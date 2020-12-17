РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10255 посетителей онлайн
Новости
25 311 24

В Испании провели самую большую за 10 лет спецоперацию: по делу русской мафии задержали граждан РФ и Украины

В Испании провели самую большую за 10 лет спецоперацию: по делу русской мафии задержали граждан РФ и Украины

В Испании преступная сеть вкладывала вывезенные из России деньги в объекты на побережье. Злоумышленники с помощью взяток пытались проникнуть в испанский государственный сектор.

Испанская полиция в проведенной совместно с Европолом операции задержала в среду, 16 декабря, 23 человека, которых подозревают в отмывании денежных средств, связанных с российскими организованными преступными группировками, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

Обезвреженная сеть "планировала взять под контроль ключевые сектора экономики Испании и проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров", сообщает полиция. Группировка, на следы которой полиция вышла еще в 2013 году, контролировала дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Кроме этого, члены банды тратили большие суммы на взятки для проникновения в испанские структуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Одного из лидеров русской мафии и еще двух криминальных авторитетов задержали в Испании. ВИДЕО

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании. Полиция называет это крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет. В ходе обысков были изъяты 300 тысяч евро наличных денег, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой. Среди преступлений, к которым имеет отношение сеть, в полиции называют убийства, торговлю людьми, наркотиками и оружием.

Автор: 

задержание (6675) Испания (860) мафия (90)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
шмария взяли?
показать весь комментарий
17.12.2020 09:28
+18
Нет ,проституток не трогают.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:42
+16
А в Україні мафія прийшла до влади.
Хто ж тепер її посадить?
показать весь комментарий
17.12.2020 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шмария взяли?
показать весь комментарий
17.12.2020 09:28 Ответить
Нет ,проституток не трогают.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:42 Ответить
А в Україні мафія прийшла до влади.
Хто ж тепер її посадить?
показать весь комментарий
17.12.2020 09:33 Ответить
тоже что и с зюзиной
показать весь комментарий
17.12.2020 09:56 Ответить
Так у того в италии, а на испанском побережье у пеци. 😷
показать весь комментарий
17.12.2020 09:59 Ответить
у зюзи на крысме еще, после оккупации купило
показать весь комментарий
17.12.2020 10:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/452583 Брешеш кацап.
показать весь комментарий
17.12.2020 22:35 Ответить
тормоз міша, набутилочніки почали вчити мову, це файно лахта, рви пукан
показать весь комментарий
18.12.2020 08:56 Ответить
Как теперь с выборами мера в Харькове ?
показать весь комментарий
17.12.2020 09:42 Ответить
да уж, одно доброе дело коронавирус сделал.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:47 Ответить
второй кандидат все еще гундосит в видосик
показать весь комментарий
17.12.2020 09:48 Ответить
а зачем - кернес пригорюнился давно, просто все вопросы порешали, нужных людей поставили, обьекты переоформили, деньги перевели и освоили, прикрывающий также назначен!
показать весь комментарий
17.12.2020 09:50 Ответить
Сподіваюся їх на довічне посадять.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:54 Ответить
куйлу бьют по рукам прям на всех зароботках)))
показать весь комментарий
17.12.2020 10:05 Ответить
Адольфович решил не сдаваться.
показать весь комментарий
17.12.2020 10:32 Ответить
За нашими, видимо, очередь никогда не подойдет - крепко сидят!!!
показать весь комментарий
17.12.2020 10:57 Ответить
За нашими, видимо, очередь никогда не подойдет - крепко сидят!!!
показать весь комментарий
17.12.2020 11:07 Ответить
Русская мафия: 11 испанцев
показать весь комментарий
17.12.2020 13:20 Ответить
Був у минулому році в Барселоні, та на узбережжі, східніше Барселони. Там кацапів, як собак нерізаних. Я казав тоді своїм іспанським друзям, що нічого хорошого від цього чекати не можна. роСсійський слід чітко смердів у подіях із сепаратизмом, тепер оце.
показать весь комментарий
17.12.2020 13:23 Ответить
Надо их копов к нам пригласить чтоб почистили и наших "рашкотроянских коней"
показать весь комментарий
17.12.2020 13:24 Ответить
Це добре.
Хай закривають по максимуму. Особливо вкраїнців, щоб з кацапами не знюхувались.
показать весь комментарий
17.12.2020 13:29 Ответить
С кацапами даже в мафии быть в западло....
показать весь комментарий
17.12.2020 13:30 Ответить
 
 