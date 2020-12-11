1000% оклада, - ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю ГФС Гутенко из-за надбавок за интенсивность
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины.
Досудебным расследованием установлено, что экс-руководитель ГФС выдал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда в период 2019-2020 годов без соответствующего согласования с министром, который направляет и координирует деятельность центрального органа исполнительной власти, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В результате таких действий подозреваемого государственному бюджету Украины нанесен ущерб в сумме более 300 тысяч гривен.
Таким образом бывшему и.о. руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Отмечается также, что процессуальное руководство досудебным расследованием в данном уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.
"Поскольку место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено, исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины", - подчеркивают в ГБР.
ГБР не сообщает фамилии бывшего чиновника, однако известно, что в начале 2020 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодчекно вместо Дениса Гутенко. Видимо, речь идет о последнем, который в течение 2019-2020 годов занимал должность и.о. главы ГФС.
Гутенко Денис Викторович исполнял обязанности главы ГФС с 23 июля 2019 года до назначения на данную должность Солодченко (14 февраля 2020 года).
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мо этот эвропеец вызвал кого то на соц соревнование? надо поискать по близ лежащим отделам, департаментам, управлениям
Лучше учиться у всего состава ЦВК. У них, почти всех поголовно, зарплаты по 240`000-360`000 гивен были ещё в мае. Что сейчас - неизвестно, но не думаю, что намного меньше.
Матпомощь на оздоровление, просто матпомощь и компенсация отпуска - наше всё.
ГеройДанко нашего времени, ...ять.
Видалив його ще два року тому.