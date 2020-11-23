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Зеленский наградил орденами и медалями украинских десантников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский наградил орденами и медалями украинских десантников

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня десантно-штурмовых войск отметил государственными наградами военнослужащих ДШВ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе, награды присвоены "За личное мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины".

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден Зенченко Олег Викторовича - полковник

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден Валихов Александр Владимирович - подполковник

Орденом "За мужество" II степени награжден Бондаренко Артем Анатольевич (посмертно) - старшина

Также смотрите: Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Орденом "За мужество" III степени награждены:

  • Городниченко Николай Анатольевич - капитан запаса
  • Токарев Владислав Олегович - старший лейтенант
  • Турчин Андрей Петрович - старшина
  • Яриш Юрий Иванович - майор

Медалью "За воинскую службу Украине" награжден Бабанин Ростислав Викторович - старший солдат

Медалью "Защитнику Отечества" награждены:

  • Арнаполин Борис Леонидович - майор
  • Витр Владислав Александрович - старший сержант
  • Гурский Иван Васильевич - прапорщик

Медалью "За спасенную жизнь" награжден

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ. ФОТОрепортаж

Батраченко Александр Витальевич - младший сержант.

Автор: Володимир Янченко
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І Марусю Звіробій також?
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23.11.2020 17:27 Ответить
Какой-то у нас звездопад в последнее время, одни награждения и поздравления. Вроде ещё до москвы не дошли, своё не освободили, суперпрорывов в оборонке не замечено, народ увольняющийся из армии такое рассказывает, что трудно и поверить даже иногда, но у нас одни праздники и памятные даты, с бесконечными звёздами, орденами и почётными грамотами . Поздним Брежневым попахивает Зеленский наградил орденами и медалями украинских десантников - Цензор.НЕТ 1150
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23.11.2020 17:38 Ответить
Эти награды за отступление. Зеля, а где награды за освобождение нашей земли? И эти чмошники приняли побрякушки из рук четырежды уклониста? (Погибших не корю.)
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23.11.2020 17:52 Ответить
Бумеранг.Комменты под прошлыми статьями на тему "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью Во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны,/ Кинуть косточку шестёркам ,то дело святое / Награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/ Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать . Любит наш гидрант это дело.
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23.11.2020 17:55 Ответить
это срашненькая зрадуленция.
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23.11.2020 22:08 Ответить
 
 