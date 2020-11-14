Оголошення вихідних днів робочими не допоможе Львову уникнути карантину, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на рішення Львівської міської ради щодо карантину вихідного дня. Міністр зазначив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Як пояснив Степанов, в постанові Кабінету міністрів про карантин вихідного дня йдеться не про "вихідні", а про період часу з півночі суботи до 00:00 понеділка, тому оголошення суботи та неділі робочими днями не допоможе обійти це рішення уряду.

"Вони б ще перейменували суботу та неділю, тому що у нас в постанові з нуля годин суботи до нуля годин понеділка", - заявив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, міськрада Львова, щоб спробувати обійти обмеження карантину вихідного дня, скасувала вихідні до 30 листопада. До кінця цього місяця субота і неділя в місті будуть робочими днями.