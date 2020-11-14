Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на решение Львовского городского совета относительно карантина выходного дня. Министр отметил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Как пояснил Степанов, в постановлении Кабинета министров о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с полуночи субботы до 00:00 понедельника, поэтому объявление субботы и воскресенья рабочими днями не поможет обойти это решение правительства.

"Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника", - заявил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, горсовет Львова, чтобы попытаться обойти ограничения карантина выходного дня, отменил выходные до 30 ноября. До конца этого месяца суббота и воскресенье в городе будут рабочими днями.