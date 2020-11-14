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В Украине от коронавируса умерли 258 медработников, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине от коронавируса умерли 258 медработников, - Степанов

За время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 26 422 медицинских работников, из них 258 человек умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, передает Цензор.НЕТ.

Степанов заверил, что зарплата медицинских работников будет продолжать расти, но подчеркнул, что "не все меряется деньгами", поскольку они испытывают очень тяжелое психологическое напряжение, работая с больными COVID-19.

Министр призвал поддержать врачей в борьбе с коронавирусом, соблюдая противоэпидемические правила, чтобы уменьшить количество больных.

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Он вновь заявил, что лучшим способом снизить передачу вируса является введение полного жесткого карантина, однако Украина не может себе этого позволить с экономической точки зрения. Поэтому был введен карантин выходного дня, так как, по утверждению украинских эпидемиологов, даже 1 день карантина влияет на снижение заболеваемости.

"Многие так называемые эксперты начали разводить демагогию, сравнивать, а что делать с метро, ​​с транспортом в будние дни. Да, но транспорт и метро – это критическая инфраструктура, это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - пояснил Степанов.

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"Отдельно хочу обратиться к некоторым мэрам, у которых впереди второй тур – у кого завтра, у кого через неделю. У меня к вам единственная просьба – начните относиться к своим избирателям как к людям, а не электорату. Жизнь и здоровье любого человека гораздо выше, чем любые предвыборные вещи", - акцентировал министр.
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Топ комментарии
+5
Бо Зеля не дає їм спецодяг.
Вони перебувають в небезпечному середовищі практично не захищені.
А люди не бережуться. Не розуміють, що настане час, коли не буде кому лікувати.
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14.11.2020 11:30
+2
Зелёное чемпионское достижение
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14.11.2020 11:31
+2
Зарплата будет продолжать расти? Шмаркли, она у них еще не начинала расти или подачка в 300 грн это и был рост?
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14.11.2020 11:37
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Правила форума Совет форумчан
Бо Зеля не дає їм спецодяг.
Вони перебувають в небезпечному середовищі практично не захищені.
А люди не бережуться. Не розуміють, що настане час, коли не буде кому лікувати.
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14.11.2020 11:30 Ответить
Мені дали 10 китайських масок і упаковку одноразових рукавичок на три розміри менших ніж мені потрібно. Я спробував вдягти- результат як у Вовка коли він ковзани вдягав.
В Украине от коронавируса умерли 258 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 8928
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14.11.2020 11:56 Ответить
Зелёное чемпионское достижение
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14.11.2020 11:31 Ответить
Ага, Зеленский сейчас перекрывает дороги и кричит что нельзя вводить карантин, потому что народ хочет веселицца В Украине от коронавируса умерли 258 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 2263
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14.11.2020 11:51 Ответить
Зарплата будет продолжать расти? Шмаркли, она у них еще не начинала расти или подачка в 300 грн это и был рост?
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14.11.2020 11:37 Ответить
Парадокс,почему мы перед правительством бем челами об поднятием зарплат а не об понижением цен?Да ведь мы уже были миллионерами и таскали затплаты в авоськах?
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14.11.2020 12:12 Ответить
P.S.Тем более что мы уже по ценам не то что догнали ЕС а уже и перегнали при доходах населения ниже африканских племен.
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14.11.2020 12:15 Ответить
Так факторы взаимосвязанные: падение экономики =повышение инфляции=рост цен и соттветственно рост экономики =рост рабочих мест = конкуренция на рынке труда=повышение зп. За счет чего вы предлагаете снижать цены, есть какие то факторы на данный момент позволяющие снизить инфляцию?
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14.11.2020 12:24 Ответить
Есть,и есть факторы которые обществу насрать на всякие пандемии.Это производство пищи,света и тепла.А разве эти люди не заражаются и не болеют и не погибают?Но это является нормой.А вот если этот труженик после смены в 12-ть часов зайдет на кофе или 100 грамм он уже является преступником.Разве это не дурость?Тем более что правительство нам объявило на законодательном уровне карантин ,,выходного дня,, и само его же нарушает назначая выборы на виходной день.А это значит что или вирус у нас изирательный или правительство назначает дни вирусу когда нужно уничтожать народ или народу дни когда вирус не прицепится...
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14.11.2020 12:55 Ответить
Так Вы сейчас на другое переключились.
Я тоже все эти зебильные инициативы выходного дня не поддерживаю, вместо того чтобы готовится к обострению осенью они через асфальт бабло пилили, а сейчас этим цирком добивают малый и средний бизнес.
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14.11.2020 13:31 Ответить
Добре переключусь.Раджу і Вам переключитись на режим ,,вихідного дня,, та зрівняти минуле із теперішнім.https://www.youtube.com/watch?v=elmUYWlRKjg.
Чекаю Ваших відгуків та поширьте знайомим.
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14.11.2020 13:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uA0imvtgph4
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14.11.2020 14:12 Ответить
очень жаль...
но это говорит не только о героизме врачей в очаге инфекции, это говорит еще и о недоработках и халатности чиновников от медицины как государственного так и местного уровня "развития" (мало защитных костюмов-масок-касок, неподготовленность к пандемии и неуважение к самим медикам (а это и зарплаты и перезагруженность и выше перечисленная экономия на защите ... это и преступление с переводом ковидных средств на дороги и ментов)
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14.11.2020 11:37 Ответить
Не волнуйся, Степанов.
Совсем скоро это будет уже не твоя забота.
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14.11.2020 11:40 Ответить
Без масок были и рукавичков на работе,да и руки не мыли лодыри...
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14.11.2020 11:58 Ответить
Почему никто из статистов,,которые на 99% знают даже сколько носков нужно стирать Президенту в неделю.не озвучат статистику роста заболеваемости после выборов тем более что грядут повторные выборы.
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14.11.2020 12:08 Ответить
В Україні від коронавірусу померли 258 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 7596
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14.11.2020 12:12 Ответить
В Україні від коронавірусу померли 258 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 1297
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14.11.2020 12:13 Ответить
Ох тварі і кошмарять баранів. Хто ж це все так організував, щоб світ перетворити в хаос, а людей в тупе залякане бидло. Ефіоп що керує чомусь ВОЗ ?! Сумніваюся. Це ж маріонетка мавпочка. То хто ж?
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14.11.2020 12:35 Ответить
лукавий,,,це його рук справи В Україні від коронавірусу померли 258 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 6259
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14.11.2020 12:48 Ответить
Вроде сказано Вами все но ничего конкретного.Повторите может что-то и поймем...
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14.11.2020 13:12 Ответить
При сопоставлении статистики по умершим. 9508 всего и из них 258 медиков то получается 2,7 % вполне сопоставимая смертность с другими категориями граждан. По факту 3 ( 2,7) на 97. (97,3) Просто на эту категорию смотрят особенно пристально потому что она занята на оказании помощи другим. Но судя по соотношению обычный процент, как бы это цинично не звучала. Хотя статистика как впрочем и медицина циничны по своей сути.
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14.11.2020 13:42 Ответить
Степашкі смертну кару!
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14.11.2020 13:56 Ответить
почему задерживают выплату коронавирусных медикам есть информация?
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14.11.2020 15:43 Ответить
 
 