За неделю огонь унес жизни 59 человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 16.11 по 22.11) во время пожвров в Украине погибли 59 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация в результате которой погибли 4 человека. Зарегистрировано 1 тыс. 738 чрезвычайных происшествий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 45 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 160 пожаров (за предыдущую неделю - 984), спасены во время пожаров 42 человека и не допущено уничтожение огнем 578 зданий и 36 ед. техники. Во время пожаров погибли 59 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 6 млн. 130 тыс. грн.

С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 304 выезда (за предыдущую неделю - 266), в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 320 взрывоопасных предметов (1 тыс. 427).

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В течение недели на водных объектах погибли 6 человек (за предыдущую неделю - 12).