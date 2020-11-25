Списание вагонов по возрасту: "Укрзализныця" предложила компромиссный вариант

"Укрзализныця" предложила сбалансированное и компромиссное решение по ограничению срока службы полувагонов и зерновозов.

Об этом идет речь в письме в адрес Министерства инфраструктуры от руководства компании "Укрзализныця". Так, компания предлагает ограничить 33-мя годами только срок службы полувагонов.

Что касается зерновозов, то срок их службы УЗ предлагает продлить до 45 лет. Как сказано в письме, компания поддерживает решение ведомства ограничить предельный срок службы грузовых вагонов. Но, в то же время, призывает помнить о проблемах, с которыми столкнулся бизнес в Украине. "Внедрение этих мер необходимо проводить с учетом возможностей отечественных вагоностроительных предприятий, финансовых возможностей владельцев и операторов подвижного состава, а также нужд предприятий Украины в железнодорожных перевозках", - подчеркивается в письме.

Напомним, Мининфраструктуры опубликовало проект Приказа, которым предложило запретить использование вагонов, срок эксплуатации которых превышает нормативный. В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет, с постепенным уменьшением этого срока до 22 лет в период 2021-2029 годов. Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак в свою очередь заявил, что такое решение ударит прежде всего по "Укрзализныце", которая вынуждена будет списать большинство полувагонов и все зерновозы. Это будет стоить компании 15 млрд грн ежегодно. Позже Государственная регуляторная служба заблокировала приказ Мининфраструктуры: по их мнению, ведомство не предоставило достаточно данных о том, как ограничение срока эксплуатации вагонов отразится на экономике Украины.