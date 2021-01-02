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Умерла от COVID-19 известный волонтер и патриот Украины Александра Тарасова
Бывший начальник управления по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики, глава правления благотворительных фондов "Крылья феникса" и "Повернись живим" Александра Тарасова умерла.
Об этом сообщила в Facebook волонтер Лилия Блохина, передает Цензор.НЕТ.
"Грусть, боль… Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", - сообщила она, добавив номер карты сына Кости Тарасова: 4441 1144 4302 3401, "Монобанк".
Отметим, 24 декабря Оксана Шевченко сообщала в Facebook, что болезнь Александры Тарасовой протекает очень тяжело, а семья - она сама воспитывала двух детей - фактически лишена средств к существованию.
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+85 Igor Lemke #390467
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показать весь комментарий02.01.2021 11:56 Ссылка
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Ответ напрашивается один...медицина у нас в стране разная..для хороших людей одна...а гнид другая...
А хороші люди, прості люди часто цього позбавлені. Через це мають слабший імунітет, хронічні хвороби, які загострюються при вірусному навантаженні і не можуть заплатити за ефективніші ліки.
Ніби ж зе-уряд обіцяв, що лікування хворих на ковід буде безкоштовним.
Далеко не завжди.
Уходят лучшие, к сожалению, а мерзота только бодро рапортует: заболел-3 дня-выздоровел...
https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 Hawthorn Healing @hawthornhealin1
https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1 https://mobile.twitter.com/hawthornhealin1
Скажите, а зелёный петушмейстер выразил соболезнования людям, потерявшим близких от ковида, или там было только самолюбование?
Проблеми гоїв богообраного прип*здента не обходять...
R.І.Р.
Вечная память и царствие небесное!
R.I.P.
І якщо бути точніше то вмирають не від самої корони, а від ускладнень яка вона викликала в організмі людини.
Співчуття рідним.
Боляче. Такі люди повинні жити.
Але від ковід? Чи з ковід?
Отак друкуючи чи неперевірену інформацію видання перетворюються на жовту пресу.