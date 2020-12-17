Супруга Кернеса подтвердила смерть мужа

Жена Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская, а также его пасынок Родион Гайсинский подтвердили смерть мэра Харькова.

Соответсвующие публикации они разместили на своих страницах в соцсети Іnstagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Live strong — жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем, — написал Гайсинский. — В детстве я спросил могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном. Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека. Не было ни дня, чтобы мы не виделись или не общались по телефону, ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил. Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап", - написал на своей странице в Іnstagramе Родион Гайсинский.

"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим. Больно очень", - прокомментировала данную публикацию жена Кернеса Оксана Гайсинская.

Позже она также опубликовала в Іnstagramе совместное черно-белое фото с Кернесом.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой заявление бизнесмена Павла Фукса сообщил о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса.