Умер артист Валентин Гафт: он не поддерживал аннексию Крыма, но позже высказывался в поддержку Путина

Народный артист РФ Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

О его смерти сообщила супруга актера, Народная артистка РФ Ольга Остроумова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Валентин Иосифович скончался, это так", - сказала Остроумова.

Она уточнила, что причиной смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет.

В марте 2014 года подпись Гафта появилась под обращением деятелей российской культуры против политики президента России Владимира Путина по отношению к Украине. В 2015 году Министерство культуры Украины включило Гафта в список артистов, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако после этого высказывания Гафта изменились не в пользу Украины.

Отметим, что ранее в интервью изданию "Гордон" народный артист РФ Валентин Гафт заявлял, что он "верит России, ее правителю" и считает "все происходящее в Украине мерзостью".



"Ни Украина, ни Россия в сегодняшней войне не виноваты. Виновных надо искать не среди наших народов. Как случилось, что украинцы и россияне воюют? Отчего, почему? Прекратите!..Я люблю свою страну, верю России и ее правителю. Верю! Вижу, что происходит, и не обманываюсь", - говорил Гафт.

"Тимошенко говорит: мол, наша задача – уничтожить полтора миллиона людей, живущих на Донбассе. Я сам слышал ее слова! Еще одна украинская женщина говорила: "Надо убить их, стереть с лица земли", - отмечал он, не скрывая, что данную информацию распространяли российские СМИ.





"Да, по российскому, но я сам слышал, как Тимошенко это говорила, как рот открывала! Я верю российскому телевидению в главном", - заявлял Гафт в ответ на ремарку журналиста о том, что данные заявление являются пропагандой.





"Что вы убиваете своих же. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!...Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь", - высказывался Гафт об агрессии России в отношении Украины.

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