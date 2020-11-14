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Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на решение Львовского городского совета относительно карантина выходного дня. Министр отметил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Как пояснил Степанов, в постановлении Кабинета министров о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с полуночи субботы до 00:00 понедельника, поэтому объявление субботы и воскресенья рабочими днями не поможет обойти это решение правительства.

"Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника", - заявил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, горсовет Львова, чтобы попытаться обойти ограничения карантина выходного дня, отменил выходные до 30 ноября. До конца этого месяца суббота и воскресенье в городе будут рабочими днями.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+20
Министр степанов-пусть степанами и командует Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 3606
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14.11.2020 00:05
+18
Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 3715
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14.11.2020 00:14
+11
Пля - почему не открываются уголовные дела на Степанова и прочих зе-гнид ?

На каком основании оно нарушает и Конституцию, и уйму законов?
В жопе у зе поковырялся и принял решение?
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14.11.2020 00:06
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Перейменуйте карантин - в чому траббл?
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14.11.2020 00:03 Ответить
Степанова потрібно звільнити, він продукує абсолютно непотрібні рішення, які не мають нічого спільного з наукою та медициною! Просто проголошувати карантин щоб робити вигляд що влада щось робить - так роблять тільки ідіоти!
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14.11.2020 10:13 Ответить
Бардак какой-то честное слово.
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14.11.2020 00:04 Ответить
Це гармидер. Звичайний єврейський гармидер. Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 1882
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14.11.2020 00:17 Ответить
Министр степанов-пусть степанами и командует Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 3606
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14.11.2020 00:05 Ответить
дурак!
заболеешь ты или твои родные - будешь скулить "где моя койка и кислород ?"
а может лучше не болеть ?
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14.11.2020 01:59 Ответить
Дурак (или осознанный вредитель) как раз Степанов. Весной Италия не справлялась с 5 тыс. пациентов в сутки. Та же проблема была во Франции. Сейчас Италия без проблем "держит" 30+, Франция 40+. А что мешало Степанову подготовиться? Мы 10+ с трудом выдерживаем. Кроме того те койки, которые он сейчас ставит для галочки, вряд ли кому-то помогут, потому ка кислородом обеспечены все те же 17 тысяч коек.
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14.11.2020 07:31 Ответить
А почему мы должны слушать депутата Одесской облрады? Почему он дал с фонда ковидного дороги строить?...
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14.11.2020 12:34 Ответить
Скажіть хтось Степанова, що "карантин вихідного дня" не допоможе Степанову приборкати коронавірус. Лише масове тестування коректним тестами і раннє виявлення і ізолювання хворих і носіїв зможе хч якось, не відразу збити хвилю. Все інше - мітація роботи.
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14.11.2020 09:52 Ответить
В Китае построили новый госпиталь за 10 дней

файна підбірка фото по роботі !
Та можна найти інші в інеті ...
А у нас - старі лікарні не підготовані - бо на тому ще не навчилися гроші пиляти ?
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14.11.2020 20:35 Ответить
все степашке не ймется. пора его в какую нибудь ветеринарную клинику на опыты сдать.ну или по дибильности в ближайшую психлечебницу.
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14.11.2020 00:06 Ответить
В зоопарк. В качестве гиббона.
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14.11.2020 00:15 Ответить
Пля - почему не открываются уголовные дела на Степанова и прочих зе-гнид ?

На каком основании оно нарушает и Конституцию, и уйму законов?
В жопе у зе поковырялся и принял решение?
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14.11.2020 00:06 Ответить
у степашки есть оправдание. он остановил полное разрушение медицины которое проводила соевая банда через фельдшера смерть супруншу.
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14.11.2020 00:09 Ответить
Ми вже і те, що було, вже не бачимо. Все, що можна, позакривали через ковід.
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14.11.2020 00:13 Ответить
Да неужели? А может напомнить кого вы, дятлы, привели к власти? Без проблем. Не подскажешь чей это министр "смерть"?

Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 7506
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14.11.2020 00:17 Ответить
Емм, а нічо, що Стєпашки було ще 2 зелених міністри, а тільки перед тим Супрун? То виходить, що розвал влаштували вони, бо саме після них медицина виявилася неготовою до епідемії)))
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14.11.2020 01:10 Ответить
Пройшла весна, пройшло літо, закінчується осінь, а у нашої влади немає відповіді на питання про те, чому вона, на відміну від інших країн, продовжує обговорювати на ток-шоу те, що вже давно треба робити руками. Штрафи і карантини - це єдине, що у нас відбувається. Відверто кажучи, коли долю здоров'я і життя нації вирішують в телевізорі - це звичайне пи*добольство, але найгірше - українцям це подобається...(с)
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14.11.2020 00:07 Ответить
" але найгірше - українцям це подобається..."

дивлячись на рейтинги - українців вже майже не має ...

землі України заполонило бидло - нащадки кацапів, завезених в час Голодомору, нащадки кримінальників в час "восстановлєнія" шахт...

Західняки більш-менш українці.

отже - маємо те що маємо...
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14.11.2020 08:48 Ответить
Девиз зеленой пошести -- "Добьем недобитый весной бизнес"

Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 8011
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14.11.2020 00:08 Ответить
Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 4762
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14.11.2020 00:09 Ответить
Короче,на зелень забили.
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14.11.2020 00:10 Ответить
Тебе, козлу драному, нужно сейчас не о карамтине думать, а о том что ты следующий на ковидизацию, после Зели, Дерьмака и двух главных радовских прыщей.
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14.11.2020 00:14 Ответить
Він знає, того і нервує вже декілька днів.
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14.11.2020 00:22 Ответить
Це дуже добре.
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14.11.2020 00:23 Ответить
Пффф, епіцентр же переіменував суботу та неділю на п'ятницю. Нехай Львів теж покреативить. Все ж таки культурна столиця України. У Львові з креативом ніколи не було проблем.
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14.11.2020 00:14 Ответить
І не тільки у Львові...
В Тернополе бизнесмен переделал ресторан в храм, чтобы работать на выходных

В Тернополе владелец ресторана и хостела решил создать собственную религиозную организацию «Братство лысых» для того, чтобы его бизнес смог работать на время «карантина выходного дня».

Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 7519
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14.11.2020 00:36 Ответить
Так, я бачила. Дійсно креативно. Думаю, що Ларрі Девід би позаздрив такій ідеї. Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 5308
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14.11.2020 00:41 Ответить
Хоча першими були поляки, ще місяць тому.
Польский спортивный зал объявил себя церковью, чтобы продолжить работать во время карантина

Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 544
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14.11.2020 00:51 Ответить
Ааа, то наш лисий ресторатор цю ідею вкрав.

Спортивний зал легко можна назвати храмом: Храм здорового та красивого тіла! Хоча він ще той розплідник інфекції. У масці займатися неможливо, а без маски небезпечно. Я б не пішла у такий період в зал та басейн. Влітку ходила, а зараз боюсь.
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14.11.2020 01:01 Ответить
І дійсно, тут в одній античній міфології можна знайти масу обоснуїв Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 2011 для суворого бодібілдінгу залізяччям храмом Геракла назвати можна... а шейпінг для дівчат - тут взагалі будь-яку богиню беремо і оголошуємо культ. А басейн - храм Посейдона.
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14.11.2020 01:09 Ответить
P.S.: власне це поляки і зробили )))

Спортивный клуб Atlantic Sports решил переформатироваться, чтобы соответствовать новым правилам и не закрываться.
Они объявили себя магазином, где люди могут «попробовать разные тренажеры за определенную сумму», и Церковью Здорового Тела, где посетители будут «собираться на религиозные встречи, проводимые Советом Старейшин».
«Мне не нравится пользоваться юридическими лазейками, но у нас нет другого выбора. Я не понимаю, почему они бьют по индустрии фитнеса, но при этом оставляют открытыми церкви и торговые центры. Это нелогично, я не могу понять такое решение», - приводит слова менеджера клуба Марты Ямруз Notes from Poland.
Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 2822 Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 2912 Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 3370 Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 8186Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 1789
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14.11.2020 02:16 Ответить
Молодці! І їх можна зрозуміти. Тількі уявіть, які гроші витрачені на це залізо. За мультик дякую, насміялася. Згадала, як у мене відлетів блін зі штанги, добре, шо нікого не вбив, та мене не покалічив. Але встид я спіймала. Досі не розумію чому так сталося.Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 8517
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14.11.2020 02:37 Ответить
Ойц, теж було - якось так вийшло, що не закріпив як слід. Спочатку два бліни злетіли з одного боку і просто впали на стать підлогу, а потім протилежний бік відповідно перевантажив і один з блінів покотився. Прохурчав через увесь зал аж до стіни Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 7162
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14.11.2020 03:15 Ответить
(от чого на карантині дійсно не вистачає, так це зручної спортзали на роботі, щоб встати з-за компа і піти розім'ятися... Поруч із домівкою є спортклуб, але із поточною ситуацією вже якось стрьомно туди йти)
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14.11.2020 03:36 Ответить
При бажанні і без зали можна обійтись. У мене є гантелі по 3кг, 100 присідань кожного дня зроблять сідниці кругленькими, віджимання від стіни, від полу я не люблю, теж непогана вправа. Просто вдома всі лінуються це робити, а похід у спортзалу якось стимулює. Завжди всім кажу, що фраза: «я не можу схуднути» означає «я лінива дупа». Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 5984
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14.11.2020 03:57 Ответить
Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 4999
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14.11.2020 00:46 Ответить
Ківу туди не пускайте, бо він хоч і лисий, але де попало ганяє лисого... Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 4165
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14.11.2020 10:18 Ответить
Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 3715
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14.11.2020 00:14 Ответить
хм.. Вот интересно - вот это вся история с Ковидом это навсегда? Или мы еще поживем? Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 6937 (с)
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14.11.2020 00:16 Ответить
Нет, в Украине всё это скоро закончится. Сразу после зачистки зелёной банды, которая уже происходит.
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14.11.2020 00:24 Ответить
"... после зачистки зелёной банды, которая уже происходит."
1. - не вижу этой зачистки.
2. - на смену придёт ОПЗЖ с Шариём...

срань живёт на земле Украины.
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14.11.2020 08:51 Ответить
1) Четыре клопа уже придавлены ковидом.
2) Не. "СН" в Раде уже развалилась. Осталось отвесить пенделя Шмыгалю, и назначить нового премьера - компромиссную фигуру, совместными усилиями ЕС, Голоса, Батькивщины и каких-то осколков СН.
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14.11.2020 08:53 Ответить
Хай буде так.
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14.11.2020 08:58 Ответить
Це залежить від твого ставлення до нього.
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14.11.2020 00:25 Ответить
Каха Бендукидзе: - "Я по образованию биолог, интересуюсь медициной - и поражен что все еще нет лекарства, которым можно вылечить идиотов".

а от себя добавлю - нового года и все-го прочего с застольем и салютами не будет -- те кто останется в живых а 31 декабря и уже 1 января тупо и со злости и без лишних слов прибьет новый календарь на стену..
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14.11.2020 00:42 Ответить
]
Один из семейных врачей в Соломенском районе, которая попросила не указывать ее данных, подтвердила OBOZREVATEL, что ситуация с заболеваемостью ковидом в столице с каждым днем ухудшается, потому что растет количество тяжелых пациентов: "Если летом было много легких форм и мои 98% больных могли лечиться дома, то сейчас каждый второй нуждается в госпитализации. А мест в больницах нет даже для людей с деньгами. Только для тяжелых, которым критически необходим кислород, или же искать "по знакомству". Нужно буквально вымаливать. Боюсь себе даже представить, что и как будет дальше".

Мой поставщик боится мне даже в глаза смотреть. Едут же не только мои концентраторы, но и на больницы еще. С утра "личка" разорвана на части, а я ничем и никому не могу помочь. В воскресенье, как последняя скотина, поехала отнимать кислород у только что умершего пациента для 37-летней женщины. Она - тяжелый инвалид, госпитализировать ее с кем-то из родственников отказываются, а сатурация ниже 70. Пришлось плюнуть на деликатность и со словами "простите" забрать кислород. Это такой ужас, не могу вам передать. Или, еще случай, человек в больнице подышал часик кислородом, а тут оп - и забрали для другого. Все, первый пациент улетел в обморок. Бывает и такое: больному удалось едва прийти в себя - нужно освобождать место для других. И это Киев. Что происходит за его пределами, я не знаю и боюсь знать", - рассказала волонтер.
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14.11.2020 00:17 Ответить
У преЗЕрвативов было 9 месяцев и колосальная сумма в короновирусном фонде. А чем они занимались все это время? Пилили короновирусный фонд и снимали видосики! Так что жриТЕ!
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14.11.2020 06:30 Ответить
Ну, особо бзответственные узнают о том, что презерватив был бракованным только через 9 месяцев. Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 6857
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14.11.2020 10:22 Ответить
десь так... Але на цензорі існують платні лахтінські дурантинофіли і наші доморощені придурки ,котрі досі вірять у "змову продавців масок" і "колективний імунітет" у Білорусі,А ще у "майже грип"...
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14.11.2020 11:27 Ответить
Ця ЗЕбільна влада вже нічим не здатна керувати.
73/43%зебіли, це ви довели до хаосу!
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14.11.2020 00:29 Ответить
випердівся на ЗЕ ? полегшало ? ))))
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14.11.2020 11:28 Ответить
Карантинные требования кабмина незаконны, их можно смело не выполнять.
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14.11.2020 00:47 Ответить
Степанов, а ты запили Садовому видосик и покричи ему на повышенных тонах. Ну или асфальт проложи до свалки Львова 😁
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14.11.2020 00:49 Ответить
Степанов..
Запитання...
Хто ти ПРОТИ ВЄнєдіктової,Генпрокурора ,з якою Андрій "Доля" "порішав питання" ? Оголошення вихідних днів робочими не допоможе Львову уникнути карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 7864
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14.11.2020 11:29 Ответить
Кто Степанов?)
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14.11.2020 11:46 Ответить
Степашка, йди на хрін!
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14.11.2020 05:02 Ответить
Зеля все таки выполнил свое одно обещание весной он нас посадил на карантин и выпускать не собирается. Ему еще много надо сделать, уничтожить бедность вместе с биомасой, започаткувать народовладдя после продажи земли ,надр и активов и подарить нам путиский мир. Этот новоявленный павлик морозов далеко пойдет по нашим телам продовая страну своим кредиторам не забывая при этом подрабатывать на ОВГЗ 5 млн, Но шанс есть это фронда меров против ковидной мафии. И раньше были чумные бунты против чумной мафии с ее карантинами. Ничто не ново под луною. И это пройдет.
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14.11.2020 06:16 Ответить
Местные выборы показали, что преЗЕрвативы сейчас никто в этой стране. В большой части регионов, они даже в тройку лидеров не вошли, я уже не говорю о мэрских креслах, где у них тотальный голяк.собственно поэтому считаю полностью конструктивной позицию властей Львова, Житомира, Черкасс и тд когда они делают то, что от них требуют их избиратели, а не то что им указывают клоуны из Киева.
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14.11.2020 06:38 Ответить
Для Степанова главное убить экономику Украины, чтоб потом дешевле всё было пустить с молотка
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14.11.2020 07:23 Ответить
Чомусь суспільство не вимагало від влади покрокових антиепідемічних дій.
Обрали бовдурів у владу, то тормошіть нероб.
От дочекались. І епідемія в нас буде, і економіку поламали.
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14.11.2020 07:33 Ответить
Степано, ты свое постановление-то читал?
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14.11.2020 07:39 Ответить
Украина - феодальная страна, с вотчинами???? Что за дикость? Почему процветает анархия и беззаконие? Мэры совсем берега попутали. Скоро свои армии создавать начнут, опричники и батраки уже у них есть.
Надо назначать мэров, хоть какое-то время, а то эти растащат, раздерут страну на крошки и лоскутки, им, каждому, царьком хочется быть, и царствовать в "своем" царстве-государстве, они скоро свои законы писать начнут, указы уже издают, Наполеоны, мля.
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14.11.2020 07:53 Ответить
Я смотрю здесь комментаторы все сплошь эпидемиологи и инфекционисты?
Любопытно будет почитать вас, "умники", когда из ваших подъездов начнут гробы таскать...
Вам что министр в борщ насрал?
Степанов единственный адекватный и порядочный человек на этой должности за всю историю незалежной. Он работает! В то время как другие кое чем груши околачивают и языками треплят, снимая видосики, воруя, и прикалываясь.
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14.11.2020 08:01 Ответить
Он работает статистом - отлично перечисляет количество заболевших за день. Это не задача для министра. Его задача ОРГАНИЗОВЫВАТЬ создание НОВЫХ больничных путктов, кислородных станций и пр.
....лучший бл....
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14.11.2020 09:36 Ответить
Как раз этим он и занимается, и создаёт, и обеспечивает, за копейки, потому что бабки из фонда уперли, по приколу, на дороги и кино...
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14.11.2020 09:57 Ответить
Что вы говорите.... Что-то никак этого не заметно.. А уж в Одессе так от слова совсем..
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14.11.2020 11:32 Ответить
погоджусь.. він не медик... але є з ким порівнювати...
Богатирьова(кришувала Трамадол)
Доктор Смерть Супрун.
Скалецька..,любителька селфі...Оголошення вихідних днів робочими не допоможе Львову уникнути карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 1068
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14.11.2020 11:35 Ответить
О, ещё один "эпидемиолог-вирусолог" нарисовался. Умнее всех, да? Весь Мир, страны- гиганты, борятся с опаснвм вирусом, который уложил в землю уже почти миллион человек, ищут лечение, разрабатывают вакцины, а этот опять про "зраду"
Таки правда что в Украине 10000000 человек живут с психическими отклонениями и не лечатся. Шоры сними, чудик!
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14.11.2020 08:24 Ответить
від того що дурню хтось пише жирними літерами -вона лише різкіше виділяється як дурня... Тому розновець у мене майже автоматом вилітає на..уй у спам...
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14.11.2020 11:25 Ответить
Пане, Степашка! На Вас ложили і ноги мили. Наливайки працюють з самого ранку, як святі. І мова йде не про Західну Україну. Авторитет, помножений на нуль - це вже вирок.
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14.11.2020 09:25 Ответить
Законы массового распространения вируса - это законы физики коллективных систем. Но у нас каждая отдельная молекула лично решает, как получается температура газа!
Куда вы лезите со своими "минениями"?
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14.11.2020 09:44 Ответить
Ім би понєдєльнікі взять і отмєніть
©
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14.11.2020 09:47 Ответить
Всіх ФОПів, які бастують, держава повинна забезпечити роботою
У інфекційних відділеннях лікарень за зп 5 тис
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14.11.2020 09:49 Ответить
Ещё лучше отправлять их трупы умерших от вируса на кладбища транспортировать, и без защиты, ведь "вируса нет", по их мнению.Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 298
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14.11.2020 10:16 Ответить
Все что касается короновируса не обьяснить здравым смыслом. Новые Санжары- закидали камнями посетивших китай. Закрытие парков и водоемов. Надели на всех бесполезные маски. После возвращения в Украину - самоизоляция, при том что больные с положительным тестом спокойно расхаживают по городу. Здоровые должны сидеть по домам а больным нет никаких ограничений. Где, блин, логика?
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14.11.2020 10:03 Ответить
логіка у тому,щоб штрафувати МАСОВО ..ІНАКШЕ ці всі карантини гівно варті.....
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14.11.2020 11:23 Ответить
Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 7391
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14.11.2020 10:09 Ответить
Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 9146
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14.11.2020 10:11 Ответить
Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 1489
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14.11.2020 10:12 Ответить
В течение 13 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 12524 жителей Украины. Это на 737 человека больше чем во время предыдущего антирекорда, установленного накануне.
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14.11.2020 10:22 Ответить
...ВСЯ гіілка ЗАБИТА тролем .. Svetlana Odessa .. в ІГНОР цього рознощика "інфекції ..

10 листопада
Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 5740УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР НЕВРОПАТОЛОГ ОЛЕКСАНДР ХОНДА ПРО МACКИОбъявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 5740 Объявление выходных дней рабочими не поможет Львову избежать карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 5740
Я продовжую публікувати думку нормальних, адекватних лікарів (а не проплачених ковідоістериків, що загаджують інформаційний простір) в надії, що все таки ви прислухаєтесь і здоровий глузд переможе.
"На мою думку тема масок і їх носіння вже перемістилась давно в політичний простір, а не в медичний.
В медичному просторі ми знаємо декілька моментів, які охарактеризовані чітко і ясно:
1. Маску повинна носити ХВОРА людина, щоб не заражати інших людей.
(хочу доповнити: мається на увазі симптоматично хвора людина, яка кашляє, чхає і тим самим розповсюджує крупні краплі вологи в повітря в яких присутній вірус. Безсимптомно хворі - то вигадка, яка нічим не підтверджена наразі)
2. Коли ми говоримо про маски - мається на увазі СТЕРИЛЬНА! медична маска яка використовується не більше аніж 2-3 години, а потім замінюється новою.
ТЕПЕР УВАГА!
Все що носиться під виглядом маски - брудне, нестерильне - ШКІДЛИВЕ!!!
Досліджень про користь масок НЕ МАЄ!!!
Ніхто не брав групу з 1000 людей і не примушували їх півроку носити маски.
Ніколи за всю історію люди ще так довго не носили маски.
(доповнюю: отже, якщо дослідження не проводилися - нам не відомо яким чином довгострокове носіння масок впливає на стан здоров'я людей.)
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.
Ті законодавчі норми які зараз вводяться являються жорстким кроком.
Цей закон потрібно відправити в доробку і трішки підрихтувати.
Тому що є люди, яким маски носити протипоказано за станом здоров'я. Це люди з фіброзом легень, алергічними захворюваннями та ін..
І якщо така людина буде законопослушною і носитиме маску, то вона просто може втратити свідомість, почне задихатися, їй буде погано.
А законодавець тут не залишає ніяких відступлень.
В Ізраїлі таким людям видається довідка від лікаря. І коли їй не можна носити маску - вона показує довідку.
А в цілому, носіння масок повинно носити рекомендований характер.
Будь який примус викликає протест, коли ми не розуміємо суті.
ПРО КОВІД В УКРАЇНІ.
Потрібно займатися профілактикою: зміцненням імунітету, лікування своїх хронічних захворювань, та психічного здоров'я. Тому що та паніка яка поширюється - призводить до росту захворювань.
Якби всі люди заспокоїлись, хворих би стало менше ніж на 30% в перший же день. І вистачило б і місць в лікарнях, і ліків.
Страх штовхає людей бігати по лікарням, робити тести, замість того щоб спокійно перебувати вдома і лікуватися. Це збільшує кількість заражень.
Натомість коронавірусна інфекція лікується. Ми вже навчилися її лікувати і більшість людей одужує. Тому паніки не повинно бути. "
P.S. Робіть репости, діліться цією інформацією зі своїми близькими та знайомими.
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14.11.2020 11:06 Ответить
...ВСЯ гіілка ЗАБИТА тролем .. Svetlana Odessa .. в ІГНОР цього рознощика "інфекції ..:

Богдан Розновець 11562727
декілька моментів, які охарактеризовані чітко і ясно:
1. Маску повинна носити ХВОРА людина, щоб не заражати інших людей

правильно ,але я,на жаль,не ношу з собою переносну лабораторію ,щоб перевірити ,чи поряд зі мною хтось сидить з Ковідом...І ,до речі,90 відсотків інфікованих -безсимптомні...Вони самі про це не знають...
Тому маски всюди надягають на всіх..

Висновок..РОЗНОВЕЦЬ дуже тупа особа...тому - В СПАМ.
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14.11.2020 11:22 Ответить
а Садовий так надіявся....
Що його бізнес **** не втратить прибутки ... Оголошення вихідних днів робочими не допоможе Львову уникнути карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 1306

***
"Холдинг емоцій !ФЕСТ".
Тепер це вже 20 ресторанів: "Театр пива "Правда", "Реберня "Під Арсеналом", "П'яна вишня", "Ресторація "Гасова лямпа", "Арт-центр "Дзиґа", "Криївка", "Львівська копальня кави", "Львівська майстерня шоколаду", "Перша міська пекарня сирників та штруделів "Львівські пляцки", Мазох-Cafe, "Найдорожча ресторація Галичини", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою розою", "Пошта на Друкарській", "Пструг, хліб та вино", "Відкрита кав'ярня "Біля Діани на Ринку", "Grand cafe Leopolis", "Opera underground", "Дуже висока кухня", "Дім легенд".


А ще - мережа магазинів їжі по всьому Львову, декілька магазинів одягу, готелі, туристична та навіть будівельна компанії: так званий кавовий хаб "!FEST COFFEE MISSION", "!ФЕСТ-готель", місто в місті - величезний клуб на місці заводу "!FEST Republic", "Гончарня на Знесінні Поттерчуків", "Видавництво Старого Лева", "Школа вільних та небайдужих", "Школа мистецтв вільних та небайдужих", туристична компанія Just Lviv It!, апартаменти Just Lviv It!, так званий інформцентр - трамвай із сувенірами Just Lviv Tram, будівельна компанія "Квітка", мережа крамниць "Два кроки від хати", Магазин правдивої їжі "Дідо", мережа магазинів одягу "Авіація Галичини", трапезна в УКУ, Кондитерська на Лемківській, Кооператива молока, Міні-кафе "Сито" та пекарня "Братванка".
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14.11.2020 11:18 Ответить
Во время пандемии, вызванной таким легкопередающимся и опасным вирусом, маски должны носить все!!!!, потому что существует безсимптомное носительство, и инкубационный период, во время которых человек ЗАРАЖАЕТ окружающих!
Розновец, ты идиот или тролль проплаченный сволочами, которые хотят очистить территорию от населения.
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14.11.2020 12:13 Ответить
Оголошення вихідних днів робочими не допоможе Львову уникнути карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 2341
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14.11.2020 12:26 Ответить
Власти Ирана введут ограничения по COVID-19 с 21 ноября, они будут действовать до конца эпидемии. Как передает Report , об этом заявил президент страны Хасан Рухани.
По его словам, необходимо свести до минимума концентрацию населения и собрания людей в городах, как и передвижения.
«Сейчас мы находимся в таких условиях, при которых, к сожалению, вынуждены увеличить количество ограничений. С субботы следующей недели, то есть с 21 ноября, начнет действовать проект, который касается не только одной провинции, а всей страны», - сказал президент в ходе заседания штаба по противодействию коронавируса.
Представитель штаба по противодействию коронавирусу Алиреза Раиси, рассказывая подробности плана, сообщил в эфире телевидения, что ограничения будут определяться по тому, какая степень заболеваемости присвоена тому или иному месту: красная, оранжевая или желтая.
В «красных» районах (по его словам, их более ста) будет запрещена значительная часть деятельности, за исключением тех, которые представляют важность для жизнеобеспечения граждан. Ограничения предполагают сокращение сотрудников в административных органах до одной трети.
Тегеран, по его словам, попадает в разряд «красных» районов.
Кроме того, по его словам, в отношении «красных» и «оранжевых» районов будет действовать запрет на передвижение автомобилей в другие города.
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14.11.2020 14:27 Ответить
..ШАНОВНІ і Дорогі Українці об"єднаймося .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися . їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО .... ПСИХІЧНІ втрати Людей ( депресивний вплив ) .. в ТРИЧІ переважають фізичні ... Ліків від ковід19 НЕМАЄ- ще НЕ знайдено ..лікування НЕДОСТУПНЕ для більшості Людей... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ... поміркуйте що НЕСЕ таке "інформування " ... СПРАВЕДЛИВОСТІ раді можливо ВКЛЮЧИТИ статистику по основним ФАКТОРАМ смертності СЕРЦЕВО-судинні .. онко .. захворювання ..і розкажіть ЯКІ МІРИ приймаються для ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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14.11.2020 12:21 Ответить
Да срать все хотели на решения этих дебилов.Всем и так уже понятно,-все переболеют этой заразой ,в той или иной степени.И выживут те кто имеет максимальную энергию.Многии пандемии на Земле выбирали сильных и адаптированных.И ничего,-до сих пор 90% населения полные дегенераты.
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14.11.2020 14:57 Ответить
 
 