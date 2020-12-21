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Зеленский (19011) энергетика (2466) инвесторы (332) Зеленый тариф (78)

Зеленский подтвердил законность "зеленых" тарифов в Украине, - инвесторы

Зеленский подтвердил законность

Президент Украины Владимир Зеленский указал судьям Конституционного суда Украины на законность действия "зеленых" тарифов в Украине и отсутствие каких-либо факторов для признания их якобы неконституционными.


Об этом сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики на своей странице в Facebook.
Как отмечается, Офис Президента направил письмо в адрес ассоциации с разъяснением, что государство стоит на стороне инвесторов и гарантирует действие зеленых тарифов в Украине согласно действующему законодательству.


"Украинская ассоциация возобновляемой энергетики получила от Руководителя Аппарата Офиса Президента Украины ответ на свое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому о конституционности" зеленого "тарифа", - сообщает ассоциация.
Также сообщается, что письмо с позицией президента относительно конституционного представления 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Законов Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электрической энергии", которыми введен механизм стимулирования развития "зеленой" энергетики, было направлено в Конституционный Суд Украины.
"В своем письме Президент, в частности, отмечает что оспариваемые положения Законов Украины определяют принципы установления" зеленого "тарифа с целью стимулирования развития возобновляемых источников энергии, и подчеркивает, что развитие возобновляемой энергетики, в том числе путем экономического стимулирования является вопросом энергетической безопасности", - сообщает УАВЭ.


"На основании анализа положений Конституции Украины и юридических позиций Конституционного Суда Украины в позиции Президента сделан вывод, что оснований для признания" зеленого "тарифа не соответствующим Конституции Украины, нет", - подчеркивают в ассоциации.

Напомним, КСУ 17 декабря принял решение о рассмотрении дела зеленых тарифов в закрытом режиме. По мнению управляющего партнера юридической компании Arzinger, адвоката Тимура Бондарева, суд не привлек полноценно стороны к делу но не обратил должного внимания на позицию инвесторов, которая раньше была предоставлена ​​суду.

Как сообщалось, в августе 2020 по иску 47 народных депутатов, входящих в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах.
Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.НЕТ сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.


По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.
По мнению доктора юридических наук, профессора Ужгородского национального университета, советник аПредседателя Конституционного Суда Украины (2008-2010) Михаила Савчина, парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, которые сейчас пытаются обжаловать в Конституционном Суде.
Как отмечает юридический советник компании Арцингер Ярослав Чекер, ни одна страна в мире не ставит под сомнение законность "зеленых" тарифов, признание их неконституционными в Украине станет катастрофой для инвестиционного имиджа страны.
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Топ комментарии
+5
"...указал судьям Конституционного суда Украины на законность действия "зеленых" тарифов..". Что ни день, то дискотека. Шо за бред...Это судьи указали вовчику его место в этом мире. Вовчик может указать только Юльке, да и то, чтобы Ленка не слышала.
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21.12.2020 15:08
+3
А на х.............. мне зеленая, мне что не хватало дешевой атомной? Презервативы штопанные, сделайте зеленую дешевле, тогда и уговаривайте, а то хотите все покрыть ЗЕЛЕНОЙ ПЛЕСЕНЬЮ.
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21.12.2020 15:13
+2
А "законность" и "здравый смысл", это разные вещи? Это я о том, что лечиться в Шарите тоже законно, но ... не по карману украинцам.
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21.12.2020 15:11
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"...указал судьям Конституционного суда Украины на законность действия "зеленых" тарифов..". Что ни день, то дискотека. Шо за бред...Это судьи указали вовчику его место в этом мире. Вовчик может указать только Юльке, да и то, чтобы Ленка не слышала.
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21.12.2020 15:08 Ответить
А "законность" и "здравый смысл", это разные вещи? Это я о том, что лечиться в Шарите тоже законно, но ... не по карману украинцам.
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21.12.2020 15:11 Ответить
А на х.............. мне зеленая, мне что не хватало дешевой атомной? Презервативы штопанные, сделайте зеленую дешевле, тогда и уговаривайте, а то хотите все покрыть ЗЕЛЕНОЙ ПЛЕСЕНЬЮ.
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21.12.2020 15:13 Ответить
Давайте будем честными. Указал ахметка с коломойшой, а дальше по цепочки.
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21.12.2020 15:13 Ответить
Зеленський підтвердив законність "зелених" тарифів в Україні, - інвестори - Цензор.НЕТ 4007
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21.12.2020 15:27 Ответить
Зеленский указал судьям Конституционного суда/ Общая сумма исковых заявлений зелёных инвесторов 1 млрд грн. Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов". Зеленский указать Кауфману постеснялся.
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21.12.2020 16:00 Ответить
Который из Кауфманов?
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21.12.2020 16:44 Ответить
Который из Кауфманов?/ Этот : "Кауфман расправляет плечи": Как олигарх расширяет свою империю и влияние среди "Слуг народа" 27.11.20
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21.12.2020 17:02 Ответить
Зеленський підтвердив законність "зелених" тарифів в Україні, - інвестори - Цензор.НЕТ 2275
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21.12.2020 16:12 Ответить
Зелёное сказало, что нахрен Атомную дешовую, пацыкам зарабатывать нужно, атомную похороним ,а за зелёную будем платить дороже чем во всём мире, с кармана Украинцев! и пусть Украинци не рыпаются, на силовиков увеличено финансирование ОТРАБОТАЮТ по полной!
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21.12.2020 16:32 Ответить
Ну, інакше і бути не могло. Але це повне дно, малята! Це не президент - це позорище! І воно щодня, ба навіть по кілька разів на день, доказує яке воно недолуге та тупе.
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21.12.2020 17:12 Ответить
Думаю, що за альтернативною енергетикою буде чудове майбутнє. Домашні СЕС,як було сказано вище, окупляються за 4-6 років. Але й варто врахувати те, що ціни на електрику тільки зростатимуть. Тому термін окупності ще понизиться. Подивимось, як воно буде, але можна зробити висновок, що такі станції https://sun-energy.com.ua/ses-zelenyi-taryf це чудове рішення для мінімізації витрат на електроенергії і отриманні додаткового доходу від перепродажі надлишків державі.
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26.03.2021 15:03 Ответить
 
 