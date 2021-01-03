В Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку
В районе Эскичешме у Бодрума в Турции нашли тело 25-летней украинки Кристины Новицкой. Она не выходила на связь с 30 декабря.
По данным турецкого издания Egeyö, тело девушки нашли в ее доме в Мугла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Отмечается, что Кристина Новицкая не выходила на связь с матерью, которая проживает в Украине, с 30 декабря. Впоследствии мать попросила соседей дочери проверить, все ли с ней в порядке. Они и вызвали полицию и слесаря, чтобы открыл дверь. Когда правоохранители пробрались в помещение, то увидели девушку, которая сидела на стуле со скованными за спиной руками в наручниках и с полиэтиленовым пакетом на голове. Сейчас тело украинки отправили в Институт судебной медицины на вскрытие, чтобы установить причину смерти. Полиция изучает обстоятельства трагедии.
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Вам краще прибрати свій огидний комент. Дівчина померла в жаху і муках.
Ви впевнені, що вона була саме повія? Ви не прочитали мого комента вище? Чи вам саие хочеться, щоб вона була повія?
Що значить - займають гідне місце в суспільстві? То ваша оцінка? Я ж не знаю, що то за місце.
Можливо, не варто лити багно на ту, що не стріляла у наших бійців на Донбасі, а просто чомусь вирішила поїхати з України?
Якось сумніваюсь, що той, хто таке говорить про померлу в муках був здатен добре виховати власних дітей. Аби ваші дочки прочитали ваші коменти, їм би було соромно за вас? Чи ні? Ото й покаже, що то за виховання.
Я не знаю нічого про ту дівчину.
Але я знаю, що достойний вихований чоловік, моральний, духовно інтелігентний - не штрикав би ковінькою у труп. Просто промовчав би. Ото й усе, що я намагаюся сказати.
Ви, скоріш, з тих, хто голосував за Петю. Хто ніколи не ходить до судів, коли там судять добровольців. Хто тільки, попірдуючи на дивані, демонструє негативне ставлення до аморального способу життя.
Ще раз питаю - ви вночі свічку тримали, коли вона вела той спосіб життя? Ви щось ТОЧНО знаєте?
А може ваші супер-виховані дочки іпуться на роботі в туалеті під час обідньої перерви? Ні? Не подобається таке читати? А обсирати чиюсь дочку подобається, моральний ?
Я розумію, чому Україна скотилася туди, куди скотилася. Всього доброго.
Може ще ви за когось будете вирішувати, де кому жити? У вас все нормально з головою? Бо тільки останній жлоб може дорікати комусь, де хто живе.
Чи може просто заздрість давить, бо зась? Так би й сказали.
Які ваші перспективі - то вже ясно. Доктор наВук пише некрофільські коменти на Цензорі та збиткується з загиблої, про яку нічого не знає.
А от звідки ви знаєте про мої перспективи? Ви гінеколог? Проктолог? Зазирали мені між сідниць? Дивилися мого диплома? Знаєте, хто я? Де й ким працюю?
У вас навіть герб родовий є? Ну так, дійсно, яка расова еліта - така й країна. З гербом, пардон, бантом на сраці.
Не ображайтеся, але на того, хто захистив докторську - ви не тягнете. Може, ви імператор галактики? Признайтеся?
Може, ти перегрівся біля компу? То пливи за буй, довбойолоп.
тебе скучно без меня ? ))) извини но меня заднеприводные не интересуют , я женат) так шо иди на ёлку присядь малой =)
Что забыли? Да вот, неувязочка вышла, "МВФ" ещё не приказал ему легализовать пока, не на очереди, сначала Банки, Игровой, Землю, потом легкие наркотики, и только потом женщин на продажу. Поспешил.
Кричить Галя криком, кричить-промовляє.
Ой ти Галю, Галю молодая,
Кричить Галя криком, кричить-промовляє: "Ой хто в лісі чує, нехай той рятує,
Ой хто дочок має, нехай научає.
Она сама выбрала, где ей лучше жить.
Короче, перед тем, как лезть в чужой монасрь, хорошо бы монастырский уставчик проштудировать, да обстоятельно поразмыслить на предмет - а сгодится ли тебе сей уставчик. А то как бы боком не вышло.
І такі всі розумні, задоволені собою. Що ви хочете цим довести?
Довели тільки одне - ви дикі, обмежені, невиховані яйцюни. Ви могли б просто помовчати. А ви відкрили туалети своїх іпліщ й вийо*уєтеся одним перед одним у штриканні у трупа ковінькою.
Тьху, яке сморідне зібрання невдах.