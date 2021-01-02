Померла від COVID-19 відома волонтерка та патріотка України Олександра Тарасова

Колишній начальник управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Мінсоцполітики, глава правління благодійних фондів "Крила фенікса" і "Повернись живим" Олександра Тарасова померла.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Лілія Блохіна, передає Цензор.НЕТ.

"Сум, біль... Друзі, від COVID-19 померла наша волонтерка Олександра Тарасова", - повідомила вона, додавши номер картки сина Кості Тарасова: 4441 1144 4302 3401, "Монобанк".

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Зазначимо, що 24 грудня Оксана Шевченко повідомляла у фейсбуці, що хвороба Олександри Тарасової протікає дуже важко, а сім'я - вона сама виховувала двох дітей - фактично позбавлена засобів до існування.