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Померла від COVID-19 відома волонтерка та патріотка України Олександра Тарасова
Колишній начальник управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Мінсоцполітики, глава правління благодійних фондів "Крила фенікса" і "Повернись живим" Олександра Тарасова померла.
Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Лілія Блохіна, передає Цензор.НЕТ.
"Сум, біль... Друзі, від COVID-19 померла наша волонтерка Олександра Тарасова", - повідомила вона, додавши номер картки сина Кості Тарасова: 4441 1144 4302 3401, "Монобанк".
Зазначимо, що 24 грудня Оксана Шевченко повідомляла у фейсбуці, що хвороба Олександри Тарасової протікає дуже важко, а сім'я - вона сама виховувала двох дітей - фактично позбавлена засобів до існування.
Топ коментарі
+85 Igor Lemke #390467
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+82 Ivan Sidorenko
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+80 Шрек Баблокат
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Ответ напрашивается один...медицина у нас в стране разная..для хороших людей одна...а гнид другая...
А хороші люди, прості люди часто цього позбавлені. Через це мають слабший імунітет, хронічні хвороби, які загострюються при вірусному навантаженні і не можуть заплатити за ефективніші ліки.
Ніби ж зе-уряд обіцяв, що лікування хворих на ковід буде безкоштовним.
Далеко не завжди.
Уходят лучшие, к сожалению, а мерзота только бодро рапортует: заболел-3 дня-выздоровел...
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https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1
Скажите, а зелёный петушмейстер выразил соболезнования людям, потерявшим близких от ковида, или там было только самолюбование?
Проблеми гоїв богообраного прип*здента не обходять...
R.І.Р.
Вечная память и царствие небесное!
R.I.P.
І якщо бути точніше то вмирають не від самої корони, а від ускладнень яка вона викликала в організмі людини.
Співчуття рідним.
Боляче. Такі люди повинні жити.
Але від ковід? Чи з ковід?
Отак друкуючи чи неперевірену інформацію видання перетворюються на жовту пресу.