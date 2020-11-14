Оголошення вихідних днів робочими не допоможе Львову уникнути карантину, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на рішення Львівської міської ради щодо карантину вихідного дня. Міністр зазначив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Як пояснив Степанов, в постанові Кабінету міністрів про карантин вихідного дня йдеться не про "вихідні", а про період часу з півночі суботи до 00:00 понеділка, тому оголошення суботи та неділі робочими днями не допоможе обійти це рішення уряду.
"Вони б ще перейменували суботу та неділю, тому що у нас в постанові з нуля годин суботи до нуля годин понеділка", - заявив він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, міськрада Львова, щоб спробувати обійти обмеження карантину вихідного дня, скасувала вихідні до 30 листопада. До кінця цього місяця субота і неділя в місті будуть робочими днями.
Будь ласка, зачекайте...
заболеешь ты или твои родные - будешь скулить "где моя койка и кислород ?"
а может лучше не болеть ?
файна підбірка фото по роботі !
Та можна найти інші в інеті ...
А у нас - старі лікарні не підготовані - бо на тому ще не навчилися гроші пиляти ?
На каком основании оно нарушает и Конституцию, и уйму законов?
В жопе у зе поковырялся и принял решение?
дивлячись на рейтинги - українців вже майже не має ...
землі України заполонило бидло - нащадки кацапів, завезених в час Голодомору, нащадки кримінальників в час "восстановлєнія" шахт...
Західняки більш-менш українці.
отже - маємо те що маємо...
В Тернополе бизнесмен переделал ресторан в храм, чтобы работать на выходных
В Тернополе владелец ресторана и хостела решил создать собственную религиозную организацию «Братство лысых» для того, чтобы его бизнес смог работать на время «карантина выходного дня».
Польский спортивный зал объявил себя церковью, чтобы продолжить работать во время карантина
Спортивний зал легко можна назвати храмом: Храм здорового та красивого тіла! Хоча він ще той розплідник інфекції. У масці займатися неможливо, а без маски небезпечно. Я б не пішла у такий період в зал та басейн. Влітку ходила, а зараз боюсь.
Спортивный клуб Atlantic Sports решил переформатироваться, чтобы соответствовать новым правилам и не закрываться.
Они объявили себя магазином, где люди могут «попробовать разные тренажеры за определенную сумму», и Церковью Здорового Тела, где посетители будут «собираться на религиозные встречи, проводимые Советом Старейшин».
«Мне не нравится пользоваться юридическими лазейками, но у нас нет другого выбора. Я не понимаю, почему они бьют по индустрии фитнеса, но при этом оставляют открытыми церкви и торговые центры. Это нелогично, я не могу понять такое решение», - приводит слова менеджера клуба Марты Ямруз Notes from Poland.
статьпідлогу, а потім протилежний бік відповідно перевантажив і один з блінів покотився. Прохурчав через увесь зал аж до стіни
1. - не вижу этой зачистки.
2. - на смену придёт ОПЗЖ с Шариём...
срань живёт на земле Украины.
2) Не. "СН" в Раде уже развалилась. Осталось отвесить пенделя Шмыгалю, и назначить нового премьера - компромиссную фигуру, совместными усилиями ЕС, Голоса, Батькивщины и каких-то осколков СН.
а от себя добавлю - нового года и все-го прочего с застольем и салютами не будет -- те кто останется в живых а 31 декабря и уже 1 января тупо и со злости и без лишних слов прибьет новый календарь на стену..
Один из семейных врачей в Соломенском районе, которая попросила не указывать ее данных, подтвердила OBOZREVATEL, что ситуация с заболеваемостью ковидом в столице с каждым днем ухудшается, потому что растет количество тяжелых пациентов: "Если летом было много легких форм и мои 98% больных могли лечиться дома, то сейчас каждый второй нуждается в госпитализации. А мест в больницах нет даже для людей с деньгами. Только для тяжелых, которым критически необходим кислород, или же искать "по знакомству". Нужно буквально вымаливать. Боюсь себе даже представить, что и как будет дальше".
Мой поставщик боится мне даже в глаза смотреть. Едут же не только мои концентраторы, но и на больницы еще. С утра "личка" разорвана на части, а я ничем и никому не могу помочь. В воскресенье, как последняя скотина, поехала отнимать кислород у только что умершего пациента для 37-летней женщины. Она - тяжелый инвалид, госпитализировать ее с кем-то из родственников отказываются, а сатурация ниже 70. Пришлось плюнуть на деликатность и со словами "простите" забрать кислород. Это такой ужас, не могу вам передать. Или, еще случай, человек в больнице подышал часик кислородом, а тут оп - и забрали для другого. Все, первый пациент улетел в обморок. Бывает и такое: больному удалось едва прийти в себя - нужно освобождать место для других. И это Киев. Что происходит за его пределами, я не знаю и боюсь знать", - рассказала волонтер.
73/43%зебіли, це ви довели до хаосу!
Запитання...
Хто ти ПРОТИ ВЄнєдіктової,Генпрокурора ,з якою Андрій "Доля" "порішав питання" ?
Обрали бовдурів у владу, то тормошіть нероб.
От дочекались. І епідемія в нас буде, і економіку поламали.
Надо назначать мэров, хоть какое-то время, а то эти растащат, раздерут страну на крошки и лоскутки, им, каждому, царьком хочется быть, и царствовать в "своем" царстве-государстве, они скоро свои законы писать начнут, указы уже издают, Наполеоны, мля.
Любопытно будет почитать вас, "умники", когда из ваших подъездов начнут гробы таскать...
Вам что министр в борщ насрал?
Степанов единственный адекватный и порядочный человек на этой должности за всю историю незалежной. Он работает! В то время как другие кое чем груши околачивают и языками треплят, снимая видосики, воруя, и прикалываясь.
....лучший бл....
Богатирьова(кришувала Трамадол)
Доктор Смерть Супрун.
Скалецька..,любителька селфі...
Таки правда что в Украине 10000000 человек живут с психическими отклонениями и не лечатся. Шоры сними, чудик!
Куда вы лезите со своими "минениями"?
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У інфекційних відділеннях лікарень за зп 5 тис
10 листопада
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР НЕВРОПАТОЛОГ ОЛЕКСАНДР ХОНДА ПРО МACКИ
Я продовжую публікувати думку нормальних, адекватних лікарів (а не проплачених ковідоістериків, що загаджують інформаційний простір) в надії, що все таки ви прислухаєтесь і здоровий глузд переможе.
"На мою думку тема масок і їх носіння вже перемістилась давно в політичний простір, а не в медичний.
В медичному просторі ми знаємо декілька моментів, які охарактеризовані чітко і ясно:
1. Маску повинна носити ХВОРА людина, щоб не заражати інших людей.
(хочу доповнити: мається на увазі симптоматично хвора людина, яка кашляє, чхає і тим самим розповсюджує крупні краплі вологи в повітря в яких присутній вірус. Безсимптомно хворі - то вигадка, яка нічим не підтверджена наразі)
2. Коли ми говоримо про маски - мається на увазі СТЕРИЛЬНА! медична маска яка використовується не більше аніж 2-3 години, а потім замінюється новою.
ТЕПЕР УВАГА!
Все що носиться під виглядом маски - брудне, нестерильне - ШКІДЛИВЕ!!!
Досліджень про користь масок НЕ МАЄ!!!
Ніхто не брав групу з 1000 людей і не примушували їх півроку носити маски.
Ніколи за всю історію люди ще так довго не носили маски.
(доповнюю: отже, якщо дослідження не проводилися - нам не відомо яким чином довгострокове носіння масок впливає на стан здоров'я людей.)
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.
Ті законодавчі норми які зараз вводяться являються жорстким кроком.
Цей закон потрібно відправити в доробку і трішки підрихтувати.
Тому що є люди, яким маски носити протипоказано за станом здоров'я. Це люди з фіброзом легень, алергічними захворюваннями та ін..
І якщо така людина буде законопослушною і носитиме маску, то вона просто може втратити свідомість, почне задихатися, їй буде погано.
А законодавець тут не залишає ніяких відступлень.
В Ізраїлі таким людям видається довідка від лікаря. І коли їй не можна носити маску - вона показує довідку.
А в цілому, носіння масок повинно носити рекомендований характер.
Будь який примус викликає протест, коли ми не розуміємо суті.
ПРО КОВІД В УКРАЇНІ.
Потрібно займатися профілактикою: зміцненням імунітету, лікування своїх хронічних захворювань, та психічного здоров'я. Тому що та паніка яка поширюється - призводить до росту захворювань.
Якби всі люди заспокоїлись, хворих би стало менше ніж на 30% в перший же день. І вистачило б і місць в лікарнях, і ліків.
Страх штовхає людей бігати по лікарням, робити тести, замість того щоб спокійно перебувати вдома і лікуватися. Це збільшує кількість заражень.
Натомість коронавірусна інфекція лікується. Ми вже навчилися її лікувати і більшість людей одужує. Тому паніки не повинно бути. "
P.S. Робіть репости, діліться цією інформацією зі своїми близькими та знайомими.
Богдан Розновець 11562727
декілька моментів, які охарактеризовані чітко і ясно:
1. Маску повинна носити ХВОРА людина, щоб не заражати інших людей
правильно ,але я,на жаль,не ношу з собою переносну лабораторію ,щоб перевірити ,чи поряд зі мною хтось сидить з Ковідом...І ,до речі,90 відсотків інфікованих -безсимптомні...Вони самі про це не знають...
Тому маски всюди надягають на всіх..
Висновок..РОЗНОВЕЦЬ дуже тупа особа...тому - В СПАМ.
Що його бізнес **** не втратить прибутки ...
***
"Холдинг емоцій !ФЕСТ".
Тепер це вже 20 ресторанів: "Театр пива "Правда", "Реберня "Під Арсеналом", "П'яна вишня", "Ресторація "Гасова лямпа", "Арт-центр "Дзиґа", "Криївка", "Львівська копальня кави", "Львівська майстерня шоколаду", "Перша міська пекарня сирників та штруделів "Львівські пляцки", Мазох-Cafe, "Найдорожча ресторація Галичини", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою розою", "Пошта на Друкарській", "Пструг, хліб та вино", "Відкрита кав'ярня "Біля Діани на Ринку", "Grand cafe Leopolis", "Opera underground", "Дуже висока кухня", "Дім легенд".
А ще - мережа магазинів їжі по всьому Львову, декілька магазинів одягу, готелі, туристична та навіть будівельна компанії: так званий кавовий хаб "!FEST COFFEE MISSION", "!ФЕСТ-готель", місто в місті - величезний клуб на місці заводу "!FEST Republic", "Гончарня на Знесінні Поттерчуків", "Видавництво Старого Лева", "Школа вільних та небайдужих", "Школа мистецтв вільних та небайдужих", туристична компанія Just Lviv It!, апартаменти Just Lviv It!, так званий інформцентр - трамвай із сувенірами Just Lviv Tram, будівельна компанія "Квітка", мережа крамниць "Два кроки від хати", Магазин правдивої їжі "Дідо", мережа магазинів одягу "Авіація Галичини", трапезна в УКУ, Кондитерська на Лемківській, Кооператива молока, Міні-кафе "Сито" та пекарня "Братванка".
Розновец, ты идиот или тролль проплаченный сволочами, которые хотят очистить территорию от населения.
По его словам, необходимо свести до минимума концентрацию населения и собрания людей в городах, как и передвижения.
«Сейчас мы находимся в таких условиях, при которых, к сожалению, вынуждены увеличить количество ограничений. С субботы следующей недели, то есть с 21 ноября, начнет действовать проект, который касается не только одной провинции, а всей страны», - сказал президент в ходе заседания штаба по противодействию коронавируса.
Представитель штаба по противодействию коронавирусу Алиреза Раиси, рассказывая подробности плана, сообщил в эфире телевидения, что ограничения будут определяться по тому, какая степень заболеваемости присвоена тому или иному месту: красная, оранжевая или желтая.
В «красных» районах (по его словам, их более ста) будет запрещена значительная часть деятельности, за исключением тех, которые представляют важность для жизнеобеспечения граждан. Ограничения предполагают сокращение сотрудников в административных органах до одной трети.
Тегеран, по его словам, попадает в разряд «красных» районов.
Кроме того, по его словам, в отношении «красных» и «оранжевых» районов будет действовать запрет на передвижение автомобилей в другие города.
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги