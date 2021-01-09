Труп украинки обнаружили на берегу Тибра в Италии

На берегу реки Тибр недалеко от столицы Италии обнаружили труп гражданки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что идентифицировать личность погибшей было непросто, так как тело уже разложилось. Судмедэкспертам помогли отпечатки пальцев погибшей. Женщина имела дело с полицией в связи с оформлением вида на жительство в Италии.

Правоохранители установили, что погибшая - 58-летняя женщина из Украины, которая работала в Италии сиделкой. Она уже двадцать лет проживала в Италии. Сын женщины сообщил об ее исчезновении еще в середине декабря.

Погибшая жила в городке Кастель-Вольтумо возле устья реки Вольтурно, в регионе Кампания. От места жительства до места, где нашли тело, более 200 км. Эксперты считают, что труп погибшей унесло течением реки Вольтурно.

На ее теле признаков насилия не обнаружили, однако окончательную причину смерти пока не установили.

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