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Новини Коронавірус і карантин
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Померла від COVID-19 відома волонтерка та патріотка України Олександра Тарасова

Померла від COVID-19 відома волонтерка та патріотка України Олександра Тарасова

Колишній начальник управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Мінсоцполітики, глава правління благодійних фондів "Крила фенікса" і "Повернись живим" Олександра Тарасова померла.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Лілія Блохіна, передає Цензор.НЕТ.

"Сум, біль... Друзі, від COVID-19 померла наша волонтерка Олександра Тарасова", - повідомила вона, додавши номер картки сина Кості Тарасова: 4441 1144 4302 3401, "Монобанк".

Померла від COVID-19 відома волонтерка та патріотка України Олександра Тарасова 01

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Зазначимо, що 24 грудня Оксана Шевченко повідомляла у фейсбуці, що хвороба Олександри Тарасової протікає дуже важко, а сім'я - вона сама виховувала двох дітей - фактично позбавлена засобів до існування.

Автор: 

карантин (18172) смерть (6774) волонтери (1339) Тарасова Олександра (6) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+85
Який жах...Співчуття рідним ta близьким
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02.01.2021 12:00
+82
Царствие небесное.
Спасибо Вам за все что Вы делали.
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02.01.2021 12:01
+80
Волонтер Александра Тарасова умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2944
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02.01.2021 11:56
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Волонтер Александра Тарасова умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2944
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02.01.2021 11:56 Відповісти
R.I.P.
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02.01.2021 11:57 Відповісти
Який жах...Співчуття рідним ta близьким
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02.01.2021 12:00 Відповісти
Царствие небесное.
Спасибо Вам за все что Вы делали.
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02.01.2021 12:01 Відповісти
Ну почему хорошие люли умирают от этого вируса...и гниды депутаты и чинуши нет??
Ответ напрашивается один...медицина у нас в стране разная..для хороших людей одна...а гнид другая...
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02.01.2021 12:02 Відповісти
хорошие - переживают, стресс и т.д., а всякие ренатки не парятся ни о чем, чуть шо - 50 адвокатов отмажут от чего угодно.
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02.01.2021 12:06 Відповісти
не понятно еще где лучше "здесь" или "не здесь" (нам не понять эту логику), поэтому возможно близятся времена, когда живые позавидуют мертвым, жизнь на Земле это уже далеко не рай (по крайней мере для большинства ее жителей)!
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02.01.2021 12:54 Відповісти
Афиногенушкаэ, а сдрысни ка на парашеньку!
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02.01.2021 13:59 Відповісти
Депутати і чинуші добре харчуються, не мають стресів, натомість - добрі матеріальні можливості. І щодо медичного догляду та лікування - зокрема.

А хороші люди, прості люди часто цього позбавлені. Через це мають слабший імунітет, хронічні хвороби, які загострюються при вірусному навантаженні і не можуть заплатити за ефективніші ліки.

Ніби ж зе-уряд обіцяв, що лікування хворих на ковід буде безкоштовним.
Далеко не завжди.
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02.01.2021 21:50 Відповісти
Безкоштовно - для так званого президента в Феофанії. А так, всі, хто може, відкладають про всяк випадок.
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02.01.2021 23:20 Відповісти
Земля пухом...
Уходят лучшие, к сожалению, а мерзота только бодро рапортует: заболел-3 дня-выздоровел...
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02.01.2021 12:04 Відповісти
https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1

https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 Hawthorn Healing @hawthornhealin1

https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1



Скажите, а зелёный петушмейстер выразил соболезнования людям, потерявшим близких от ковида, или там было только самолюбование?
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02.01.2021 12:07 Відповісти
А його це яким боком торкається?
Проблеми гоїв богообраного прип*здента не обходять...
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02.01.2021 12:55 Відповісти
Світла пам"ять!
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02.01.2021 12:13 Відповісти
Україна сумує... Царство Небесне пані Олександрі!
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02.01.2021 12:17 Відповісти
Волонтерка Олександра Тарасова померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3869
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02.01.2021 12:26 Відповісти
Ужас... Царство небесное.....
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02.01.2021 12:32 Відповісти
-- соболезную...
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02.01.2021 12:55 Відповісти
Вічна пам'ять...
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02.01.2021 12:56 Відповісти
Хорошие люди умирают, а всякие уроди живут.
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02.01.2021 12:56 Відповісти
Сумую, царство небесне!
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02.01.2021 13:02 Відповісти
Волонтерка Олександра Тарасова померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2415
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02.01.2021 13:02 Відповісти
Хай спочиває з миром. На жаль - отримав отаке при спробі переказу коштів на картку "Згідно з правилами платіжної системи Visa, загальна кількість операцій для поповнення однієї картки Visa українського банку, не може перевищувати 20 транзакцій на день. На жаль, ми не можемо провести цей переказ, оскільки операція здійснюється через платіжну систему."
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02.01.2021 13:03 Відповісти
прочитав про покійну... http://www.theinsider.ua/lifestyle/professiya-volonter-aleksandra-tarasova-krylya-feniksa/
R.І.Р.
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02.01.2021 13:32 Відповісти
Волонтерка Олександра Тарасова померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2548
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02.01.2021 13:59 Відповісти
вот так помогаешь своей стране а в итоге умираешь от нехватки средств на лечение ковида-
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02.01.2021 13:36 Відповісти
Забросил немного, к сожалению, это всё что я могу сделать
Вечная память и царствие небесное!
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02.01.2021 13:55 Відповісти
«2 января 2021Ушла из жизни волонтер и оперная певица Александра Тарасова.»

R.I.P.
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02.01.2021 13:56 Відповісти
R.I.P.
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02.01.2021 14:18 Відповісти
что означает rest in peace - покойся с миром
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02.01.2021 14:48 Відповісти
Царствие Небесное... Вечная память...
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02.01.2021 14:24 Відповісти
Це велика втрата для України. Українці, бережіть себе і одне одного. Ви потрібні Україні.
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02.01.2021 14:26 Відповісти
Царство Небесне Людині.
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02.01.2021 14:38 Відповісти
Світла пам'ять світлій людині.
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02.01.2021 15:04 Відповісти
Спочивай з миром, Олександра.... Земний уклін тобі та наша подяка...
Померла від COVID-19 відома волонтерка та патріотка України Олександра Тарасова - Цензор.НЕТ 2169
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02.01.2021 15:36 Відповісти
Вічна пам'ять. Співчуття рідним.
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02.01.2021 15:50 Відповісти
--- Саме на отаких світлих в діяннях і помислах іще й тримається наша Україна ...Сумуємо... Співчуваємо рідним і близьким і дякуємо тобі .що була з нами...
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02.01.2021 16:36 Відповісти
Герої не вмирають
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02.01.2021 17:12 Відповісти
Нажаль вмирають. А всілякий опзжопний непотріб живе
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02.01.2021 17:25 Відповісти
Дякую що була з Україною в серці !!! Співчуття родині і близьким !!!
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02.01.2021 17:51 Відповісти
Земля пухом Патріотам України.
І якщо бути точніше то вмирають не від самої корони, а від ускладнень яка вона викликала в організмі людини.
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02.01.2021 18:09 Відповісти
Ну почему умирают хорошие, добрые, нужные Украине люди, а такое дерьмо как зечмо, мертвечук, х-ло живут???
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02.01.2021 21:05 Відповісти
Как почему. Ты не в курсе что ли. Земля - это место скорби боли и горя. А не радости и благоденствия. Взрослей.
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03.01.2021 07:43 Відповісти
Світла пам'ять.
Співчуття рідним.
Боляче. Такі люди повинні жити.
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02.01.2021 21:52 Відповісти
Світла пам'ять та земля їй пухом.
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02.01.2021 23:03 Відповісти
((((((((
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03.01.2021 01:14 Відповісти
А скот массово мычит что ковида нет - пока ковид в кукушку напрямую не постучится
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03.01.2021 07:40 Відповісти
нечас
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03.01.2021 16:54 Відповісти
Царствие Небесное Александре!
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03.01.2021 10:45 Відповісти
Світла память.
Але від ковід? Чи з ковід?
Отак друкуючи чи неперевірену інформацію видання перетворюються на жовту пресу.
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03.01.2021 11:42 Відповісти
Царство Небесне...
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03.01.2021 13:32 Відповісти
Знав її особисто. Світла була людина
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03.01.2021 17:32 Відповісти
Тяжело..
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03.01.2021 20:16 Відповісти
Земля пухом і вічна пам'ять.
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04.01.2021 16:19 Відповісти
 
 