Опрос "Рейтинга": Больше всего доверяют Зеленскому и Кличко

Рейтинг доверия к политикам возглавляют Владимир Зеленский и Виталий Кличко.

Об этом стало известно из исследования социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 44% опрошенных. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% респондентов.

В пятерку лидеров также попали - бывший глава правительства Владимир Гройсман (31%), председатель ВР Дмитрий Разумков (27%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (25%).







Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг" 28-30 ноября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.