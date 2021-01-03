РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4898 посетителей онлайн
Новости
46 891 182

В Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку

В Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку

В районе Эскичешме у Бодрума в Турции нашли тело 25-летней украинки Кристины Новицкой. Она не выходила на связь с 30 декабря.

По данным турецкого издания Egeyö, тело девушки нашли в ее доме в Мугла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что Кристина Новицкая не выходила на связь с матерью, которая проживает в Украине, с 30 декабря. Впоследствии мать попросила соседей дочери проверить, все ли с ней в порядке. Они и вызвали полицию и слесаря, чтобы открыл дверь. Когда правоохранители пробрались в помещение, то увидели девушку, которая сидела на стуле со скованными за спиной руками в наручниках и с полиэтиленовым пакетом на голове. Сейчас тело украинки отправили в Институт судебной медицины на вскрытие, чтобы установить причину смерти. Полиция изучает обстоятельства трагедии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельный случай малярии зафиксирован в Харькове: Умер мужчина, работавший в Экваториальной Гвинее

Автор: 

смерть (9245) Турция (3480)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+36
Что за дикие высеры? Смаковать чужую трагедию не зная обстоятельств - признак крайнего идиотизма. Весело вам ,мерзавцы?
показать весь комментарий
03.01.2021 17:58
+30
Много людей возмущаются что люди не любят животных, так у нас люди как животные, готовы опаскудить любого, и с радостью танцуют на могилах , да ТОВАРИЩ ?
показать весь комментарий
03.01.2021 17:46
+19
Да ты раб ***** пронумерованное, какой бы ты себе Ник не выбрал , столько ненависти к людям только у кацапов
показать весь комментарий
03.01.2021 17:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я відчуваю що ви не зрозумієте мене .Усього доброго вам
показать весь комментарий
03.01.2021 19:49 Ответить
І Вам усього доброго. проте я, як людина аналітичного складу розуму-прагну не Вашого з'їзду з теми , а пояснення, якщо Ви вважаєте, що я Вас не зрозуміли. ну не хочете - значить, залишаємось при своїх.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/390467 Так такі випадки будуть і на далі.Наших світлошкірих жінок всі хочуть.
показать весь комментарий
03.01.2021 20:32 Ответить
всі хочуть *** Ну..на скільки я зрозумів там не так все просто ... якщо її знайшли на стільці прив'язаною і з мішком на голові, значить катували, не просто вбили, їм / йому потрібна була інфа
показать весь комментарий
03.01.2021 20:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/390467 Усілякі є люди.Так можуть і просто убити.Може не хотіла сексом займатися.
показать весь комментарий
03.01.2021 21:30 Ответить
Згоден , все може бути , ми все рівно не взнаємо як воно було реально
показать весь комментарий
04.01.2021 10:08 Ответить
В разгар зимы туризм в Турцию?
показать весь комментарий
03.01.2021 19:24 Ответить
Зачем нам эта новость? Лично меня, больше интересует жизнь тех кто остался !
показать весь комментарий
03.01.2021 19:32 Ответить
Я не знаю українок з прізвищем "Новіцька". Тому ніякого співчуття до продажної фарбованої курви не відчуваю. Таких "громадянок" радих продаватись і жити утриманками мусульман подалі від України взагалі вважаю інвалідами мозку. Ну стало на одну "пустишку" менше. Що нам з цього? Навіщо нам взагалі "новини" про життя та смерть курв за кордоном?
показать весь комментарий
03.01.2021 19:32 Ответить
А ви не думаєте, що вона справді працювала у Туреччині? Якось нашу туристичну групу у Туреччині повели на фабрику, де випускають шкіряний одяг. В залі, на подіумі, дівчина - слов"янської зовнішньості, демострувала їхні вироби. Чим та дівчина гірша за сракокруток в Україні, що не вилазять з нічних барів?
Вам краще прибрати свій огидний комент. Дівчина померла в жаху і муках.
показать весь комментарий
04.01.2021 13:32 Ответить
Згоден - "сракокрутка" в Туреччині нічим не відрізняється від такої ж в Україні. Я маю їм співчувати? Я виховав трьох дочок івсі займають гідне місце в суспільстві!. Курва отримала те на що заслужила обравши життя в кримінальному середовищі. В тому що "Новіцкая" ні на що крім "сракокрутства" не здатна і саме тому закінчила як звичайна повія з Окружної винні її батьки - вони навчили і сприяли продажі зовнішності, потім тіла. А як відомо "***** - це стан душі". "Яблучко від яблоньки недалеко котиться".
показать весь комментарий
04.01.2021 17:06 Ответить
Тобто, з висота свого успішного педагогічного виховання власних дочок, ви можете штрикати палицею на людях у труп "погано" вихованої дівчини?
Ви впевнені, що вона була саме повія? Ви не прочитали мого комента вище? Чи вам саие хочеться, щоб вона була повія?
Що значить - займають гідне місце в суспільстві? То ваша оцінка? Я ж не знаю, що то за місце.

Можливо, не варто лити багно на ту, що не стріляла у наших бійців на Донбасі, а просто чомусь вирішила поїхати з України?
Якось сумніваюсь, що той, хто таке говорить про померлу в муках був здатен добре виховати власних дітей. Аби ваші дочки прочитали ваші коменти, їм би було соромно за вас? Чи ні? Ото й покаже, що то за виховання.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:17 Ответить
По Вашому смерть в муках очищає немов священне полумя тіло і душу? В християнстві душу жінці "подарували" попи лише в 13 столітті. В мусульманстві до сьогодні жінка нічим від каменю на дорозі не відрізняється і душі в неї нема. Аллах не дав. Тому жінка яка згодна відмовитись від душі і жити з муслімами виконуючи їх дрімучі закони шаріату і бути зручною річчю повсякденного вжитку для мене така ж бездушна річ як і для самих муслімів. Так зрозуміло?
показать весь комментарий
04.01.2021 17:25 Ответить
Ви знов не зрозуміли мене.
Я не знаю нічого про ту дівчину.
Але я знаю, що достойний вихований чоловік, моральний, духовно інтелігентний - не штрикав би ковінькою у труп. Просто промовчав би. Ото й усе, що я намагаюся сказати.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:30 Ответить
Чоловік має опікуватися моральними пріоритетами в суспільстві і гідним вихованням молоді. "Співчуття дурості перший крок до ідіотизму". Якщо ми засуджуємо "гріх" то як можна любити грішника? Транслюючи негативне ставлення до аморального способу життя більш досвідчені вчать тих хто ще має вибір...
показать весь комментарий
04.01.2021 17:44 Ответить
Ой, облиште це моралізаторство.
Ви, скоріш, з тих, хто голосував за Петю. Хто ніколи не ходить до судів, коли там судять добровольців. Хто тільки, попірдуючи на дивані, демонструє негативне ставлення до аморального способу життя.
Ще раз питаю - ви вночі свічку тримали, коли вона вела той спосіб життя? Ви щось ТОЧНО знаєте?

А може ваші супер-виховані дочки іпуться на роботі в туалеті під час обідньої перерви? Ні? Не подобається таке читати? А обсирати чиюсь дочку подобається, моральний ?
показать весь комментарий
04.01.2021 17:49 Ответить
Ха... Ну що ж. Маю час і натхнення... 1) Спадкового казнокрада Пєтю я знаю особисто ще з 2004 року. Тому ніколи за нього не голосував і зробив все що від міг для того щоб він врешті опинився "на маргінесі" політичного життя України. 2) Так, я не ходжу до судів. Не бачу сенсу. Ми беремо закон у власні руки. І, повірте, це куди більш дієве покарання ніж будь який суд може призначити. 3) Так. "Попірдуючи на дивані" (вік) я не тільки демонструю негативне ставлення, але й сприяю формуванню позитивного світогляду і демонструю на прикладах що будь який злочин є результатом довготривалого мислительного процесу. Якщо процес хибний, то результат цього процесу завжди трагічний. 4) Вночі я читаю. І точно знаю що в 25 років молода дівчина тільки закінчує освіту. Звідси слідує що вона не може заробити на віллу і Туреччині чесною працею. Це, в свою чергу, дозволяє стверджувати що вона паразитка - утриманка батьків (мажорка) або муслімів. 5) Як чоловік, філософ та психолог за освітою, я навчав дочок обирати і нести відповідальність за власний вибір. Так. У них є певні проблеми в світі тупих самців бо мають надвисокий (вище 120) IQ. Але вони навчені бачити чоловіків наскрізь та мягко і непомітно впливати на тих кого вони самі обирають собі в партнери. 6) Щодо сексуальних вподобань своїх дочок то це їх особиста справа. Єдине в чому я впевнений абсолютно то це в тому що своє приватне (сексуальне) життя вони ніколи і ні за яких обставин не винесуть на публічний розгляд. 6) Засуджувати погань (як ви кажете "обсирати") я маю право як і кожна людина. Саме на засудженні і табуюванні шкідливого для роду базується моральний кодекс людства. Ну ось "насмоктала" на віллу в Туреччині. Це зробило щасливою її або її батьків. Ні! Аморальна курва померла не давши потомства. Ви її виправдовуєте? То нагадаю Вам українську байку: "Як подивлюся на Вас, кумонька, то менфі так вас жалко, так жалко... А як подумаю то так вам і треба!".
показать весь комментарий
04.01.2021 18:33 Ответить
Ну що ж, не маю натхнення вас переконувати. Все, що ви сказали - ви сказали. Вам стало легше. Ви, можна сказати, зробили велику патріотичну справу.

Я розумію, чому Україна скотилася туди, куди скотилася. Всього доброго.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:46 Ответить
Велику "патріотичну" справу зробили Ви. Я повернувся в Україну, а Ви з неї виїхали. Іронія в тому що кожен з нас вважає що зробив правильно... Удачі в нелегкому житті емігранта.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:50 Ответить
То може вам пам"ятник поставити, що ви в неї повернулися?

Може ще ви за когось будете вирішувати, де кому жити? У вас все нормально з головою? Бо тільки останній жлоб може дорікати комусь, де хто живе.
Чи може просто заздрість давить, бо зась? Так би й сказали.
показать весь комментарий
04.01.2021 19:30 Ответить
Кожний робить свій вибір. Після захисту докторської в LSE я міг залишитися в Лондоні бо вже мав більше пяти років офіційного перебування і декілька пропозицій щодо роботи. І, повірте, перспективи в мене були і зараз є, набагато кращі ніж у Вас. Але мені і вдома добре. В будь якій країні є лише 2% дійсно багатих людей. Я ніколи не прагнув бути багатим бо це потребує не властивих мені зусиль в неприйнятному оточенні, робить людину сильно залежною від майна і викликає нездорову заздрість, але зробив достатньо щоб мати сталий прибуток і гідне життя. Не сумніваюсь що навіть сьогодні я заробляю в Україні більше ніж Ви за кордоном. На додачу маю декілька об'єктів нерухомості, що забезпечує мені гарантоване позадержавне "пенсійне забезпечення". У нас на родовому гербі лише два слова "Честь дорожче"... Кожному своє... P.S. А щодо памятника ... то я написав декілька книжок і заповів свій прах висипати в Дніпро. Удачі Вам. І не співчувайте ідіотам - вони заслуговують на все що з ними відбувається.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:05 Ответить
Ви, здається, з тих, хто "мєлі, Ємєля, твоя нєдєля".
Які ваші перспективі - то вже ясно. Доктор наВук пише некрофільські коменти на Цензорі та збиткується з загиблої, про яку нічого не знає.

А от звідки ви знаєте про мої перспективи? Ви гінеколог? Проктолог? Зазирали мені між сідниць? Дивилися мого диплома? Знаєте, хто я? Де й ким працюю?
У вас навіть герб родовий є? Ну так, дійсно, яка расова еліта - така й країна. З гербом, пардон, бантом на сраці.
Не ображайтеся, але на того, хто захистив докторську - ви не тягнете. Може, ви імператор галактики? Признайтеся?
показать весь комментарий
04.01.2021 20:14 Ответить
Згадка про "расову еліту" все пояснює.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:28 Ответить
Звісно. Вам до тої расової еліти дуже далеко.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:55 Ответить
Авжеж. Ми на міфі про холокост не паразитуємо.
показать весь комментарий
04.01.2021 20:59 Ответить
А хотілося б? То після відвідин Великобританії закортіло? Ню-ню, докторе наук, що ще зварганите? Який постулат?
показать весь комментарий
04.01.2021 23:43 Ответить
Проживав і працював в 12 країнах на різних континентах. Не багато але все ж таки маю деякий досвід. Єдині расисти яких я зустрічав були сіоністами з Тель-Авівського Університету. В батьківській хаті мені найкраще. Чим старішим я стаю тим мені менше хочеться кудись їхати бо проблеми з зором вже не дають насолодитися в повній мірі спогляданням краєвидів та архітектурних принад. Зате є що згадати. Я розумію що крім мене мої спогади нікому не цікаві але вдячний долі яка дала мені можливість зустрітися з дійсно видатними людьми (жодного українського політика я не вважаю гідним навіть тої посади яку він займав чи займає зараз).
показать весь комментарий
05.01.2021 00:16 Ответить
Жестоко её канечно ..... никогда не понимал наших девушек которые шастают по заграницам в поисках продажи своей шкуры .... ну как говориться - яке їхало таке й здибало.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:33 Ответить
вы не правы,ели девушка работает за границей то по вашему только проституткой?больной у вас мозог если есть,сотни тысяч девушек работают в разных отрослях,у меня лично много знакомых работают в туристическом бизнесе в турции эмиратах даже в Рио и не вам их судить
показать весь комментарий
04.01.2021 09:42 Ответить
а вы за каждым из своих знакомых со свечкой ходите ??? ... у женщин есть только одна цель - это выставить себя на аукцион .... пример - в европе где работала моя сестра - была одна азиатка которая раньше сестры приехала к одному старику - (он в 2 раза нее старше) у мужика - пару машин два дома в разных странах и свой ....самолёт ... так вот азиатка села на него сверху и забеременела ...ему 60 лет ей 30 ..... как тебе такой "бизнес" ?? .... байки свои рассказывай детям.
показать весь комментарий
04.01.2021 13:17 Ответить
Так ти, йолоп, не тільки на мої коменти "жирно" відповідаєш. Ти, одоробло, всім впарюєш свої висери жирним шрифтом.
Може, ти перегрівся біля компу? То пливи за буй, довбойолоп.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:20 Ответить
ты что то сегодня перевозбудился очень .... то в сауну зовёшь ... то по шрифту ищешь ... )))
тебе скучно без меня ? ))) извини но меня заднеприводные не интересуют , я женат) так шо иди на ёлку присядь малой =)
показать весь комментарий
04.01.2021 17:38 Ответить
божеее какой ты унылый ... обиделся ? Пуська ... ну прости меня пожалуйста я больше так не буду ... не знал что ты такой нежный малый ))
показать весь комментарий
04.01.2021 17:56 Ответить
Прощаю. На тебе пендель животворящий.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:12 Ответить
А в Україні дівчата повинні цікавитися такими мозковими одороблами, як ви? Тоді треба дуже низько впасти.
показать весь комментарий
04.01.2021 13:33 Ответить
Ці самі Українські дівчата і народжують "нас" такими мозковими одороблами до речі як і ти )))) ... ти само себе обісрало МуаАахахахха )) і хто тепер одоробло ?)
показать весь комментарий
04.01.2021 13:36 Ответить
Ну якщо ти народився одороблом, то хоч не показуй цього. Просто заткни свій фонтан.
показать весь комментарий
04.01.2021 13:38 Ответить
вирости спочатку дитинка до мого рівня а потім подумай чи ти можешь вказувати ... хоч книжку прочитай одну за своє нікчемне життя.
показать весь комментарий
04.01.2021 13:46 Ответить
Свій рівень у сауні будеш показувати, книжкар.
показать весь комментарий
04.01.2021 13:50 Ответить
ти вже свій рівень і так показав ) не продовжуй , не карай себе так на форумі)
показать весь комментарий
04.01.2021 13:54 Ответить
Власник високого рівня, а чому ти весь час друкуєш жирним шрифтом? Бо мізерний у реалі, що хочеш бути "жирним" у інеті? От же одоробло.
показать весь комментарий
04.01.2021 14:04 Ответить
це спеціально зроблено для того щоб барани звертали на це увагу коли ім більше нічого сказати ....)) що як бачиш працює добре)
показать весь комментарий
04.01.2021 14:38 Ответить
Ну ще трошки попрацюй, бовдур.
показать весь комментарий
04.01.2021 14:44 Ответить
Очередная несостоявшаяся роксолана
показать весь комментарий
03.01.2021 19:35 Ответить
ЭТО 100% РОССИЯНИ !!!
показать весь комментарий
03.01.2021 19:42 Ответить
Мне ее не жаль, ни разу . И вы сами знаете чому так .
показать весь комментарий
03.01.2021 19:52 Ответить
"Важлива новина"..Чергова шлюха ласти склеїла..І неважливо від національності..Так, я цинік, можете гавкати, спермлолюби
показать весь комментарий
03.01.2021 20:05 Ответить
она моделью была. Скрывала возраст. Ей оказывается уже тридцатник был. Виллу в Мугле арендовала последние 6 месяцев. Кстати, турецкие газеты называют ее "русской".
показать весь комментарий
03.01.2021 20:16 Ответить
Турки наглеют и пишут, что это возможно самоубийство, потому что двери заперты были изнутри. Ничего себе самоубийство - а наручники? Думаю, последствия секса. Есть такое, когда как бы доводят до потери сознания. А потом хозяин слинял, закрыв двери своим ключом. Впрочем, кто его знает.
показать весь комментарий
03.01.2021 20:22 Ответить
На Обозревателе пишуть, що, можливо, вбиця - її хлопець.
показать весь комментарий
03.01.2021 22:36 Ответить
Багато наших жінок по світу розбіглося. Кожна з них їхала за кращим життям та довшим чліном.
показать весь комментарий
03.01.2021 20:23 Ответить
по себе не судите озабоченая писюнами
показать весь комментарий
04.01.2021 09:43 Ответить
щоб не турбувати спільноту під відповідною статтею, напишу щодо вбивства в Польщі тут. Без матері залишилося 2є дітей. Років ще 10 тому вона лишила маленького сина чоловікові та свекрам, шукаючи кращої долі.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:57 Ответить
По - видимому,здешние "писатели" знают лишь одну профессию...А не приходило ли вам в голову ,что только в тур.индустрии Турции работают десятки тысяч русскоязычных девушек? Те кто встречает вас ,возит на экскурсии,общаются в отеле и т.д А есть и другие профессии...А просто выйти замуж ... Не спешите с выводами.
показать весь комментарий
03.01.2021 21:07 Ответить
https://censor.net/ru/user/462287 Працюють.Але від них їхні чоловіки хочуть сексу.Я вже писав.наші жінки світлошкірі красуні.Тим чоловікам башку зносить.
показать весь комментарий
03.01.2021 21:33 Ответить
А ты от жинки не хочешь секса? Даже если она у тебя и не светлокожая красавица.....
показать весь комментарий
03.01.2021 21:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/462287 Так як вони,ні.
показать весь комментарий
03.01.2021 22:52 Ответить
Турки пишут,что работала моделью
показать весь комментарий
03.01.2021 23:05 Ответить
Так, любий хто був у Туреччині і чув як турки звертаються до жінок "Наташя, Наташя", усе і відразу розуміє..
показать весь комментарий
04.01.2021 08:58 Ответить
Здешние писатели, по ходу, категория мачо, которым даже за деньги никто не дает, вот и поливают все и всех гавном...
показать весь комментарий
04.01.2021 13:58 Ответить
Так ведь Зе рекламировал наших женщин иностранцам, говорил приезжайте у нас они лучшие!
Что забыли? Да вот, неувязочка вышла, "МВФ" ещё не приказал ему легализовать пока, не на очереди, сначала Банки, Игровой, Землю, потом легкие наркотики, и только потом женщин на продажу. Поспешил.
показать весь комментарий
03.01.2021 21:41 Ответить
Горить-горить сосна, горить і палає,
Кричить Галя криком, кричить-промовляє.
Ой ти Галю, Галю молодая,
Кричить Галя криком, кричить-промовляє: "Ой хто в лісі чує, нехай той рятує,
Ой хто дочок має, нехай научає.
показать весь комментарий
03.01.2021 23:43 Ответить
Не знаю чим вона там займалася,нас це не стосується,шкода молоду людину.
показать весь комментарий
03.01.2021 23:54 Ответить
нашли в ее доме в Мугла.
Она сама выбрала, где ей лучше жить.
показать весь комментарий
04.01.2021 10:03 Ответить
Знавал я как-то случаёчек, когда наша барышня осчастливила браком албанца-мусульманина. Пока таинство брака вершилось в незалежной, всё было как бы благополучненько. Но стоило счастливой супружеской чете отъехать на мужнину родину, как благоверный тут же зажмурил возлюбленную. Его там даже судили, но не шибко - сказалось состояние аффекта, оскорблённые религиозные чувства и прочие смягчающие обстоятельства - дело в том, что все ихние замужние прелестницы ходют в одинаково угрюмых плащ-палатках в пол с длинным рукавом и с одинаковыми халабудами на головах, что даже шеи не видать. А ежели оная без нужды с долу вознесёт глазоньки и, не приведи Аллах, ещё и лыбу придавит - быть проказнице с растрамбованною любящим супругом харею.
Короче, перед тем, как лезть в чужой монасрь, хорошо бы монастырский уставчик проштудировать, да обстоятельно поразмыслить на предмет - а сгодится ли тебе сей уставчик. А то как бы боком не вышло.
показать весь комментарий
04.01.2021 10:19 Ответить
Одна знакомая точно так же поехала в Азербайджан , только ей повезло вырватся каким то чудом, с ребенком. Поймала момент ,между реанимациями.
показать весь комментарий
04.01.2021 15:04 Ответить
Нещасний випадок на виробництві.
показать весь комментарий
04.01.2021 11:20 Ответить
Высокооплачиваемая работа в Турции для девушек модельной внешности.Доход от $20т .в месяц. Предоставляем жилье. Тел: 102
показать весь комментарий
04.01.2021 15:00 Ответить
Била б у нас легализация интимних услуг, жила би здесь, платила налоги.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:22 Ответить
Цікаво спостерігати, як власникі потертих треників, у босоніжках, носках і з торбочкою, ті - що не можуть забезпечити нормальне сімейне життя жінкам, бути "сильним плечем" - накинулися, як зграя сморідних шакалів, на труп жінки. Й шматують, штатують його, навіть радіють.
І такі всі розумні, задоволені собою. Що ви хочете цим довести?
Довели тільки одне - ви дикі, обмежені, невиховані яйцюни. Ви могли б просто помовчати. А ви відкрили туалети своїх іпліщ й вийо*уєтеся одним перед одним у штриканні у трупа ковінькою.
Тьху, яке сморідне зібрання невдах.
показать весь комментарий
04.01.2021 17:26 Ответить
Отказалась заниматься анальным сексом. Вот и получила, чтоб другим неповадно было. Несчастные украинские девушки, несчастный украинский народ.
показать весь комментарий
09.01.2021 17:24 Ответить
Очень жалко и тоскливо смотреть на фотку этой хорошенькой блондинки, пусть даже крашенной. Погибла страшной смертью через пытки и полиэтиленовый кулек на голове. Каково теперь ее матери
показать весь комментарий
09.01.2021 17:29 Ответить
Хотела девонька поработать дояркой. В смысле - турков подоить. В смысле - подёргать за тот орган, в котором Кащей иглу хранил. Ан не срослось. Перед тем, как соваться в чужой монастырь, хорошо бы уставчик монастырский проштудировать. А то вон как оно боком-то вышло.
показать весь комментарий
09.01.2021 17:56 Ответить
что за питористические вбросы касаспсинские?!
показать весь комментарий
18.04.2021 19:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 