В США стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом компании Moderna

Американцев начали вакцинировать от коронавируса препаратом компании Moderna. До этого в США вакцинировали только вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

В США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Это вторая вакцина, получившая "зеленый свет" от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отмечает телеканал.

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Первая партия вакцины прибыла в больницу Хартфорда (штат Коннектикут) утром 21 декабря.



Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что правительство планирует распределить в течение ближайшей недели в общей сложности 7,9 млн доз вакцин – еще примерно 2 млн доз вакцины Pfizer и 5,9 млн доз вакцины компании Moderna.