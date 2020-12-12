Помер артист Валентин Гафт: він не підтримував анексію Криму, але пізніше висловлювався на підтримку Путіна

Народний артист РФ Валентин Гафт помер на 86-му році життя після тривалої хвороби.

Про його смерть повідомила дружина актора, Народна артистка РФ Ольга Остроумова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Валентин Йосипович помер, це так", - сказала Остроумова.

Вона уточнила, що причиною смерті став інсульт, після якого артист відновлювався понад рік.

У березні 2014 року підпис Гафта з'явивася під зверненням діячів російської культури проти політики президента Росії Володимира Путіна щодо України. У 2015 році Міністерство культури України включило Гафта в список артистів, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. Однак після цього висловлювання Гафта змінилися не на користь України.

Зазначимо, що раніше в інтерв'ю виданню "Гордон" народний артист РФ Валентин Гафт заявляв, що він "вірить Росії, її правителю" і вважає "все, що відбувається в Україні, гидотою".

"Ні Україна, ні Росія в сьогоднішній війні не винні. Винних треба шукати не серед наших народів. Як сталося, що українці і росіяни воюють? Чому, чому? Припиніть! .. Я люблю свою країну, вірю Росії та її правителю. Вірю! бачу, що відбувається, і не обманююся", - говорив Гафт.

"Тимошенко каже: мовляв, наше завдання - знищити півтора мільйона людей, що живуть на Донбасі. Я сам чув її слова! Ще одна українська жінка говорила:"Треба вбити їх, стерти з лиця землі", - заначав він, не приховуючи, що цю інформацію поширювали російські ЗМІ.

"Так, по російському, але я сам чув, як Тимошенко це говорила, як рот відкривала! Я вірю російському телебаченню в головному", - заявляв Гафт у відповідь на ремарку журналіста про те, що ця заява є пропагандою.

"Що ви вбиваєте своїх же. І нікуди від цього не дітися: Україна вбиває своїх же! ... Кому потрібна Україна? Крим був відданий вам несправедливо, це російська територія, за неї казна-скільки боролися, пролили кров", - висловлювався Гафт про агресію Росії щодо України.

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