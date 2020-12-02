Опрос "Рейтинга": Больше всего доверяют Зеленскому и Кличко
Рейтинг доверия к политикам возглавляют Владимир Зеленский и Виталий Кличко.
Об этом стало известно из исследования социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 44% опрошенных. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% респондентов.
В пятерку лидеров также попали - бывший глава правительства Владимир Гройсман (31%), председатель ВР Дмитрий Разумков (27%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (25%).
Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг" 28-30 ноября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера).
Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И вишенка на тортик.
"В сентябре группа «Рейтинг» https://hromadske.ua/ru/posts/rejting-zelenskogo-obvalilsya-na-chetvert-za-tri-mesyaca-opros заявляла , что за Зеленского готовы проголосовать 29%."
Ну який ідіот ще підтримує зеблазня , важко навіть уявити 😊
В частности, В.Януковича поддержали бы 25,1% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах), 15,1% - В.Кличко, 13,9% - Ю.Тимошенко, 7,9% - О.Тягнибока , 7,7% - Симоненко, 7,4% - А.Яценюка. Остальных политиков поддерживают значительно меньше: 1,7% - А.Гриценко, 1,5% - С.Тигипко, 1,2% - П.Порошенко, 1,1% - Н.Королевскую, остальных политиков - 4%, не определились - 11,1%, «против всех» - 2,3%. http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/reytingi_politikov_na_vyborah_prezidenta_fevral_2013.html
тре було на перше квітня оприлюднити)
"зЕйтинг" как Гандон, французский фантаст писатель, тоже больше фантазируют... =)
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. «Библия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F Мф. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#7:6 7:6 » / перевод синодальный, 1816-1862 гг.
Пора зЕлоху, цюцюркой на балалайке учиться бринькать, на Ростове это оценят!!!
Приватизация патриотизма сторонниками Порошенко это, мягко выражаясь, проявление неуважения к патриотам с другими политическими предпочтениями. Атом числе и ветеранов.
Двоє єврєїв, двоє частково єврейського походження і один росіянин.
Шостий, - Бойко, - теж наполовину єврей.
Роблю висновок, - поки до влади не прийдуть цивілізовані націоналісти (як у Польщі, наприклад), - діла не буде.
Але для цього потрібна одна проста річ, - щоб українці стали українцями...
І скільки "коштують" такі результати опитування?
А Гройсман, для дерьмока!
Не может профессионал уборщица от Бога, сделать удачную пересадку сердца! И он нелох, важно помнить!
И доволен, что Петя, несмотря на все свои ботфермы, угасает. Он не должен вернуться в президенты.
Не смешите пожалуйста!!! Главный Порохобот фактически - язЕлох!!! =)))