Министерство стратегической промышленности создано по просьбе участников отрасли, - "Укравиапром"

"Министерство создано по просьбе и требованию к президенту всей нашей авиационной общественности. Раз это государственное дело, нужно нам создавать министерство, которое бы регулировало и проводило программу развития аэрспейса, если этого не сделать, мы никогда не будем строить самолеты и разучимся делать то, что мы делали раньше с большим успехом ".



Об этом заявил президент ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов в эфире программы "Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина".



Как отметил Виктор Попов, после создания Минстратегпрома за несколько месяцев была создана и представлена ​​на рассмотрение в Кабмин стратегия авиационной промышленности, а за годы управления отраслью ГК "Укроборонпром" этого сделано не было.

"Укроборонпром за годы своего существования не сделал ни одной программы не только в сфере авиации, вообще ни одной программы в сфере обороноспособности. Новое министерство справилось всего за каких-то неполных четыре месяца. Совместными усилиями мы утвердили стратегию авиационной промышленности до 30-го года. Концепцию утвердили, и теперь разработан проект программы, нужно немедленно его до нового года утвердить ", - отметил Виктор Попов.



Другие эксперты и участники отрасли в эфире программы "Итоги с Олегом Панютой" отмечают, что сопротивление ГК "Укроборонпром" созданию Холдинговой компании "Аэрокосмические системы Украины" и возобновлению серийного производства самолетов в Украине имеет финансовые причины.



"Это концерн. Он прямых финансов не имеет, то есть бюджета, и "Антонов" и предприятия другие, вошедшие в "Укроборонпром", удерживали этот "Укроборонпром", - отметил советник ГП Антонов Александр Галуненко.

По его словам, концерн не обеспечил авиационное предприятие заказами, в то же время постоянно менял руководство государственного предприятия.



"За эти пять лет смена руководителей у нас по указанию "Укроборонпрома" состоялась семь раз. Но за эти пять лет ничего положительного от "Укроборонпрома" завод не получил ", - отметил Александр Галуненко.



В свою очередь главный редактор отраслевого издания Defense Express Сергей Згурец отметил, что открытое сопротивление ГК Укроборонпром законным действиям министерства является опасным прецедентом.



""Укроборонпром", который является по своему статусу обычным предприятием, пытается говорить министерству, которое отвечает за формирование и реализацию политики в оборонно-промышленной отрасли, как ему следует реформировать оборонку, то есть фактически это посыл не по рангу. И в этом смысле Минстратег должно прибегнуть к жестким действиям, чтобы предотвратить такие действия в дальнейшем ".



Напомним, что в последние недели между вновь созданным Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое возглавляет вице-премьер Олег Уруский, и ГК "Укроборонпром", развернулся конфликт по передаче Кабмином ряда авиапредприятий Минстратегпрому. Перед тем авиационные отраслевые объединения призвали подчинить государственное предприятие "Антонов" и другие предприятия отрасли авиастроения Минстратегпрому, забрав их у "Укроборонпрома", обвинив последний в доведении отрасли до острого кризисного состояния. ГК "Укроборонпром", в свою очередь, предпринял попытку срочно изменить форму управления ГП "Антонов" и не допустить его передачи Минстратегпрому, обвинив министерство во вмешательстве в свою хозяйственную деятельность.