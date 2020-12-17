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Новости Санкции против России
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Евросоюз продлил экономические санкции против РФ

Евросоюз продлил экономические санкции против РФ

Европейский Союз продолжил экономические санкции против России из-за невыполнения Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Санкции продлили до 31 июля 2021 года. Такое решение Совет ЕС принял после последней оценки состояния выполнения Минских договоренностей.

"Учитывая, что Минские договоренности не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - отмечается в сообщении.

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Санкции ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают финансовую помощь и брокерскую деятельность российских финансовых учреждений.

Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу оборонного оборудования и товаров двойного назначения для военного использования в Россию. Санкции также накладывают ограничения на российский энергетический сектор, например, при добыче и разведке нефти.

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Санкції дуже корисні , сам Уйлоликий ,про це ,не раз казав на тв помийках ! І боронь Боже щось зробить , щоб їх відмінили !😈
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17.12.2020 14:54 Ответить
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17.12.2020 16:55 Ответить
Я вдячний . Хоч так ...
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17.12.2020 15:17 Ответить
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17.12.2020 16:55 Ответить
 
 