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Опрос "Рейтинга": Больше всего доверяют Зеленскому и Кличко

Рейтинг доверия к политикам возглавляют Владимир Зеленский и Виталий Кличко.

Об этом стало известно из исследования социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 44% опрошенных. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% респондентов.

В пятерку лидеров также попали - бывший глава правительства Владимир Гройсман (31%), председатель ВР Дмитрий Разумков (27%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (25%).

Опрос Рейтинга: Больше всего доверяют Зеленскому и Кличко 01

Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг" 28-30 ноября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Кличко Виталий (4635) опрос (2820) рейтинг (1636) социология (530)


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Топ комментарии
+54
про довіру зеленському- це напевно був жарт-
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02.12.2020 13:19
+44
Покажите мне хоть одного живого упоротого, который доверяет Зеленскому !!!!!
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02.12.2020 13:19
+30
черговий рейтинг зі стелі.
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02.12.2020 13:19
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Фейкньюс. Дерьмовброс. Кличко мэр Киева. каким боком к нему жители Одессы. Днепра и Львова чтобы ему доверять. Кто такой сейчас Гройсман . Откуда у него 31% "доверия" если в самой Виннице его партия набрала лишь 45%
И вишенка на тортик.
"В сентябре группа «Рейтинг» https://hromadske.ua/ru/posts/rejting-zelenskogo-obvalilsya-na-chetvert-za-tri-mesyaca-opros заявляла , что за Зеленского готовы проголосовать 29%."

Опитування "Рейтингу": Найбільше довіряють Зеленському та Кличку - Цензор.НЕТ 1727
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02.12.2020 13:37 Ответить
***, скільки ще баранів живе поряд
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02.12.2020 13:38 Ответить
Я цьому "Рейтингу" зовсім не довіряю. Як можна ліпити того, чого немає. Хоча Лукашенко по сусідству також наліпили десь за 80 відсотків, а в реальності итільки його силовики і сім;я. Порошенко поставили нижче навіть за Бойко і Юлю, ну це вже викликає сміх, мабуть опитування проводили в ОРДЛО?
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02.12.2020 13:39 Ответить
Порошенко и Яценюк лидеры антирейтинга, совсем не доверяют 56%.
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02.12.2020 13:40 Ответить
Оттого так и живем.
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02.12.2020 13:43 Ответить
Яценюк даже немного опередил Порошенко.
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02.12.2020 13:51 Ответить
Конечно же Яценюк плохой. Он же порезал им всю малину. Гройсман начал её возвращать, кстати.
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02.12.2020 13:53 Ответить
Пів країни людей , яких нудить від Майдану , від армії мови і віри , від того що Україна не на кацапській газовій голці , і взагалі досі не в кацапському стойлі . Тому й таке несприйняття минулої проукраїнської влади . .
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02.12.2020 13:57 Ответить
Якщо це правда . то в населення з деградацією Розуму зовсім погані діла... на жаль!
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02.12.2020 13:42 Ответить
Це проплачене агентство , яке за бабло намалює таке , що вам і не снилось !
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02.12.2020 13:47 Ответить
Надежды юношей питают.
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02.12.2020 15:26 Ответить
довіряєш Зєлі?
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02.12.2020 16:03 Ответить
Якби в опитувальному листі першим стояв Ющенко, то він був би в трійці лідерів довіри.
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02.12.2020 13:43 Ответить
Кому то еще показалось , что Рейтинг состряпал всеукраинский рейтинг по двум городам - Киеву и Виннице? А где же тогда Филатов с его 86 проц победы над Беней? АААА Бене Гройсман подходит тоже?
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02.12.2020 13:44 Ответить
Це опитування імені Портнова і кремлівської п'ятоі колонни кремля !
Ну який ідіот ще підтримує зеблазня , важко навіть уявити 😊
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02.12.2020 13:45 Ответить
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», если бы выборы Президента Украины проходили в конце февраля 2013 года, то участие в них приняли бы около 70% избирателей.
В частности, В.Януковича поддержали бы 25,1% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах), 15,1% - В.Кличко, 13,9% - Ю.Тимошенко, 7,9% - О.Тягнибока , 7,7% - Симоненко, 7,4% - А.Яценюка. Остальных политиков поддерживают значительно меньше: 1,7% - А.Гриценко, 1,5% - С.Тигипко, 1,2% - П.Порошенко, 1,1% - Н.Королевскую, остальных политиков - 4%, не определились - 11,1%, «против всех» - 2,3%. http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/reytingi_politikov_na_vyborah_prezidenta_fevral_2013.html
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02.12.2020 13:46 Ответить
Янукович выиграл бы и второй срок. Поэтому и был Майдан.
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02.12.2020 13:51 Ответить
Януковичу нужно было кормить бюджетников, а грошей нема. Пришлось просить у России. Оттого и Майдан. Пока бюджетника кормишь - он за тебя голосует.
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02.12.2020 13:52 Ответить
Выиграть скорее всего не выиграл, но на второй срок однозначно пробовал бы остаться. Поэтому, Майдан был неизбежен.
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02.12.2020 13:55 Ответить
Майдан произошел не из-за выборов, а из-за отказа от Евроинтеграции. Янукович шел на выборы с обещанием не сворачивать с курса Оранжевой Революции, а потом отказался. За что получил Майдан.
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02.12.2020 13:57 Ответить
Да от ничего этот хитрый подонок не отказывался. Вы себя так просто утешаете.
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02.12.2020 14:05 Ответить
Речь про политическое обещание. Проблема этих рейтингов что нам дают лица без их политической программы. Это позволяет подсовывать нам абсолютно невменяемых личностей как тот же Зеленский. Какая его программа? Мне понятно было сразу же - Зеленский русня. Но многие не понимают - они видят лицо.
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02.12.2020 14:07 Ответить
Когда это украинцев интересовала "программа" или реальные дела. Гордятся что голосуют сердцем, а не за колбасу. То есть всегда чисто по идеологическим мотивам. Кто за русню, кто против.
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02.12.2020 14:11 Ответить
У Украины есть четкий запрос на построение упорядоченного демократичного общества. Но он пока не реализуется.
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02.12.2020 14:18 Ответить
Это если очень упрощенно говорить о триггере, запустившем сам процесс революции. Предпосылки же для Майдана вызревали годами. Начиная от попытки фальсификации Кучмой-Януковичем выборов 2003г., заканчивая незаконным устранением Януковичем своего главного на то время политического оппонента в 2010г. Не полыхнуло бы в 2014, полыхнуло бы в 2016-ом или позже. С приходом Януковича на банковую Майдан был лишь вопросом времени. И не важно, что послужило бы пусковым механизмом.
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02.12.2020 14:21 Ответить
Майдан ( в основном студенческий, малочисленный) начался из-за отказа от Евроинтеграции, а настоящий Майдан - после кровавого разгона студентов в ночь на 1- е декабря- против насилия и с требованием наказать всех,кто к избиению причастен - " с нами ТАК нельзя".Потому и называется "Революуция достоинства". Потом уже - за отставку упоротого Януковича .
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02.12.2020 18:43 Ответить
ти неправильно зрозумів аналогію... зеків рейтинг тоді і ЗЕчий сьогодні... поміркуй про це
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02.12.2020 16:27 Ответить
Головне, що "єрмак" також в "рейтинґу"
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02.12.2020 13:46 Ответить
Там смешно что все так против Ермака, но за Зеленского. Хотя Ермак это правая рука Зеленского. Создатели рейтинга очень не любят Ермака.
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02.12.2020 13:49 Ответить
он токсичен - Зеленский говорят- убери его а твой рейтинг мы еще подержим... Олигархам не хочется ссориться полностью с Западом. Но и Петю не хотят А Гройсман от Петра отходтил перед выборами Вовки в надежде вписаться в зеленых ... Все как божий день - и национальность немаловажна
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02.12.2020 13:53 Ответить
вот интересно сколько будут марать себя дальше социсы и другие ранее уважаемые? Будем наблюдать
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02.12.2020 13:54 Ответить
Они просто хотят рулить сами. А Ермак им мешает. Это состязание жабы и гадюки. Обе группировки враги Украины.
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02.12.2020 13:54 Ответить
Не лише це. А й те, що згадали про "ґройсмана"
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02.12.2020 13:54 Ответить
если по -честному Гройсман оставил стране бюджет, а людям что надо? Пенсии, которые он плати, и так далее по списку...
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02.12.2020 13:56 Ответить
У Гройсмана рейтинг три процента. Выборы были год назад.
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02.12.2020 13:58 Ответить
Я ж кажу, що дивно, зважаючи на те, як блаЗЄнські виборці аплодували оголошеній відставці блаЗЄнським уряду Ґройсмана мало не з перших хвилин правління блаЗЄнського.
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02.12.2020 14:04 Ответить
У них уже новые герои - Рябошапка, стопроцентный прокурор Зеленского, и Богдан. Новые лица с бекграундом.
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02.12.2020 14:08 Ответить
А избиратель Зели, как те мыши: плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
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19.01.2021 09:05 Ответить
Ці рейтинги мені нагадують дохлого кота , щоби відволікти увагу громадян Украіни від актуальних новин і проблем , які насуваються на нас !
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02.12.2020 13:57 Ответить
Наши олигархи кучка шулеров, которые думают что меняя кандидатов люди будут отвлекаться от них. Они не замечают, что люди устают от лиц без программы очень быстро. В стране давно есть европейский запрос на построение современного государства. Но олигархам этого не надо - остается подсосывать нам волшебников.
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02.12.2020 13:59 Ответить
Олігархи-це мафія і ми під її владою.
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02.12.2020 15:44 Ответить
Удручает количество граждан не знающих Спикера парламента и премьер-министра. Я уж не говорю о главе ОП. Огромное кол-во украинцев живёт в политическом вакууме. Тем не менее, какая-то часть из них ходит на выборы ставить галочки. Отсюда видимо тот треш, который происходит после каждых выборов в стране.
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02.12.2020 14:01 Ответить
Им просто все пофиг, кроме курса доллара, " шоу"95 квартал" "ежедневных "Сватов" и полного холодильника.-потому и более всего доверяют Голобородько - не интересуясь, каков же реальный президент Зе и что он делает.
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02.12.2020 18:47 Ответить
Согласен. Львиная доля электората Зеленского голосовала за Голобородька. Только вот нужно честно признать, что и в 2014 году большинство точно так же голосовало через телевизор. Оттуда сказали, что альтернативы Порошенко нет, поэтому надо в один тур, так и сделали.
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02.12.2020 18:59 Ответить
Ну вы б врали как то более правдиво, чтоли. Как могут опрошенные доверять Разумкову если 90% опрошенных не знают кто это? Хотя может потому и доверяют...
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02.12.2020 14:04 Ответить
Та в цьому ж і парадокс, який ввійде в підручники з політології під назвою 73%. Хоча, для тих хто знайомий з роботою Карло Чіполла "П'ять законів дурості" це вже і не так парадоксально.
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02.12.2020 14:22 Ответить
Ну правильно! Йому ж ще на другий термін йти! Вол де Мор ще так багато не вгробив...
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02.12.2020 14:16 Ответить
Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - на следующее поколение. В моей стране, представители власти гордятся тем, что они слуги государства; быть его хозяином считалось бы позором. У.Черчилль.
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02.12.2020 14:17 Ответить
дутый рейтинг - сбрасывать клоуна надо немедленно. Вон что с гривной творится. Уже евро 34.5. А я прошлым летом по 26.8 брал. 1 янукоид = 4 клоуна.
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02.12.2020 14:23 Ответить
Правильно! Вернем петьку с яциком, гонтареву позовём. Доллар при них всего-то с 8 до 30 скакнул!
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02.12.2020 16:48 Ответить
После того, как янык вывез камазами казну в рашку
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02.12.2020 19:02 Ответить
"Зеленскому доверяют 44% опрошенныхИсточник: https://censor.net/ru/n3234506"

тре було на перше квітня оприлюднити)
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02.12.2020 14:32 Ответить
Я доверяю Президенту Украины. Это лучше чем предыдущий Президент.
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02.12.2020 14:37 Ответить
Доверять идиоту - это нормально для зебила. А лечиться не пробовали?
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02.12.2020 15:45 Ответить
Само лечись если барыгу поддерживаешь
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02.12.2020 16:23 Ответить
Да, Порох - мой Президент! А ваше гнусавое крыворогое чмо - это ваша барыжка тупорылая! Можете не лечиться. Всьо равно не поможет!
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02.12.2020 17:46 Ответить
Похоже, зебилы до последней корки хлеба будут за осла голосовать.
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02.12.2020 14:38 Ответить
Значит надо продолжать уринотерапию и начинать лечение голодом.
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02.12.2020 14:39 Ответить
Сделали бы лучше опрос, о доверии "зЕйтингу"!
"зЕйтинг" как Гандон, французский фантаст писатель, тоже больше фантазируют... =)
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02.12.2020 14:42 Ответить
PS: По "зЕйтингу", ермак наш будущий пеРзидент! Бу-га-га-га!!!
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02.12.2020 15:22 Ответить
Уважаемый Пётр Алексеевич. Перестаньте защищать этот безвиз.Ибо:
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. «Библия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F Мф. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#7:6 7:6 » / перевод синодальный, 1816-1862 гг.
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02.12.2020 14:42 Ответить
Дела у Зеленського видимо совсем не важны, раз пошли заказные рейтинги, и да это же совсем не паливо включить в опрос Ермака) судя по опросу Ермак сам за себя и проголосовал))
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02.12.2020 14:42 Ответить
"Не важны"? =))) Очень мягко сказано! =)))
Пора зЕлоху, цюцюркой на балалайке учиться бринькать, на Ростове это оценят!!!
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02.12.2020 15:00 Ответить
Опитування "Рейтингу": Найбільше довіряють Зеленському та Кличку - Цензор.НЕТ 7768
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02.12.2020 14:47 Ответить
Если фигуре с национальным флагом дорисовать длинную лапшу, свисающую с ушей, то картинка хоть немного соответствовала бы действительности. А так... Очередная глупость!
Приватизация патриотизма сторонниками Порошенко это, мягко выражаясь, проявление неуважения к патриотам с другими политическими предпочтениями. Атом числе и ветеранов.
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02.12.2020 17:22 Ответить
Какой патриотизм может еще существовать,кроме одного - Защита Отечества от врага в час агрессии. Вчера на ТВ ( не будем уточнять,сами догадаетесь) представитель одной партии обозвал Героя Украини Лапіна...агрессором,которий начал войну. Такое впечатление,что лидер такой партии не видел в СМИ медали Путина за захват Крима с датой "20.02.14- 18.03.14", когда у нас еще не било сформировано ниодной боевой единици в армии. К сведению, Украинская Кримская Армия перестала существовать по приказу Януковича еше в 2012 году,как и вся мобилизация страни. Представте любую страну на планете,где есть ответственний руководитель,чтоби вот такой " политик" что-то ляпнул на воина- защитника страни что-то подобное в час нападкения и войни?
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19.01.2021 04:49 Ответить
Вот это зе-обсос !!!!
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02.12.2020 14:56 Ответить
Эй хохлы вы чо совсем ? Не фурычите? Как можно доверять политическому ИМПОТЕНТУ ?
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02.12.2020 15:36 Ответить
Ну просто тупая заказуха,ну очень тупая...
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02.12.2020 15:38 Ответить
Такими "тупыми заказухами", очень многие лидоры "нации" пользуются, типа *****, 3%, ма Дура и т. п. ...
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02.12.2020 16:20 Ответить
Зеленский, Грося, Тимошенко, Аваков, Яценюк - у остальных рыло если не в пуху то в шоколаде или в крови.
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02.12.2020 15:59 Ответить
Що цікаво, - у п'ятірці лідерів довіри немає жодного українця!
Двоє єврєїв, двоє частково єврейського походження і один росіянин.
Шостий, - Бойко, - теж наполовину єврей.
Роблю висновок, - поки до влади не прийдуть цивілізовані націоналісти (як у Польщі, наприклад), - діла не буде.
Але для цього потрібна одна проста річ, - щоб українці стали українцями...
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02.12.2020 17:34 Ответить
Зробити з малороса українця все одно як з маланця колгоспника.
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03.12.2020 02:30 Ответить
Заткнись!
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19.01.2021 05:32 Ответить
Смех смехом, а из-за таких менделей, что в Беларуси творится? А на копростане? =(
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02.12.2020 15:59 Ответить
уахахаха) Аби не Порошенко) Сейчас политик, которому доверяют - Порох. По таким заказухам сразу видно ху из ху.
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02.12.2020 16:24 Ответить
ЩОСЬ ЗАЧАСТИВ ЦЕЙ " РЕЙТИНГ" НАПЕВНЕ ОДЕРЖАВ ЗА ЗАКАЗ ЗБИТИ РЕЙТИГ ПОРОХА НЕМАЛІ БАБКИ І ТЕПЕР СТАРАЄТЬСЯ
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02.12.2020 16:44 Ответить
а что центр Разумкова уже и группу рейтинг купил?
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02.12.2020 17:25 Ответить
Помітила, що результати опитування Рейтинга завжди замовно політичні. Зараз в них завдання внести розбрат в Київраду. Підбадьорюють Кличка не створювати коаліцію з ЄС, бо ті можуть його затьмарити, а він має президентські амбіції. Рейтинг брехливий.
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02.12.2020 17:37 Ответить
А вот я ни кому выше перечисленному из списка не доверяю.
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02.12.2020 17:44 Ответить
А Гройсмана кто туда вставил? Вот и спалился липовый рейтинг.
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02.12.2020 17:46 Ответить
Шмигаль і Єрмак....про них не чули приблизно 40% опитаних...
І скільки "коштують" такі результати опитування?
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02.12.2020 17:50 Ответить
Титани думки очолюють рейтинг. Який народ, такі й лідери у нього.
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02.12.2020 18:01 Ответить
гройсман? совсем уже рейтинг с потолка
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02.12.2020 18:39 Ответить
Зря Вы так, там все циферки от мендель...
А Гройсман, для дерьмока!
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02.12.2020 20:47 Ответить
место рейтинга глыбоко в заднице... никто зеленскому уже не верит... и заставить снова поверить он сможет только после каких-то экстраординарных мер типа посадки медведчука...
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02.12.2020 21:08 Ответить
А это, влажная мечта Гордона =)
Не может профессионал уборщица от Бога, сделать удачную пересадку сердца! И он нелох, важно помнить!
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02.12.2020 22:30 Ответить
Я не доверяю всем этим статистикам. Они преувеличивают рейтинги наших политиков. Но радует, что в любом случае недоверяющих им больше чем доверяющим.
И доволен, что Петя, несмотря на все свои ботфермы, угасает. Он не должен вернуться в президенты.
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02.12.2020 22:25 Ответить
Уже ночь!
Не смешите пожалуйста!!! Главный Порохобот фактически - язЕлох!!! =)))
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02.12.2020 22:35 Ответить
Выбор у народа должен быть не между этими христопродавцами. Конечно и Бойко и подобные мрази должны уйти.
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02.12.2020 22:44 Ответить
Поздравляю избирателей зеленского с повышением коммуналки на 67 процентов за год. Но это еще не все-на электроинергию ожидается повышение в два раза вам под елочку. Лечить вас надо только по системе Ипатова.
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03.12.2020 00:37 Ответить
Якщо дані опитування вірні то ця країна пропаща.
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03.12.2020 02:27 Ответить
Те що в кожного з політиків більше тих хто їм не довіряє, ніж тих хто довіряє, підтверджує, що виборці голосують за тих кого вони бачать злом, але меншим ніж інші. Це може бути признаком підходу катастрофи. Треба щось міняти. Знищувати треба кримінально-феодально-олігарїічну систему. Але в цьому напрямі ніхто нічого не робить. Навіть ніякі активісти. Напевне всі активісти найнялись "на роботу" до олігархів.
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03.12.2020 14:34 Ответить
Вже писав,що на місцях....люди в розпачі,окрім тих,хто обласканий дебелими пенсіями від Зеленського та його слуг. Ціни при Зеленому на продукти( харчі) виросли в реальному часі ...вдвічі в порівнянні з епохою "бариги" і відновлювача Державності, економіки,армії,захисту країни, православія, авторитетності грмадянства і країни, наповнення казни, утворення запасів всих складових резерву. Все, що було від цієї епохи,а головне була Перспектива і впевнена надія,що буде краще. А тепер,при цьому проходимці виборному- Зневіра у все,що можливо.
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19.01.2021 04:21 Ответить
Подивіться,хто вилізло на екрани ТВ. Вітренко - їздила до Путіна в Кремль за приєднання України до ерефії. Портнов- агент іноземної ворожої країни. Медведчук-зрадник, відвертий ворог країни та посіпака від Кремля. Жінки: Бондаренко- втікачка, організатор медійних ворожих атак на Україну; Герман- професійний провокатор та агент КДБ та ФСБ в Україні; Лукаш- ідейний ворог Української Державності та Незалежності,як і всі інші цього кола,провокативний антиукраїнський пропагандист на ТВ. Мураєв- організатор вивоза в 2014 році узурпатора та Державного Злочинця Азарова і інших через кордон,де було вивезено велику кількість дкржавних таємних документів, казначейських грошей та цінностей. Бойко- фінансовий та промисловий махінатор та крадій. Рабінович- там взагалі шлейф шахрая ще з часів СРСР. І такого лайна....зараз повно і на держслужбі. Татаров, Шкарлет, Тупицький і ще-ще. А в Австрії жінка міністр подала у відставку лише за якесь помилкове в її особистому житті події. Хто дасть оцінку відверту,що відбувається в Україні? Хто зробить це сміливо і чесно!?
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19.01.2021 05:12 Ответить
hhhjj
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15.03.2021 17:29 Ответить
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