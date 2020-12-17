Дружина Кернеса підтвердила смерть чоловіка

Дружина Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська, а також його пасинок Родіон Гайсинський підтвердили смерть мера Харкова.

Відповідні публікації вони розмістили на своїх сторінках в соцмережі Іnstagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Live strong - жити сильним. Це був твій девіз по життю. Ти був найсильнішим і завжди боровся до кінця. Ти пішов з життя переможцем, - написав Гайсинський. - У дитинстві я запитав, чи можу я називати тебе татом? Ти відповів, що якщо це станеться, то ти будеш найщасливішою людиною на землі. Тоді я ще не розумів, що цим ти зробив мене найщасливішим сином. Я пишаюся тим, що ти мене виховав і зробив тим, хто я є сьогодні. Словами не передати біль втрати найближчої людини. Не було ні дня, щоб ми не бачилися або не спілкувалися по телефону, ти був моїм найкращим другом. Кентом, як ти говорив. Ти назавжди залишишся в моїй пам'яті як найдобріший, найсильніший і наймудріший, ти знав вихід з будь-якої ситуації і ніколи не опускав рук. Людина з феноменальною пам'яттю, поглядом, який зауважує кожну дрібницю. Зразок для наслідування, легенда. З тобою піде ціла епоха. Я люблю тебе, тату", - написав на своїй сторінці в Іnstagram Родіон Гайсинський.

"Кажуть, немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти найкращий з найкращих! Любимо і сумуємо. Боляче дуже", - прокоментувала цю публікацію дружина Кернеса Оксана Гайсинська.

Пізніше вона також опублікувала в Іnstagram спільне чорно-біле фото з Кернесом.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву бізнесмена Павла Фукса повідомив про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.