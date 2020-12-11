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1000% оклада, - ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю ГФС Гутенко из-за надбавок за интенсивность

1000% оклада, - ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю ГФС Гутенко из-за надбавок за интенсивность

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины.

Досудебным расследованием установлено, что экс-руководитель ГФС выдал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда в период 2019-2020 годов без соответствующего согласования с министром, который направляет и координирует деятельность центрального органа исполнительной власти, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В результате таких действий подозреваемого государственному бюджету Украины нанесен ущерб в сумме более 300 тысяч гривен.

Таким образом бывшему и.о. руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Отмечается также, что процессуальное руководство досудебным расследованием в данном уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.

"Поскольку место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено, исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины", - подчеркивают в ГБР.

ГБР не сообщает фамилии бывшего чиновника, однако известно, что в начале 2020 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодчекно вместо Дениса Гутенко. Видимо, речь идет о последнем, который в течение 2019-2020 годов занимал должность и.о. главы ГФС. 

Гутенко Денис Викторович исполнял обязанности главы ГФС с 23 июля 2019 года до назначения на данную должность Солодченко (14 февраля 2020 года).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государственную фискальную службу возглавил Сергей Солодченко

Автор: 

премия (480) ГФС (3598) ГБР (2979)


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Топ комментарии
+10
Вот это я понимаю интенсивность, учитесь...
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11.12.2020 12:50
+7
1000% оклада, - ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю ГФС Гутенко из-за надбавок за интенсивность - Цензор.НЕТ 182
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11.12.2020 13:03
+6
Кива с такой интенсивносью огонь добудет. Герой Данко нашего времени, ...ять.
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11.12.2020 12:58
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Вот это я понимаю интенсивность, учитесь...
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11.12.2020 12:50 Ответить
он достиг европейской производительности труда, но бюрократы с ГБР зарубили начинание на корню
мо этот эвропеец вызвал кого то на соц соревнование? надо поискать по близ лежащим отделам, департаментам, управлениям
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11.12.2020 13:25 Ответить
да ну, учиться у какого-то щегла с приставкой "и.о."...

Лучше учиться у всего состава ЦВК. У них, почти всех поголовно, зарплаты по 240`000-360`000 гивен были ещё в мае. Что сейчас - неизвестно, но не думаю, что намного меньше.

Матпомощь на оздоровление, просто матпомощь и компенсация отпуска - наше всё.
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11.12.2020 18:03 Ответить
1000% оклада, - ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю ГФС Гутенко из-за надбавок за интенсивность - Цензор.НЕТ 2203
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11.12.2020 12:56 Ответить
Кива с такой интенсивносью огонь добудет. Герой Данко нашего времени, ...ять.
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11.12.2020 12:58 Ответить
1000% оклада, - ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю ГФС Гутенко из-за надбавок за интенсивность - Цензор.НЕТ 680
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11.12.2020 12:58 Ответить
1000% оклада, - ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю ГФС Гутенко из-за надбавок за интенсивность - Цензор.НЕТ 182
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11.12.2020 13:03 Ответить
Я стесняюсь спросить-а по какому тарифному плану отапливает свои платные тюрьмы Малюська?
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11.12.2020 13:12 Ответить
О! А цей Вассерман Зелений вже знову перевзувся..
Видалив його ще два року тому.
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11.12.2020 13:13 Ответить
не замечал за ним двоежопия.
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11.12.2020 13:19 Ответить
Виборці зеленого непотрібу будуть із звоном обламувати крижані бурульки під носом і посинілими від холоду губами щасливо шепотіти-"Аби не порошенко" і "Хуже нє будєт".
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11.12.2020 13:07 Ответить
10k EUR премии за год на такой должности - вполне нормально. Если есть результаты
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11.12.2020 13:11 Ответить
А чого, результат Є! 300 мільярдів дирище в бюджеті! Хіба не результат?
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11.12.2020 13:17 Ответить
KPI конкретного руководителя может не включать в себя общегосударственные показатели, тем более те, что будут через 2 года
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11.12.2020 13:23 Ответить
Что б все понимали у нас есть ДПС, которая действует, и ДФС, которую ликвидуруют, т.е. заметают следы !
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11.12.2020 13:12 Ответить
Ні, ну чого ж ви?! Ну і що, що 1000%, зато новіє літца і не крадуть, пілять!!!! Ну зовсім не крадуть!
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11.12.2020 13:16 Ответить
Т.е. наказывают не за то, что назначил, а за то, что не согласовал с вышестоящими.
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11.12.2020 13:45 Ответить
а говорят денег нет, у мвф просят.
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11.12.2020 14:08 Ответить
Я себе представляю,если бы эта новость была при порошенко-массовый суицид от негодования ватки,зелеватки,жульковатки и прочей проплаченной и просто слабоумной публики. А тут ничего,норм.
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11.12.2020 14:21 Ответить
" В период 2019-2020 годов". Значит не Солодченко -назначен вначале 2020, а таки Гутенко- "исполнял обязанности главы ГФС с 23 июля 2019 года до назначения на данную должность Солодченко (14 февраля 2020 года)". Цензор ошибся,или Офис прокурора, не того ищет?
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11.12.2020 14:58 Ответить
Фамилию в студию, фамилию! Родина должна знать в лицо своих героев!
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11.12.2020 15:26 Ответить
Фамилия, как и у всех любителей комфорта, вполне жидовская Абрамовский.
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11.12.2020 16:09 Ответить
як мед - так и ложкою
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11.12.2020 15:29 Ответить
Пан роман, видать, на заседание кабмина попал с боольшого бодуна.
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11.12.2020 16:17 Ответить
А что пидарок гетманский на это ответит?
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11.12.2020 16:19 Ответить
 
 