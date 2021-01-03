В Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку

В районе Эскичешме у Бодрума в Турции нашли тело 25-летней украинки Кристины Новицкой. Она не выходила на связь с 30 декабря.

По данным турецкого издания Egeyö, тело девушки нашли в ее доме в Мугла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что Кристина Новицкая не выходила на связь с матерью, которая проживает в Украине, с 30 декабря. Впоследствии мать попросила соседей дочери проверить, все ли с ней в порядке. Они и вызвали полицию и слесаря, чтобы открыл дверь. Когда правоохранители пробрались в помещение, то увидели девушку, которая сидела на стуле со скованными за спиной руками в наручниках и с полиэтиленовым пакетом на голове. Сейчас тело украинки отправили в Институт судебной медицины на вскрытие, чтобы установить причину смерти. Полиция изучает обстоятельства трагедии.

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