міряється грошима", оскільки вони відчувають дуже важке психологічне напруження, працюючи з хворими COVID-19.

Міністр закликав підтримати лікарів у боротьбі з коронавірусом, дотримуючись протиепідемічних правил, щоб зменшити кількість хворих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошення вихідних днів робочими не допоможе Львову уникнути карантину, - Степанов

Він знову заявив, що найкращим способом знизити передачу вірусу є введення повного жорсткого карантину, проте Україна не може собі цього дозволити з економічної точки зору. Тому був введений карантин вихідного дня, бо, за твердженням українських епідеміологів, навіть 1 день карантину впливає на зниження захворюваності.

"Багато так званих експертів почали розводити демагогію, порівнювати, а що робити з метро, ​​з транспортом у будні дні. Так, але транспорт і метро - це критична інфраструктура, це призведе до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - пояснив Степанов.

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"Окремо хочу звернутися до деяких мерів, у яких попереду другий тур - у кого завтра, у кого через тиждень. У мене до вас єдине прохання - почніть ставитися до своїх виборців як до людей, а не електорату. Життя і здоров'я будь-якої людини набагато вище, ніж будь-які передвиборні речі", - акцентував міністр.
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Топ коментарі
+5
Бо Зеля не дає їм спецодяг.
Вони перебувають в небезпечному середовищі практично не захищені.
А люди не бережуться. Не розуміють, що настане час, коли не буде кому лікувати.
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14.11.2020 11:30
+2
Зелёное чемпионское достижение
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14.11.2020 11:31
+2
Зарплата будет продолжать расти? Шмаркли, она у них еще не начинала расти или подачка в 300 грн это и был рост?
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14.11.2020 11:37
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Бо Зеля не дає їм спецодяг.
Вони перебувають в небезпечному середовищі практично не захищені.
А люди не бережуться. Не розуміють, що настане час, коли не буде кому лікувати.
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14.11.2020 11:30 Відповісти
Мені дали 10 китайських масок і упаковку одноразових рукавичок на три розміри менших ніж мені потрібно. Я спробував вдягти- результат як у Вовка коли він ковзани вдягав.
В Украине от коронавируса умерли 258 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 8928
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14.11.2020 11:56 Відповісти
Зелёное чемпионское достижение
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14.11.2020 11:31 Відповісти
Ага, Зеленский сейчас перекрывает дороги и кричит что нельзя вводить карантин, потому что народ хочет веселицца В Украине от коронавируса умерли 258 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 2263
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14.11.2020 11:51 Відповісти
Зарплата будет продолжать расти? Шмаркли, она у них еще не начинала расти или подачка в 300 грн это и был рост?
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14.11.2020 11:37 Відповісти
Парадокс,почему мы перед правительством бем челами об поднятием зарплат а не об понижением цен?Да ведь мы уже были миллионерами и таскали затплаты в авоськах?
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14.11.2020 12:12 Відповісти
P.S.Тем более что мы уже по ценам не то что догнали ЕС а уже и перегнали при доходах населения ниже африканских племен.
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14.11.2020 12:15 Відповісти
Так факторы взаимосвязанные: падение экономики =повышение инфляции=рост цен и соттветственно рост экономики =рост рабочих мест = конкуренция на рынке труда=повышение зп. За счет чего вы предлагаете снижать цены, есть какие то факторы на данный момент позволяющие снизить инфляцию?
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14.11.2020 12:24 Відповісти
Есть,и есть факторы которые обществу насрать на всякие пандемии.Это производство пищи,света и тепла.А разве эти люди не заражаются и не болеют и не погибают?Но это является нормой.А вот если этот труженик после смены в 12-ть часов зайдет на кофе или 100 грамм он уже является преступником.Разве это не дурость?Тем более что правительство нам объявило на законодательном уровне карантин ,,выходного дня,, и само его же нарушает назначая выборы на виходной день.А это значит что или вирус у нас изирательный или правительство назначает дни вирусу когда нужно уничтожать народ или народу дни когда вирус не прицепится...
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14.11.2020 12:55 Відповісти
Так Вы сейчас на другое переключились.
Я тоже все эти зебильные инициативы выходного дня не поддерживаю, вместо того чтобы готовится к обострению осенью они через асфальт бабло пилили, а сейчас этим цирком добивают малый и средний бизнес.
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14.11.2020 13:31 Відповісти
Добре переключусь.Раджу і Вам переключитись на режим ,,вихідного дня,, та зрівняти минуле із теперішнім.https://www.youtube.com/watch?v=elmUYWlRKjg.
Чекаю Ваших відгуків та поширьте знайомим.
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14.11.2020 13:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uA0imvtgph4
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14.11.2020 14:12 Відповісти
очень жаль...
но это говорит не только о героизме врачей в очаге инфекции, это говорит еще и о недоработках и халатности чиновников от медицины как государственного так и местного уровня "развития" (мало защитных костюмов-масок-касок, неподготовленность к пандемии и неуважение к самим медикам (а это и зарплаты и перезагруженность и выше перечисленная экономия на защите ... это и преступление с переводом ковидных средств на дороги и ментов)
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14.11.2020 11:37 Відповісти
Не волнуйся, Степанов.
Совсем скоро это будет уже не твоя забота.
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14.11.2020 11:40 Відповісти
Без масок были и рукавичков на работе,да и руки не мыли лодыри...
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14.11.2020 11:58 Відповісти
Почему никто из статистов,,которые на 99% знают даже сколько носков нужно стирать Президенту в неделю.не озвучат статистику роста заболеваемости после выборов тем более что грядут повторные выборы.
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14.11.2020 12:08 Відповісти
В Україні від коронавірусу померли 258 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 7596
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14.11.2020 12:12 Відповісти
В Україні від коронавірусу померли 258 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 1297
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14.11.2020 12:13 Відповісти
Ох тварі і кошмарять баранів. Хто ж це все так організував, щоб світ перетворити в хаос, а людей в тупе залякане бидло. Ефіоп що керує чомусь ВОЗ ?! Сумніваюся. Це ж маріонетка мавпочка. То хто ж?
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14.11.2020 12:35 Відповісти
лукавий,,,це його рук справи В Україні від коронавірусу померли 258 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 6259
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14.11.2020 12:48 Відповісти
Вроде сказано Вами все но ничего конкретного.Повторите может что-то и поймем...
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14.11.2020 13:12 Відповісти
При сопоставлении статистики по умершим. 9508 всего и из них 258 медиков то получается 2,7 % вполне сопоставимая смертность с другими категориями граждан. По факту 3 ( 2,7) на 97. (97,3) Просто на эту категорию смотрят особенно пристально потому что она занята на оказании помощи другим. Но судя по соотношению обычный процент, как бы это цинично не звучала. Хотя статистика как впрочем и медицина циничны по своей сути.
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14.11.2020 13:42 Відповісти
Степашкі смертну кару!
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14.11.2020 13:56 Відповісти
почему задерживают выплату коронавирусных медикам есть информация?
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14.11.2020 15:43 Відповісти
 
 