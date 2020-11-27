Пока политики манипулируют экотематикой, власти игнорируют наиболее острые проблемы, - активисты

Экология вновь стала "разменной монетой" при борьбе за власть, констатируют специалисты.

Увеличить ответственность за незаконную рубку лесов, расширить границы национальных природоохранных парков и привлекать к их охране Национальную гвардию. Петиция с такими предложениями на сайте президента Украины уже набрала более 6 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых. Ее автор – Андрей Кобрин, который также выступил инициатором социального проекта "Задыхаюсь", передает "5 канал".

Специалисты убеждены, что государство и общество должны немедленно сосредоточиться на решении наиболее острых экологических проблем, среди которых и вырубки в Карпатах. А не поддаваться на традиционные манипуляции. Ведь, например, тема экологии в промышленных городах регулярно используется для борьбы за власть и влияние в регионе.

В свою очередь, реализация предложенных в петиции мероприятий – позволит наконец остановить уничтожение лесов и сохранить Карпатскую природу.

"Когда я готовил ролик, я преодолел 1500 км по горам. Я поснимал лесорубов, которые режут, получил возможность спрашивать людей в селах, какая сейчас статистика относительно того, режут ли – не режут. Сейчас еще больше режут, потому что каждый день по 50-70 машин возят лес – это бесконтрольно, на машинах не было меток, что это идет в какие-то государственные органы, которые этим занимаются", – рассказывает Кобрин.

Активист констатирует – сейчас ситуация в Карпатах только ухудшается. Но в большинстве случаев масштабы экологических проблем замалчиваются, не раз заявляли специалисты Всемирного фонда дикой природы. Но несмотря на беспощадную рубку и, как следствие, очередные масштабные наводнения – экотематика в этом году снова стала "разменной монетой" для разного рода манипуляций, указывают специалисты.

"Это все акции на один день, люди хотят хайпануть, пойти там пару деревьев посадить и на этом делать пиар. И на пять лет снова забудут. Это самая большая проблема нашей страны, что люди забывают", – считает Кобрин.

Вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина добавляет: "Мы даже давали брифинг против экологических манипуляций. И периодически на нашем портале мы развенчиваем псевдоэкологические мифы и манипуляции, которые в основном – предвыборные обещания и зарабатывание денег".

"Эти паводки будут повторяться с периодичностью в 2-3 года и с каждым разом они будут все масштабнее и масштабнее. Поскольку ежегодно при сохранении этой тенденции мы теряем около 1% лесов Карпат", – отмечает Щербина.