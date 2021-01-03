У Туреччині знайшли мертвою 25-річну українку

В районі Ескічешме біля Бодрума в Туреччині знайшли тіло 25-річної українки Христини Новицької. Вона не виходила на зв'язок з 30 грудня.

За даними турецького видання Egeyö, тіло дівчини знайшли в її будинку в Мугла, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Суспільне.

Зазначається, що Христина Новицька не виходила на зв'язок з матір'ю, яка проживає в Україні, з 30 грудня. Згодом мати попросила сусідів доньки перевірити, чи з нею все гаразд. Вони й викликали поліцію та слюсаря, щоб відчинив двері. Коли правоохоронці пробрались у приміщення, то побачили дівчину, яка сиділа на стільці зі скутими за спиною руками в кайданках та з поліетиленовим пакетом на голові. Наразі тіло українки відправили в Інститут судової медицини на розтин, щоб встановити причину смерті. Поліція вивчає обставини трагедії.

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