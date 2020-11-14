В Україні від коронавірусу померли 258 медпрацівників, - Степанов
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За час пандемії в Україні коронавірус виявили у 26 422 медичних працівників, з них 258 осіб померли.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу, передає Цензор.НЕТ.
Степанов запевнив, що зарплата медичних працівників буде продовжувати рости, але підкреслив, що "не все міряється грошима", оскільки вони відчувають дуже важке психологічне напруження, працюючи з хворими COVID-19.
Міністр закликав підтримати лікарів у боротьбі з коронавірусом, дотримуючись протиепідемічних правил, щоб зменшити кількість хворих.
Він знову заявив, що найкращим способом знизити передачу вірусу є введення повного жорсткого карантину, проте Україна не може собі цього дозволити з економічної точки зору. Тому був введений карантин вихідного дня, бо, за твердженням українських епідеміологів, навіть 1 день карантину впливає на зниження захворюваності.
"Багато так званих експертів почали розводити демагогію, порівнювати, а що робити з метро, з транспортом у будні дні. Так, але транспорт і метро - це критична інфраструктура, це призведе до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - пояснив Степанов.
"Окремо хочу звернутися до деяких мерів, у яких попереду другий тур - у кого завтра, у кого через тиждень. У мене до вас єдине прохання - почніть ставитися до своїх виборців як до людей, а не електорату. Життя і здоров'я будь-якої людини набагато вище, ніж будь-які передвиборні речі", - акцентував міністр.
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Вони перебувають в небезпечному середовищі практично не захищені.
А люди не бережуться. Не розуміють, що настане час, коли не буде кому лікувати.
Я тоже все эти зебильные инициативы выходного дня не поддерживаю, вместо того чтобы готовится к обострению осенью они через асфальт бабло пилили, а сейчас этим цирком добивают малый и средний бизнес.
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но это говорит не только о героизме врачей в очаге инфекции, это говорит еще и о недоработках и халатности чиновников от медицины как государственного так и местного уровня "развития" (мало защитных костюмов-масок-касок, неподготовленность к пандемии и неуважение к самим медикам (а это и зарплаты и перезагруженность и выше перечисленная экономия на защите ... это и преступление с переводом ковидных средств на дороги и ментов)
Совсем скоро это будет уже не твоя забота.