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Американская торговая палата поддержала более постепенный рост акцизов на ТИЭН

Американская торговая палата поддержала более постепенный рост акцизов на ТИЭН

Одна из крупнейших ассоциаций иностранных и украинских инвесторов Украины поддержала законопроект №4065 с соответствующими поправками, направленный на улучшение администрирования налогов и имплементацию норм директив ЕС в законодательство Украины


Американская торговая палата в Украине, призывает поддержать предложения компаний-членов в проект Закона №4065 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения" во время его рассмотрения во втором чтении.


Об этом говорится в официальном заявлении Американской торговой палаты.
В Палате уверены, что принятие законопроекта №4065 будет способствовать обеспечению равных, прозрачных, а также более постепенных и предсказуемых правил налогообложения.


"Сегодня бизнес продолжает работать в условиях мирового экономического кризиса, обусловленного ​​пандемией COVID-19 и существенным образом повлиявшего на экономику Украины и вызвавшего заметный спад экономической и инвестиционной активности в стране. Предложенные изменения помогут усовершенствовать налоговое администрирование, будут способствовать дальнейшей диджитализации бизнес-процессов и выполнению обязательств по имплементации норм, предусмотренных отдельными Директивами ЕС ", - уверены в Американской торговой палате.


В частности, в Палате поддерживают инициативу о более плавном повышении акцизов на табачные изделия для нагрева (ТИЭН), а также возможность смягчения и удлинения графика ежегодного повышения акцизов на сигареты.


"Принятие предлагаемых изменений относительно замедления темпов роста ставок акцизного налога и расширения графика повышения обеспечит рост акцизных поступлений в Государственный бюджет и будет соответствовать европейской практике", - прогнозируют в Американской торговой палате.
Учитывая, что введение предложенных изменений будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса в Украине, эксперты компаний-членов Палаты призывают рассмотреть и поддержать представленные предложения.


Напомним, ранее поправки к закону №4065, которые предусматривают смягчение резкого повышения акцизов на ТИЭН (с действующих 320% до 200% с последующим ростом ставки акциза на 30% в год) поддержали в Союзе украинских предпринимателей.
Также ранее о необходимости более постепенного подхода в повышении акцизов на ТИЭН заявляли в Совете предпринимателей при Кабинете Министров, Федерации работодателей Украины, Европейской бизнес-ассоциации, "УКРТЮТЮН", Ассоциации городов Украины и в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

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акциз (385) электронные сигареты (45)


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"Сегодня бизнес продолжает работать в условиях мирового экономического кризиса, обусловленного ​​пандемией COVID-19Источник: https://censor.net/ru/n3237259" - і от саме тому травіться , люди, продукцією нашого бізнесу...
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16.12.2020 13:49 Ответить
 
 