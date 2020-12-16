Американская торговая палата поддержала более постепенный рост акцизов на ТИЭН

Одна из крупнейших ассоциаций иностранных и украинских инвесторов Украины поддержала законопроект №4065 с соответствующими поправками, направленный на улучшение администрирования налогов и имплементацию норм директив ЕС в законодательство Украины



Американская торговая палата в Украине, призывает поддержать предложения компаний-членов в проект Закона №4065 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения" во время его рассмотрения во втором чтении.



Об этом говорится в официальном заявлении Американской торговой палаты.

В Палате уверены, что принятие законопроекта №4065 будет способствовать обеспечению равных, прозрачных, а также более постепенных и предсказуемых правил налогообложения.



"Сегодня бизнес продолжает работать в условиях мирового экономического кризиса, обусловленного ​​пандемией COVID-19 и существенным образом повлиявшего на экономику Украины и вызвавшего заметный спад экономической и инвестиционной активности в стране. Предложенные изменения помогут усовершенствовать налоговое администрирование, будут способствовать дальнейшей диджитализации бизнес-процессов и выполнению обязательств по имплементации норм, предусмотренных отдельными Директивами ЕС ", - уверены в Американской торговой палате.



В частности, в Палате поддерживают инициативу о более плавном повышении акцизов на табачные изделия для нагрева (ТИЭН), а также возможность смягчения и удлинения графика ежегодного повышения акцизов на сигареты.



"Принятие предлагаемых изменений относительно замедления темпов роста ставок акцизного налога и расширения графика повышения обеспечит рост акцизных поступлений в Государственный бюджет и будет соответствовать европейской практике", - прогнозируют в Американской торговой палате.

Учитывая, что введение предложенных изменений будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса в Украине, эксперты компаний-членов Палаты призывают рассмотреть и поддержать представленные предложения.



Напомним, ранее поправки к закону №4065, которые предусматривают смягчение резкого повышения акцизов на ТИЭН (с действующих 320% до 200% с последующим ростом ставки акциза на 30% в год) поддержали в Союзе украинских предпринимателей.

Также ранее о необходимости более постепенного подхода в повышении акцизов на ТИЭН заявляли в Совете предпринимателей при Кабинете Министров, Федерации работодателей Украины, Европейской бизнес-ассоциации, "УКРТЮТЮН", Ассоциации городов Украины и в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства.