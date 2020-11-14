В Украине от коронавируса умерли 258 медработников, - Степанов
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За время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 26 422 медицинских работников, из них 258 человек умерли.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, передает Цензор.НЕТ.
Степанов заверил, что зарплата медицинских работников будет продолжать расти, но подчеркнул, что "не все меряется деньгами", поскольку они испытывают очень тяжелое психологическое напряжение, работая с больными COVID-19.
Министр призвал поддержать врачей в борьбе с коронавирусом, соблюдая противоэпидемические правила, чтобы уменьшить количество больных.
Он вновь заявил, что лучшим способом снизить передачу вируса является введение полного жесткого карантина, однако Украина не может себе этого позволить с экономической точки зрения. Поэтому был введен карантин выходного дня, так как, по утверждению украинских эпидемиологов, даже 1 день карантина влияет на снижение заболеваемости.
"Многие так называемые эксперты начали разводить демагогию, сравнивать, а что делать с метро, с транспортом в будние дни. Да, но транспорт и метро – это критическая инфраструктура, это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - пояснил Степанов.
"Отдельно хочу обратиться к некоторым мэрам, у которых впереди второй тур – у кого завтра, у кого через неделю. У меня к вам единственная просьба – начните относиться к своим избирателям как к людям, а не электорату. Жизнь и здоровье любого человека гораздо выше, чем любые предвыборные вещи", - акцентировал министр.
Пожалуйста, подождите...
Вони перебувають в небезпечному середовищі практично не захищені.
А люди не бережуться. Не розуміють, що настане час, коли не буде кому лікувати.
Я тоже все эти зебильные инициативы выходного дня не поддерживаю, вместо того чтобы готовится к обострению осенью они через асфальт бабло пилили, а сейчас этим цирком добивают малый и средний бизнес.
Чекаю Ваших відгуків та поширьте знайомим.
но это говорит не только о героизме врачей в очаге инфекции, это говорит еще и о недоработках и халатности чиновников от медицины как государственного так и местного уровня "развития" (мало защитных костюмов-масок-касок, неподготовленность к пандемии и неуважение к самим медикам (а это и зарплаты и перезагруженность и выше перечисленная экономия на защите ... это и преступление с переводом ковидных средств на дороги и ментов)
Совсем скоро это будет уже не твоя забота.