Европейская Бизнес Ассоциация просит парламент поддержать поправку о более постепенном повышении акцизов на ТИЭН

Также в ЕВА предложили несколько смягчить темпы ежегодного повышения акцизов на сигареты.

Более постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) позволит избежать ежегодного падения реализации табачных изделий, увеличения доли незаконной торговли и невыполнения плана поступлений акциза с табачных изделий в государственный бюджет.



Об этом говорится в официальном письме Европейской Бизнес Ассоциации председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

В Европейской Бизнес Ассоциации напомнили, что в течение последних 3 лет объем легального рынка табачных изделий уменьшился на 32%, однако произошел резкий рост объемов незаконной торговли сигаретами - почти в 7 раз.



"Более постепенное повышение налога соответствует европейской практике, Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом от 27 июня 2014 г., по которому Украина взяла на себя обязательства постепенно согласовать свое законодательство с требованиями Директивы №2011 / 64 / ЕС о структуре и ставки акцизного сбора на табачные изделия", - заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Поэтому в Ассоциации призвали украинский парламент одобрить законопроект №4065 с соответствующей поправкой.



Кроме того, в Европейской Бизнес Ассоциации предложили в рамках упомянутого законопроекта также продлить имеющийся график ежегодного повышения акцизов до 2030 г.. (Сейчас действует до 2025 г.), установив ежегодные темпы роста акциза на уровне 10%.



"Также обращаем внимание на необходимость сохранения действующей ставки адвалорной составляющей акцизного налога, поскольку ее повышение может привести к дестабилизации рынка табачных изделий", - прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.



Напомним, парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике предложил несколько смягчить запланированный резкий рост акциза на ТИЭН с января 2020.



Так, по предложению Комитета, акциз должен вырасти не на 320%, как планировалось ранее, а на 200%, а также дополнительно каждый последующий год (до 2025 г..) на 30%.



Предложение Налогового комитета по более мягкому повышению акцизов на ТИЭН поддержали и в другой ассоциации крупных иностранных инвесторов Украины - в Американской Торговой Палате.