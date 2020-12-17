Пространство для людей: в Украине создадут Альбом безбарьерных решений

Как городская среда может быть безбарьерной и дружественной к людям - изобразят наглядно.

По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской начата работа над Альбомом безбарьерных решений. Он станет понятной инструкцией для всех, кто хочет строить пространство с учетом принципов доступности. Публиковать альбом будут по разделу ежеквартально на сайте Министерства развития общин и территорий.



"Ежедневно десятки тысяч людей сталкиваются с барьерами. Им трудно выйти из дома, потому что нет удобной инфраструктуры для перемещения. Это нужно менять уже сегодня и по всей Украине. В Альбоме будет проиллюстрировано, как сделать жизнь в вашем городе и селе комфортной для каждого - сейчас и на годы. Безбарьерность должна быть общественной нормой ", - отметила первая леди Елена Зеленская.

Все здания в Украине - жилые дома, общественные и коммерческие сооружения - должны отвечать многочисленным принципам безбарьерности, прописанным в Государственных строительных нормах. Альбом поможет учесть их при проектировании, в нем будут все необходимые параметры, схемы и чертежи. Фактически, любой сможет зайти на сайт Министерства и загрузить готовые инструкции, как сделать пространство дружественным к людям. Кроме того, в нем проанализируют нынешнее состояние городской среды, поэтому альбом будет полезен не только для архитекторов или проектировщиков, но и для руководителей городов, ОТГ, а также бизнеса.



"Задача каждого органа власти простым и понятным языком объяснять свои действия и принятые решения, особенно, когда речь идет о преобразовании устаревших пространств и зданий в доступные каждому гражданину. Альбом безбарьерных решений станет одновременно путеводителем, толкованием и руководством для каждого, кто меняет свои города, поселки и общины с целью сделать их свободными от барьеров и архитектурных анахронизмов, мешающих жителям пользоваться своим правом на свободный доступ к любым зданиям и пространствам", - подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.



Альбом безбарьерных решений планируют полностью завершить в январе 2022 года. В процессе разработки участвуют Министерство развития общин и территорий, архитекторы, представители общественности, эксперты. Альбом является частью общей инициативы Елены Зеленская по развитию безбарьерного публичного пространства в Украине.