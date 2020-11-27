"Что делать?": На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят госбюджет и локдаун

Сегодня, 27 ноября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут обсуждать техническое поражение сборной Украины и почему УЕФА принял несправедливое решение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в ток-шоу затронут тему государственного бюджета и где найти деньги до конца года. И будут выяснять, спасут ли выплаты по 8000 гривен украинских предпринимателей, а также как стране начать зарабатывать.

Гостями студии станут:

Андрей Шевченко, главный тренер Национальной сборной Украины по футболу; Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины; Сергей Марченко, министр финансов Украины; Олег Устенко, советник Президента Украины по экономическим вопросам; Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016); Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019); Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014-2019); Дмитрий Наталуха, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития. А также Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии"; Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; Илья Кива, народный депутат, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ" и Геннадий Корбан, председатель Общественного Совета при городском совете Днепра.