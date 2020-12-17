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Пространство для людей: в Украине создадут Альбом безбарьерных решений

Как городская среда может быть безбарьерной и дружественной к людям - изобразят наглядно.

По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской начата работа над Альбомом безбарьерных решений. Он станет понятной инструкцией для всех, кто хочет строить пространство с учетом принципов доступности. Публиковать альбом будут по разделу ежеквартально на сайте Министерства развития общин и территорий.

Пространство для людей: в Украине создадут Альбом безбарьерных решений 01
"Ежедневно десятки тысяч людей сталкиваются с барьерами. Им трудно выйти из дома, потому что нет удобной инфраструктуры для перемещения. Это нужно менять уже сегодня и по всей Украине. В Альбоме будет проиллюстрировано, как сделать жизнь в вашем городе и селе комфортной для каждого - сейчас и на годы. Безбарьерность должна быть общественной нормой ", - отметила первая леди Елена Зеленская.
Все здания в Украине - жилые дома, общественные и коммерческие сооружения - должны отвечать многочисленным принципам безбарьерности,  прописанным в Государственных строительных нормах. Альбом поможет учесть их при проектировании, в нем будут все необходимые параметры, схемы и чертежи. Фактически, любой сможет зайти на сайт Министерства и загрузить готовые инструкции, как сделать пространство дружественным к людям. Кроме того, в нем проанализируют нынешнее состояние городской среды, поэтому альбом будет полезен не только для архитекторов или проектировщиков, но и для руководителей городов, ОТГ, а также бизнеса.


"Задача каждого органа власти простым и понятным языком объяснять свои действия и принятые решения, особенно, когда речь идет о преобразовании устаревших пространств и зданий в доступные каждому гражданину. Альбом безбарьерных решений станет одновременно путеводителем, толкованием и руководством для каждого, кто меняет свои города, поселки и общины с целью сделать их свободными от барьеров и архитектурных анахронизмов, мешающих жителям пользоваться своим правом на свободный доступ к любым зданиям и пространствам", - подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.


Альбом безбарьерных решений планируют полностью завершить в январе 2022 года. В процессе разработки участвуют Министерство развития общин и территорий, архитекторы, представители общественности, эксперты. Альбом является частью общей инициативы Елены Зеленская по развитию безбарьерного публичного пространства в Украине.

Автор: 

люди с инвалидностью (354) Елена Зеленская (222)


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- Барьеры в большом ходу в учреждениях. Ими преграждается доступ к нужному сотруднику. Посетитель, как тигр, ходит вдоль барьера, стараясь знаками обратить на себя внимание. (с)
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17.12.2020 14:36 Ответить
Ця курочка ще й містобудівними проектами займатись буде ?
Для головних міських архітекторів ця хрінь буде затверджено Чєрнишовим.як інструкція ?
А найголовніше Цензор і не повідомив.ТСН:
"Олена Зеленська опублікувала в Instagram нову світлину, на якій вона зазнімкована у сірому діловому костюмі у смужку та бежевому топі. Двобортний жакет був із елегантною родзинкою - коричневою хусткою з принтом у нагрудній кишені.
На шиї у пані Зеленської висіла золота прикраса, а у вухах були золоті сережки-пусети. Волосся вона зібрала в акуратний пучок і зробила макіяж сомкі-айс. "
Очевидно,іміджем ляді зайнявся Подоляк....
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17.12.2020 14:57 Ответить
Они курят всей семейкой !!!!
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17.12.2020 15:03 Ответить
В этом блокбастере может ещё быть и румынский сценарий.
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17.12.2020 21:14 Ответить
 
 