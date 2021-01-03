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У Туреччині знайшли мертвою 25-річну українку

У Туреччині знайшли мертвою 25-річну українку

В районі Ескічешме біля Бодрума в Туреччині знайшли тіло 25-річної українки Христини Новицької. Вона не виходила на зв'язок з 30 грудня.

За даними турецького видання Egeyö, тіло дівчини знайшли в її будинку в Мугла, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Суспільне.

Зазначається, що Христина Новицька не виходила на зв'язок з матір'ю, яка проживає в Україні, з 30 грудня. Згодом мати попросила сусідів доньки перевірити, чи з нею все гаразд. Вони й викликали поліцію та слюсаря, щоб відчинив двері. Коли правоохоронці пробрались у приміщення, то побачили дівчину, яка сиділа на стільці зі скутими за спиною руками в кайданках та з поліетиленовим пакетом на голові. Наразі тіло українки відправили в Інститут судової медицини на розтин, щоб встановити причину смерті. Поліція вивчає обставини трагедії.

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смерть (6772) Туреччина (3605)


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Топ коментарі
+36
Что за дикие высеры? Смаковать чужую трагедию не зная обстоятельств - признак крайнего идиотизма. Весело вам ,мерзавцы?
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03.01.2021 17:58
+30
Много людей возмущаются что люди не любят животных, так у нас люди как животные, готовы опаскудить любого, и с радостью танцуют на могилах , да ТОВАРИЩ ?
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03.01.2021 17:46
+19
Да ты раб ***** пронумерованное, какой бы ты себе Ник не выбрал , столько ненависти к людям только у кацапов
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03.01.2021 17:56
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Я відчуваю що ви не зрозумієте мене .Усього доброго вам
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03.01.2021 19:49 Відповісти
І Вам усього доброго. проте я, як людина аналітичного складу розуму-прагну не Вашого з'їзду з теми , а пояснення, якщо Ви вважаєте, що я Вас не зрозуміли. ну не хочете - значить, залишаємось при своїх.
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03.01.2021 19:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390467 Так такі випадки будуть і на далі.Наших світлошкірих жінок всі хочуть.
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03.01.2021 20:32 Відповісти
всі хочуть *** Ну..на скільки я зрозумів там не так все просто ... якщо її знайшли на стільці прив'язаною і з мішком на голові, значить катували, не просто вбили, їм / йому потрібна була інфа
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03.01.2021 20:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390467 Усілякі є люди.Так можуть і просто убити.Може не хотіла сексом займатися.
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03.01.2021 21:30 Відповісти
Згоден , все може бути , ми все рівно не взнаємо як воно було реально
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04.01.2021 10:08 Відповісти
В разгар зимы туризм в Турцию?
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03.01.2021 19:24 Відповісти
Зачем нам эта новость? Лично меня, больше интересует жизнь тех кто остался !
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03.01.2021 19:32 Відповісти
Я не знаю українок з прізвищем "Новіцька". Тому ніякого співчуття до продажної фарбованої курви не відчуваю. Таких "громадянок" радих продаватись і жити утриманками мусульман подалі від України взагалі вважаю інвалідами мозку. Ну стало на одну "пустишку" менше. Що нам з цього? Навіщо нам взагалі "новини" про життя та смерть курв за кордоном?
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03.01.2021 19:32 Відповісти
А ви не думаєте, що вона справді працювала у Туреччині? Якось нашу туристичну групу у Туреччині повели на фабрику, де випускають шкіряний одяг. В залі, на подіумі, дівчина - слов"янської зовнішньості, демострувала їхні вироби. Чим та дівчина гірша за сракокруток в Україні, що не вилазять з нічних барів?
Вам краще прибрати свій огидний комент. Дівчина померла в жаху і муках.
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04.01.2021 13:32 Відповісти
Згоден - "сракокрутка" в Туреччині нічим не відрізняється від такої ж в Україні. Я маю їм співчувати? Я виховав трьох дочок івсі займають гідне місце в суспільстві!. Курва отримала те на що заслужила обравши життя в кримінальному середовищі. В тому що "Новіцкая" ні на що крім "сракокрутства" не здатна і саме тому закінчила як звичайна повія з Окружної винні її батьки - вони навчили і сприяли продажі зовнішності, потім тіла. А як відомо "***** - це стан душі". "Яблучко від яблоньки недалеко котиться".
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04.01.2021 17:06 Відповісти
Тобто, з висота свого успішного педагогічного виховання власних дочок, ви можете штрикати палицею на людях у труп "погано" вихованої дівчини?
Ви впевнені, що вона була саме повія? Ви не прочитали мого комента вище? Чи вам саие хочеться, щоб вона була повія?
Що значить - займають гідне місце в суспільстві? То ваша оцінка? Я ж не знаю, що то за місце.

Можливо, не варто лити багно на ту, що не стріляла у наших бійців на Донбасі, а просто чомусь вирішила поїхати з України?
Якось сумніваюсь, що той, хто таке говорить про померлу в муках був здатен добре виховати власних дітей. Аби ваші дочки прочитали ваші коменти, їм би було соромно за вас? Чи ні? Ото й покаже, що то за виховання.
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04.01.2021 17:17 Відповісти
По Вашому смерть в муках очищає немов священне полумя тіло і душу? В християнстві душу жінці "подарували" попи лише в 13 столітті. В мусульманстві до сьогодні жінка нічим від каменю на дорозі не відрізняється і душі в неї нема. Аллах не дав. Тому жінка яка згодна відмовитись від душі і жити з муслімами виконуючи їх дрімучі закони шаріату і бути зручною річчю повсякденного вжитку для мене така ж бездушна річ як і для самих муслімів. Так зрозуміло?
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04.01.2021 17:25 Відповісти
Ви знов не зрозуміли мене.
Я не знаю нічого про ту дівчину.
Але я знаю, що достойний вихований чоловік, моральний, духовно інтелігентний - не штрикав би ковінькою у труп. Просто промовчав би. Ото й усе, що я намагаюся сказати.
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04.01.2021 17:30 Відповісти
Чоловік має опікуватися моральними пріоритетами в суспільстві і гідним вихованням молоді. "Співчуття дурості перший крок до ідіотизму". Якщо ми засуджуємо "гріх" то як можна любити грішника? Транслюючи негативне ставлення до аморального способу життя більш досвідчені вчать тих хто ще має вибір...
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04.01.2021 17:44 Відповісти
Ой, облиште це моралізаторство.
Ви, скоріш, з тих, хто голосував за Петю. Хто ніколи не ходить до судів, коли там судять добровольців. Хто тільки, попірдуючи на дивані, демонструє негативне ставлення до аморального способу життя.
Ще раз питаю - ви вночі свічку тримали, коли вона вела той спосіб життя? Ви щось ТОЧНО знаєте?

А може ваші супер-виховані дочки іпуться на роботі в туалеті під час обідньої перерви? Ні? Не подобається таке читати? А обсирати чиюсь дочку подобається, моральний ?
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04.01.2021 17:49 Відповісти
Ха... Ну що ж. Маю час і натхнення... 1) Спадкового казнокрада Пєтю я знаю особисто ще з 2004 року. Тому ніколи за нього не голосував і зробив все що від міг для того щоб він врешті опинився "на маргінесі" політичного життя України. 2) Так, я не ходжу до судів. Не бачу сенсу. Ми беремо закон у власні руки. І, повірте, це куди більш дієве покарання ніж будь який суд може призначити. 3) Так. "Попірдуючи на дивані" (вік) я не тільки демонструю негативне ставлення, але й сприяю формуванню позитивного світогляду і демонструю на прикладах що будь який злочин є результатом довготривалого мислительного процесу. Якщо процес хибний, то результат цього процесу завжди трагічний. 4) Вночі я читаю. І точно знаю що в 25 років молода дівчина тільки закінчує освіту. Звідси слідує що вона не може заробити на віллу і Туреччині чесною працею. Це, в свою чергу, дозволяє стверджувати що вона паразитка - утриманка батьків (мажорка) або муслімів. 5) Як чоловік, філософ та психолог за освітою, я навчав дочок обирати і нести відповідальність за власний вибір. Так. У них є певні проблеми в світі тупих самців бо мають надвисокий (вище 120) IQ. Але вони навчені бачити чоловіків наскрізь та мягко і непомітно впливати на тих кого вони самі обирають собі в партнери. 6) Щодо сексуальних вподобань своїх дочок то це їх особиста справа. Єдине в чому я впевнений абсолютно то це в тому що своє приватне (сексуальне) життя вони ніколи і ні за яких обставин не винесуть на публічний розгляд. 6) Засуджувати погань (як ви кажете "обсирати") я маю право як і кожна людина. Саме на засудженні і табуюванні шкідливого для роду базується моральний кодекс людства. Ну ось "насмоктала" на віллу в Туреччині. Це зробило щасливою її або її батьків. Ні! Аморальна курва померла не давши потомства. Ви її виправдовуєте? То нагадаю Вам українську байку: "Як подивлюся на Вас, кумонька, то менфі так вас жалко, так жалко... А як подумаю то так вам і треба!".
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04.01.2021 18:33 Відповісти
Ну що ж, не маю натхнення вас переконувати. Все, що ви сказали - ви сказали. Вам стало легше. Ви, можна сказати, зробили велику патріотичну справу.

Я розумію, чому Україна скотилася туди, куди скотилася. Всього доброго.
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04.01.2021 18:46 Відповісти
Велику "патріотичну" справу зробили Ви. Я повернувся в Україну, а Ви з неї виїхали. Іронія в тому що кожен з нас вважає що зробив правильно... Удачі в нелегкому житті емігранта.
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04.01.2021 18:50 Відповісти
То може вам пам"ятник поставити, що ви в неї повернулися?

Може ще ви за когось будете вирішувати, де кому жити? У вас все нормально з головою? Бо тільки останній жлоб може дорікати комусь, де хто живе.
Чи може просто заздрість давить, бо зась? Так би й сказали.
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04.01.2021 19:30 Відповісти
Кожний робить свій вибір. Після захисту докторської в LSE я міг залишитися в Лондоні бо вже мав більше пяти років офіційного перебування і декілька пропозицій щодо роботи. І, повірте, перспективи в мене були і зараз є, набагато кращі ніж у Вас. Але мені і вдома добре. В будь якій країні є лише 2% дійсно багатих людей. Я ніколи не прагнув бути багатим бо це потребує не властивих мені зусиль в неприйнятному оточенні, робить людину сильно залежною від майна і викликає нездорову заздрість, але зробив достатньо щоб мати сталий прибуток і гідне життя. Не сумніваюсь що навіть сьогодні я заробляю в Україні більше ніж Ви за кордоном. На додачу маю декілька об'єктів нерухомості, що забезпечує мені гарантоване позадержавне "пенсійне забезпечення". У нас на родовому гербі лише два слова "Честь дорожче"... Кожному своє... P.S. А щодо памятника ... то я написав декілька книжок і заповів свій прах висипати в Дніпро. Удачі Вам. І не співчувайте ідіотам - вони заслуговують на все що з ними відбувається.
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04.01.2021 20:05 Відповісти
Ви, здається, з тих, хто "мєлі, Ємєля, твоя нєдєля".
Які ваші перспективі - то вже ясно. Доктор наВук пише некрофільські коменти на Цензорі та збиткується з загиблої, про яку нічого не знає.

А от звідки ви знаєте про мої перспективи? Ви гінеколог? Проктолог? Зазирали мені між сідниць? Дивилися мого диплома? Знаєте, хто я? Де й ким працюю?
У вас навіть герб родовий є? Ну так, дійсно, яка расова еліта - така й країна. З гербом, пардон, бантом на сраці.
Не ображайтеся, але на того, хто захистив докторську - ви не тягнете. Може, ви імператор галактики? Признайтеся?
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04.01.2021 20:14 Відповісти
Згадка про "расову еліту" все пояснює.
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04.01.2021 20:28 Відповісти
Звісно. Вам до тої расової еліти дуже далеко.
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04.01.2021 20:55 Відповісти
Авжеж. Ми на міфі про холокост не паразитуємо.
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04.01.2021 20:59 Відповісти
А хотілося б? То після відвідин Великобританії закортіло? Ню-ню, докторе наук, що ще зварганите? Який постулат?
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04.01.2021 23:43 Відповісти
Проживав і працював в 12 країнах на різних континентах. Не багато але все ж таки маю деякий досвід. Єдині расисти яких я зустрічав були сіоністами з Тель-Авівського Університету. В батьківській хаті мені найкраще. Чим старішим я стаю тим мені менше хочеться кудись їхати бо проблеми з зором вже не дають насолодитися в повній мірі спогляданням краєвидів та архітектурних принад. Зате є що згадати. Я розумію що крім мене мої спогади нікому не цікаві але вдячний долі яка дала мені можливість зустрітися з дійсно видатними людьми (жодного українського політика я не вважаю гідним навіть тої посади яку він займав чи займає зараз).
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05.01.2021 00:16 Відповісти
Жестоко её канечно ..... никогда не понимал наших девушек которые шастают по заграницам в поисках продажи своей шкуры .... ну как говориться - яке їхало таке й здибало.
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03.01.2021 19:33 Відповісти
вы не правы,ели девушка работает за границей то по вашему только проституткой?больной у вас мозог если есть,сотни тысяч девушек работают в разных отрослях,у меня лично много знакомых работают в туристическом бизнесе в турции эмиратах даже в Рио и не вам их судить
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04.01.2021 09:42 Відповісти
а вы за каждым из своих знакомых со свечкой ходите ??? ... у женщин есть только одна цель - это выставить себя на аукцион .... пример - в европе где работала моя сестра - была одна азиатка которая раньше сестры приехала к одному старику - (он в 2 раза нее старше) у мужика - пару машин два дома в разных странах и свой ....самолёт ... так вот азиатка села на него сверху и забеременела ...ему 60 лет ей 30 ..... как тебе такой "бизнес" ?? .... байки свои рассказывай детям.
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04.01.2021 13:17 Відповісти
Так ти, йолоп, не тільки на мої коменти "жирно" відповідаєш. Ти, одоробло, всім впарюєш свої висери жирним шрифтом.
Може, ти перегрівся біля компу? То пливи за буй, довбойолоп.
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04.01.2021 17:20 Відповісти
ты что то сегодня перевозбудился очень .... то в сауну зовёшь ... то по шрифту ищешь ... )))
тебе скучно без меня ? ))) извини но меня заднеприводные не интересуют , я женат) так шо иди на ёлку присядь малой =)
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04.01.2021 17:38 Відповісти
божеее какой ты унылый ... обиделся ? Пуська ... ну прости меня пожалуйста я больше так не буду ... не знал что ты такой нежный малый ))
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04.01.2021 17:56 Відповісти
Прощаю. На тебе пендель животворящий.
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04.01.2021 18:12 Відповісти
А в Україні дівчата повинні цікавитися такими мозковими одороблами, як ви? Тоді треба дуже низько впасти.
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04.01.2021 13:33 Відповісти
Ці самі Українські дівчата і народжують "нас" такими мозковими одороблами до речі як і ти )))) ... ти само себе обісрало МуаАахахахха )) і хто тепер одоробло ?)
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04.01.2021 13:36 Відповісти
Ну якщо ти народився одороблом, то хоч не показуй цього. Просто заткни свій фонтан.
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04.01.2021 13:38 Відповісти
вирости спочатку дитинка до мого рівня а потім подумай чи ти можешь вказувати ... хоч книжку прочитай одну за своє нікчемне життя.
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04.01.2021 13:46 Відповісти
Свій рівень у сауні будеш показувати, книжкар.
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04.01.2021 13:50 Відповісти
ти вже свій рівень і так показав ) не продовжуй , не карай себе так на форумі)
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04.01.2021 13:54 Відповісти
Власник високого рівня, а чому ти весь час друкуєш жирним шрифтом? Бо мізерний у реалі, що хочеш бути "жирним" у інеті? От же одоробло.
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04.01.2021 14:04 Відповісти
це спеціально зроблено для того щоб барани звертали на це увагу коли ім більше нічого сказати ....)) що як бачиш працює добре)
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04.01.2021 14:38 Відповісти
Ну ще трошки попрацюй, бовдур.
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04.01.2021 14:44 Відповісти
Очередная несостоявшаяся роксолана
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03.01.2021 19:35 Відповісти
ЭТО 100% РОССИЯНИ !!!
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03.01.2021 19:42 Відповісти
Мне ее не жаль, ни разу . И вы сами знаете чому так .
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03.01.2021 19:52 Відповісти
"Важлива новина"..Чергова шлюха ласти склеїла..І неважливо від національності..Так, я цинік, можете гавкати, спермлолюби
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03.01.2021 20:05 Відповісти
она моделью была. Скрывала возраст. Ей оказывается уже тридцатник был. Виллу в Мугле арендовала последние 6 месяцев. Кстати, турецкие газеты называют ее "русской".
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03.01.2021 20:16 Відповісти
Турки наглеют и пишут, что это возможно самоубийство, потому что двери заперты были изнутри. Ничего себе самоубийство - а наручники? Думаю, последствия секса. Есть такое, когда как бы доводят до потери сознания. А потом хозяин слинял, закрыв двери своим ключом. Впрочем, кто его знает.
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03.01.2021 20:22 Відповісти
На Обозревателе пишуть, що, можливо, вбиця - її хлопець.
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03.01.2021 22:36 Відповісти
Багато наших жінок по світу розбіглося. Кожна з них їхала за кращим життям та довшим чліном.
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03.01.2021 20:23 Відповісти
по себе не судите озабоченая писюнами
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04.01.2021 09:43 Відповісти
щоб не турбувати спільноту під відповідною статтею, напишу щодо вбивства в Польщі тут. Без матері залишилося 2є дітей. Років ще 10 тому вона лишила маленького сина чоловікові та свекрам, шукаючи кращої долі.
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13.01.2021 16:57 Відповісти
По - видимому,здешние "писатели" знают лишь одну профессию...А не приходило ли вам в голову ,что только в тур.индустрии Турции работают десятки тысяч русскоязычных девушек? Те кто встречает вас ,возит на экскурсии,общаются в отеле и т.д А есть и другие профессии...А просто выйти замуж ... Не спешите с выводами.
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03.01.2021 21:07 Відповісти
https://censor.net/ru/user/462287 Працюють.Але від них їхні чоловіки хочуть сексу.Я вже писав.наші жінки світлошкірі красуні.Тим чоловікам башку зносить.
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03.01.2021 21:33 Відповісти
А ты от жинки не хочешь секса? Даже если она у тебя и не светлокожая красавица.....
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03.01.2021 21:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/462287 Так як вони,ні.
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03.01.2021 22:52 Відповісти
Турки пишут,что работала моделью
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03.01.2021 23:05 Відповісти
Так, любий хто був у Туреччині і чув як турки звертаються до жінок "Наташя, Наташя", усе і відразу розуміє..
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04.01.2021 08:58 Відповісти
Здешние писатели, по ходу, категория мачо, которым даже за деньги никто не дает, вот и поливают все и всех гавном...
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04.01.2021 13:58 Відповісти
Так ведь Зе рекламировал наших женщин иностранцам, говорил приезжайте у нас они лучшие!
Что забыли? Да вот, неувязочка вышла, "МВФ" ещё не приказал ему легализовать пока, не на очереди, сначала Банки, Игровой, Землю, потом легкие наркотики, и только потом женщин на продажу. Поспешил.
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03.01.2021 21:41 Відповісти
Горить-горить сосна, горить і палає,
Кричить Галя криком, кричить-промовляє.
Ой ти Галю, Галю молодая,
Кричить Галя криком, кричить-промовляє: "Ой хто в лісі чує, нехай той рятує,
Ой хто дочок має, нехай научає.
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03.01.2021 23:43 Відповісти
Не знаю чим вона там займалася,нас це не стосується,шкода молоду людину.
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03.01.2021 23:54 Відповісти
нашли в ее доме в Мугла.
Она сама выбрала, где ей лучше жить.
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04.01.2021 10:03 Відповісти
Знавал я как-то случаёчек, когда наша барышня осчастливила браком албанца-мусульманина. Пока таинство брака вершилось в незалежной, всё было как бы благополучненько. Но стоило счастливой супружеской чете отъехать на мужнину родину, как благоверный тут же зажмурил возлюбленную. Его там даже судили, но не шибко - сказалось состояние аффекта, оскорблённые религиозные чувства и прочие смягчающие обстоятельства - дело в том, что все ихние замужние прелестницы ходют в одинаково угрюмых плащ-палатках в пол с длинным рукавом и с одинаковыми халабудами на головах, что даже шеи не видать. А ежели оная без нужды с долу вознесёт глазоньки и, не приведи Аллах, ещё и лыбу придавит - быть проказнице с растрамбованною любящим супругом харею.
Короче, перед тем, как лезть в чужой монасрь, хорошо бы монастырский уставчик проштудировать, да обстоятельно поразмыслить на предмет - а сгодится ли тебе сей уставчик. А то как бы боком не вышло.
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04.01.2021 10:19 Відповісти
Одна знакомая точно так же поехала в Азербайджан , только ей повезло вырватся каким то чудом, с ребенком. Поймала момент ,между реанимациями.
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04.01.2021 15:04 Відповісти
Нещасний випадок на виробництві.
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04.01.2021 11:20 Відповісти
Высокооплачиваемая работа в Турции для девушек модельной внешности.Доход от $20т .в месяц. Предоставляем жилье. Тел: 102
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04.01.2021 15:00 Відповісти
Била б у нас легализация интимних услуг, жила би здесь, платила налоги.
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04.01.2021 17:22 Відповісти
Цікаво спостерігати, як власникі потертих треників, у босоніжках, носках і з торбочкою, ті - що не можуть забезпечити нормальне сімейне життя жінкам, бути "сильним плечем" - накинулися, як зграя сморідних шакалів, на труп жінки. Й шматують, штатують його, навіть радіють.
І такі всі розумні, задоволені собою. Що ви хочете цим довести?
Довели тільки одне - ви дикі, обмежені, невиховані яйцюни. Ви могли б просто помовчати. А ви відкрили туалети своїх іпліщ й вийо*уєтеся одним перед одним у штриканні у трупа ковінькою.
Тьху, яке сморідне зібрання невдах.
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04.01.2021 17:26 Відповісти
Отказалась заниматься анальным сексом. Вот и получила, чтоб другим неповадно было. Несчастные украинские девушки, несчастный украинский народ.
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09.01.2021 17:24 Відповісти
Очень жалко и тоскливо смотреть на фотку этой хорошенькой блондинки, пусть даже крашенной. Погибла страшной смертью через пытки и полиэтиленовый кулек на голове. Каково теперь ее матери
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09.01.2021 17:29 Відповісти
Хотела девонька поработать дояркой. В смысле - турков подоить. В смысле - подёргать за тот орган, в котором Кащей иглу хранил. Ан не срослось. Перед тем, как соваться в чужой монастырь, хорошо бы уставчик монастырский проштудировать. А то вон как оно боком-то вышло.
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09.01.2021 17:56 Відповісти
что за питористические вбросы касаспсинские?!
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18.04.2021 19:55 Відповісти
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