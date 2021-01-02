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Новости Коронавирус и карантин
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Умерла от COVID-19 известный волонтер и патриот Украины Александра Тарасова

Умерла от COVID-19 известный волонтер и патриот Украины Александра Тарасова

Бывший начальник управления по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики, глава правления благотворительных фондов "Крылья феникса" и "Повернись живим" Александра Тарасова умерла.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Лилия Блохина, передает Цензор.НЕТ.

"Грусть, боль… Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", - сообщила она, добавив номер карты сына Кости Тарасова: 4441 1144 4302 3401, "Монобанк".

Умерла от COVID-19 известный волонтер и патриот Украины Александра Тарасова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квартира для героя Пономарева: военнослужащие, получившие инвалидность в АТО, обеспечиваются жильем по линии Минсоцполитики, а не Миноброны, - Тарасова

Отметим, 24 декабря Оксана Шевченко сообщала в Facebook, что болезнь Александры Тарасовой протекает очень тяжело, а семья - она сама воспитывала двух детей - фактически лишена средств к существованию.

Автор: 

карантин (16729) смерть (9247) волонтеры (2640) Тарасова Александра (9) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+85
Який жах...Співчуття рідним ta близьким
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02.01.2021 12:00
+82
Царствие небесное.
Спасибо Вам за все что Вы делали.
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02.01.2021 12:01
+80
Волонтер Александра Тарасова умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2944
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02.01.2021 11:56
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Волонтер Александра Тарасова умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2944
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02.01.2021 11:56 Ответить
R.I.P.
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02.01.2021 11:57 Ответить
Який жах...Співчуття рідним ta близьким
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02.01.2021 12:00 Ответить
Царствие небесное.
Спасибо Вам за все что Вы делали.
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02.01.2021 12:01 Ответить
Ну почему хорошие люли умирают от этого вируса...и гниды депутаты и чинуши нет??
Ответ напрашивается один...медицина у нас в стране разная..для хороших людей одна...а гнид другая...
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02.01.2021 12:02 Ответить
хорошие - переживают, стресс и т.д., а всякие ренатки не парятся ни о чем, чуть шо - 50 адвокатов отмажут от чего угодно.
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02.01.2021 12:06 Ответить
не понятно еще где лучше "здесь" или "не здесь" (нам не понять эту логику), поэтому возможно близятся времена, когда живые позавидуют мертвым, жизнь на Земле это уже далеко не рай (по крайней мере для большинства ее жителей)!
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02.01.2021 12:54 Ответить
Афиногенушкаэ, а сдрысни ка на парашеньку!
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02.01.2021 13:59 Ответить
Депутати і чинуші добре харчуються, не мають стресів, натомість - добрі матеріальні можливості. І щодо медичного догляду та лікування - зокрема.

А хороші люди, прості люди часто цього позбавлені. Через це мають слабший імунітет, хронічні хвороби, які загострюються при вірусному навантаженні і не можуть заплатити за ефективніші ліки.

Ніби ж зе-уряд обіцяв, що лікування хворих на ковід буде безкоштовним.
Далеко не завжди.
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02.01.2021 21:50 Ответить
Безкоштовно - для так званого президента в Феофанії. А так, всі, хто може, відкладають про всяк випадок.
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02.01.2021 23:20 Ответить
Земля пухом...
Уходят лучшие, к сожалению, а мерзота только бодро рапортует: заболел-3 дня-выздоровел...
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02.01.2021 12:04 Ответить
https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1

https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 Hawthorn Healing @hawthornhealin1

https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1



Скажите, а зелёный петушмейстер выразил соболезнования людям, потерявшим близких от ковида, или там было только самолюбование?
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02.01.2021 12:07 Ответить
А його це яким боком торкається?
Проблеми гоїв богообраного прип*здента не обходять...
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02.01.2021 12:55 Ответить
Світла пам"ять!
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02.01.2021 12:13 Ответить
Україна сумує... Царство Небесне пані Олександрі!
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02.01.2021 12:17 Ответить
Волонтерка Олександра Тарасова померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3869
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02.01.2021 12:26 Ответить
Ужас... Царство небесное.....
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02.01.2021 12:32 Ответить
-- соболезную...
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02.01.2021 12:55 Ответить
Вічна пам'ять...
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02.01.2021 12:56 Ответить
Хорошие люди умирают, а всякие уроди живут.
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02.01.2021 12:56 Ответить
Сумую, царство небесне!
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02.01.2021 13:02 Ответить
Волонтерка Олександра Тарасова померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2415
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02.01.2021 13:02 Ответить
Хай спочиває з миром. На жаль - отримав отаке при спробі переказу коштів на картку "Згідно з правилами платіжної системи Visa, загальна кількість операцій для поповнення однієї картки Visa українського банку, не може перевищувати 20 транзакцій на день. На жаль, ми не можемо провести цей переказ, оскільки операція здійснюється через платіжну систему."
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02.01.2021 13:03 Ответить
прочитав про покійну... http://www.theinsider.ua/lifestyle/professiya-volonter-aleksandra-tarasova-krylya-feniksa/
R.І.Р.
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02.01.2021 13:32 Ответить
Волонтерка Олександра Тарасова померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2548
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02.01.2021 13:59 Ответить
вот так помогаешь своей стране а в итоге умираешь от нехватки средств на лечение ковида-
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02.01.2021 13:36 Ответить
Забросил немного, к сожалению, это всё что я могу сделать
Вечная память и царствие небесное!
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02.01.2021 13:55 Ответить
«2 января 2021Ушла из жизни волонтер и оперная певица Александра Тарасова.»

R.I.P.
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02.01.2021 13:56 Ответить
R.I.P.
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02.01.2021 14:18 Ответить
что означает rest in peace - покойся с миром
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02.01.2021 14:48 Ответить
Царствие Небесное... Вечная память...
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02.01.2021 14:24 Ответить
Це велика втрата для України. Українці, бережіть себе і одне одного. Ви потрібні Україні.
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02.01.2021 14:26 Ответить
Царство Небесне Людині.
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02.01.2021 14:38 Ответить
Світла пам'ять світлій людині.
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02.01.2021 15:04 Ответить
Спочивай з миром, Олександра.... Земний уклін тобі та наша подяка...
Померла від COVID-19 відома волонтерка та патріотка України Олександра Тарасова - Цензор.НЕТ 2169
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02.01.2021 15:36 Ответить
Вічна пам'ять. Співчуття рідним.
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02.01.2021 15:50 Ответить
--- Саме на отаких світлих в діяннях і помислах іще й тримається наша Україна ...Сумуємо... Співчуваємо рідним і близьким і дякуємо тобі .що була з нами...
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02.01.2021 16:36 Ответить
Герої не вмирають
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02.01.2021 17:12 Ответить
Нажаль вмирають. А всілякий опзжопний непотріб живе
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02.01.2021 17:25 Ответить
Дякую що була з Україною в серці !!! Співчуття родині і близьким !!!
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02.01.2021 17:51 Ответить
Земля пухом Патріотам України.
І якщо бути точніше то вмирають не від самої корони, а від ускладнень яка вона викликала в організмі людини.
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02.01.2021 18:09 Ответить
Ну почему умирают хорошие, добрые, нужные Украине люди, а такое дерьмо как зечмо, мертвечук, х-ло живут???
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02.01.2021 21:05 Ответить
Как почему. Ты не в курсе что ли. Земля - это место скорби боли и горя. А не радости и благоденствия. Взрослей.
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03.01.2021 07:43 Ответить
Світла пам'ять.
Співчуття рідним.
Боляче. Такі люди повинні жити.
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02.01.2021 21:52 Ответить
Світла пам'ять та земля їй пухом.
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02.01.2021 23:03 Ответить
((((((((
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03.01.2021 01:14 Ответить
А скот массово мычит что ковида нет - пока ковид в кукушку напрямую не постучится
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03.01.2021 07:40 Ответить
нечас
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03.01.2021 16:54 Ответить
Царствие Небесное Александре!
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03.01.2021 10:45 Ответить
Світла память.
Але від ковід? Чи з ковід?
Отак друкуючи чи неперевірену інформацію видання перетворюються на жовту пресу.
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03.01.2021 11:42 Ответить
Царство Небесне...
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03.01.2021 13:32 Ответить
Знав її особисто. Світла була людина
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03.01.2021 17:32 Ответить
Тяжело..
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03.01.2021 20:16 Ответить
Земля пухом і вічна пам'ять.
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04.01.2021 16:19 Ответить
 
 