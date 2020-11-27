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Нафтогаз (3092) отопительный сезон (475)

Отопительный сезон начался по всей Украине, - "Нафтогаз"

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Отопительный сезон начался по всей Украине, -

По состоянию на конец ноября отопительный сезон начался во всех регионах Украины. Задержка подачи тепла в отдельных населенных пунктах составила почти полтора месяца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза Украины".

Сообщается, что отопительный сезон начался по всей стране, но для решения долговых проблем нужны усилия местной власти. Задержка с подачей отопления была связана с тем, что некоторые производители тепла не только накопили критические долги, но и дотянули эту ситуацию к холодам.

"Один из вопиющих примеров - город Купянск Харьковской области, где из-за бесхозяйственности местных властей люди должны были перекрывать дорогу и таким образом побудить управленцев к действиям", - отметила директор департамента по операционной деятельности "Нафтогаза" Ирина Журавлева.

Напомним, по состоянию на 26 ноября в Украине работали 99,99% котельных. В частности, в Купянске не отапливались еще более двух десятков домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день 52% жилых домов Украины подключены к отоплению, - замглавы Минрегиона Хоцяновская

Автор: Роман Свиридович
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После того, как Кабмин отдал "Нафтогазу" все пришельфовые месторождения газа без конкурса, "Нафтогаз" согласился не повышать цену газа для населения в декабре.

Паника все явственнее просвечивается в действиях команды Зеленского. Решивший было выйти на работу Разумков, подписавший 23.11.2020, как глава ВР, принятый законопроект № 4119, передумал и решил, что у него еще "положительный тест на ковид " и он "... остается в самоизоляции".

Первым утренним заявлением Кабинета министров, после нашей публикации о истинных причинах задержки подготовки бюджета, было объявление что "переговоры с МВФ успешно завершены".

зеленский (как и вовка фуйло) не направлял официального поздравления избранному президенту США Джо Байдену.

В мозгах Зеленского прочно засело убеждение, что девальвация национальной валюты - это путь к решению всех социальных проблем. Но Зеленский не дошел до понимания второй части этой формулы - "если есть источник валюты соизмеримый с затратами". Так как источники валюты оборвались, дальнейшее падение гривны привело к росту государственного долга номинированного в валюте, общий объем которого вырос по состоянию на 01.11.2020 г. на рекордные 396 млрд. гривен.
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27.11.2020 18:41 Ответить
Вова зелений ти вже не втічеш,ти це розумієш??????????????
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27.11.2020 19:03 Ответить
чет слишком рано, январь еще не наступил
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27.11.2020 18:48 Ответить
А во Владивостоке отопительный закончился , минимум 100 000 населения замерзает без электричества, после очередного циклона Весь город - в оборванных проводах, поваленных деревьях, все обмерзло льдом - нос на улицу не суй ... Каарочи , трындец хутину , да и нарапсее также...Это просто трындец.
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27.11.2020 18:48 Ответить
позитивчик Опалювальний сезон розпочався по всій Україні, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3104
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27.11.2020 19:19 Ответить
не знаю как для вас, но у меня вечер удался... Запасайтесь попкорном, слушать истерию от коцаппересичных в отношении пыниного опофигизма к Дальнему Востоку.
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27.11.2020 19:24 Ответить
Это тот случай, когда я с удовольствием смотрел цапские новости, я просто устроился в кресле поудобнее))
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27.11.2020 21:47 Ответить
ДЫк о.РУсский до сих пор отрезан от каазлабадии и без света. На мост не пускают, скоро рухнет, мож выдержит массу льда.
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27.11.2020 23:48 Ответить
Мудозвон...
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27.11.2020 18:50 Ответить
Ничесе. Так еще даже не декабрь. В Польше 10 сентября батареи были теплые, наверно поляки не знают шо такое "отопительный сизон"
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27.11.2020 18:54 Ответить
Откуда Нафтогаз знает включил я уже свой электрокотел или нет?
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27.11.2020 19:01 Ответить
Я лише робив тест-драйв,пару годин погоняв воду по батареях !!))
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27.11.2020 20:44 Ответить
Почему так рано??? Ещё батареи не полопались !
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27.11.2020 19:09 Ответить
Ось як прийдуть платіжки по 2-3 тисячі за листопад, то зелебобіки згадають Порошенка...
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27.11.2020 20:23 Ответить
В мене,особисто, опалювальний сезон ще не розпочався !! Температура в квартирі17-18 С !!!!!!)))
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27.11.2020 20:43 Ответить
В Полтаве топят так, вроде боятся не использовать зарезервированый на год газ
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27.11.2020 21:49 Ответить
В мене автономне,двоконтурний газовий "Беретта" !!!))
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27.11.2020 21:59 Ответить
Здається ще трохи тай люди братимуть *беретту* тай гепнуть по зельонкі
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27.11.2020 23:35 Ответить
Ура!!!!!! Конец ноября!
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28.11.2020 07:25 Ответить
 
 