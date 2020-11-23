Зеленский наградил орденами и медалями украинских десантников
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Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня десантно-штурмовых войск отметил государственными наградами военнослужащих ДШВ.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается в документе, награды присвоены "За личное мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины".
Орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден Зенченко Олег Викторовича - полковник
Орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден Валихов Александр Владимирович - подполковник
Орденом "За мужество" II степени награжден Бондаренко Артем Анатольевич (посмертно) - старшина
Орденом "За мужество" III степени награждены:
- Городниченко Николай Анатольевич - капитан запаса
- Токарев Владислав Олегович - старший лейтенант
- Турчин Андрей Петрович - старшина
- Яриш Юрий Иванович - майор
Медалью "За воинскую службу Украине" награжден Бабанин Ростислав Викторович - старший солдат
Медалью "Защитнику Отечества" награждены:
- Арнаполин Борис Леонидович - майор
- Витр Владислав Александрович - старший сержант
- Гурский Иван Васильевич - прапорщик
Медалью "За спасенную жизнь" награжден
Батраченко Александр Витальевич - младший сержант.
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