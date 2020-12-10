Бизнес поддержал финансовый план "Укрзализныци" на 2021 год, - пресс-служба

Представленный "Укрзализныцей" финансовый план на 2021 год учитывает первоочередные потребности рынка железнодорожных грузовых перевозок. К такому выводу пришли представители крупных грузоотправителей во время круглого стола, посвященного улучшению взаимодействия перевозчика с клиентами. Все стороны выразили надежду, что этот документ уже в этом году будет одобрен правительством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В частности, бизнес приветствует планы общества на следующий год увеличить доходы без пересмотра тарифов, а преимущественно за счет расширения грузовой базы, увеличения загрузки собственного вагонного парка и ускорения реализации накопленного металлолома, а также инвестировать в свою модернизацию рекордные более 27 млрд грн. Более 70% указанных средств будут направлены именно на обновление подвижного состава и инфраструктуры. Для совершенствования грузовой работы "Укрзализныця" планирует на собственных заводах изготовить 3 тыс. новых и модернизировать свыше 5,4 тыс. грузовых вагонов. Также будут модернизированы 157 локомотивов, осуществлена ​​реконструкция около 400 км железнодорожного пути, а также за счет средств государственного бюджета будет заказано 100 пассажирских вагонов.

Грузоотправители выразили уверенность в том, что указанные меры должны улучшить техническое состояние "Укрзализныци", а это положительно скажется на объемах грузов и общей деловой активности.

Кроме того, клиенты "Укрзализныци" поддержали разделение компании на бизнес-вертикали по видам деятельности в качестве первого и ключевого этапа реформирования "Укрзализныци". Но все участники перевозочного процесса понимают, что, кроме инициативы "Укрзализныци" по разделению на бизнес-сегменты, должна быть создана законодательная база для общего функционирования железнодорожного транспорта. Именно поэтому все стороны выступают за скорейшее принятие Закона Украины "О железнодорожном транспорте Украины" и устранение правовых коллизий и нонсенсов, когда "Укрзализныця" платит налог на землю под путями, чего нет почти ни в одной стране ЕС, и акциз на топливо, который направляется на строительство автомобильных дорог, а не на развитие железнодорожной инфраструктуры.

Новая команда "Укрзализныци" продемонстрировала готовность к конструктивному диалогу и уже делает шаги для построения эффективной бизнес-модели, которая позволит разработать и внедрить ряд мероприятий для увеличения объема железнодорожных грузоперевозок, повышение уровня сервиса и удовлетворение интересов всех сторон перевозочного процесса.

Напомним, что по словам председателя правления компании Владимира Жмака "Укрзализныця" намерена до конца этого года достичь ежесуточного нагрузки в миллион тонн.