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РФ проводит информкампанию по дискредитации руководства Украины, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

РФ проводит информкампанию по дискредитации руководства Украины, - ГУР

Российская Федерация активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.

"В последнее время Российская Федерация активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. С этой целью активно используются пророссийские СМИ, журналисты и агенты влияния, в т. ч. На территории Украины. Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельным направлением является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, в т. ч. связанных с эпидемией COVID-19.

"Все это происходит на фоне целенаправленных усилий Верховного Главнокомандующего ВС Украины, Министерства обороны Украины и военной разведки Украины на пути повышения эффективности действий по отражению российской вооруженной агрессии и внедрения системных реформ по приобретению новых возможностей отечественной армии по стандартам НАТО. Указанная информационная кампания со стороны РФ свидетельствует о слабости российских позиций и неспособности Кремля достичь собственных целей в Украине", - добавили в ГУ разведки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+36
Зря стараются, так как себя дискредитировали зелёные отмтрозки, у них никогда не получится.
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25.11.2020 17:05
+24
когда все мочили Пороха, то это дискредитацией не являлось.. каждая мразь считала своим долгом пукнуть на Пороха для "укрепления государства"..
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25.11.2020 17:09
+20
Не вірю.
Вони самі і без рф впорались. РФ проводит информкампанию по дискредитации руководства Украины, - ГУР - Цензор.НЕТ 5948
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25.11.2020 17:09
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не понял...
а где, собственно, новость?
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26.11.2020 00:41 Ответить
ну так арестуйте явного агента кремля медведчука и все его кодло которое работает в интересах врага оккупанта РФ ... и заберите лицензию у его кремлевских зомбанутых пропагадитских каналов 112, Зик, нью сван. Слабо? я так понял кишка тонка. Бесхребетная власть.
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26.11.2020 01:28 Ответить
оце так відкриття. В Україні десятиліттями функціонує московитська мережа, яку очолює інтєр, нещодавно завдяки монопенісуальній діяльності сивочолого голову підняли ведмедчуківські помийки та мураєвська свинарня, а імпотенція зєзєзєнта взагалі спровокувало бурління лайна як на дріжджах.
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26.11.2020 06:39 Ответить
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