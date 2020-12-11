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Новости Коронавирус и карантин
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Британия сократила до 10 дней срок самоизоляции для прибывающих туристов

Британия сократила до 10 дней срок самоизоляции для прибывающих туристов

Правительство Великобритании решило сократить период самоизоляции для прибывающих из-за рубежа и для тех, кто контактировал с больным COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, срок самоизоляции сократится с 14 до 10 дней.

Нововведение вступит в силу 14 декабря. Оно будет действовать на территории Англии, Шотландии и Северной Ирландии. Срок самоизоляции уже сократили в Уэльсе.

Отмечается, что сокращение времени изоляции поможет людям быстрее вернуться к работе и учебе, что повлияет на восстановление экономики.

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Великобритания (4946) карантин (16729) туристы (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Директор центру зайнятості - Жовтяк Юлія Сергіївна, а Макогон Ольга Валентинівна - це колишній директор , яка вже давно не працює.
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22.03.2021 05:07 Ответить
 
 