Умерла от COVID-19 известный волонтер и патриот Украины Александра Тарасова

Бывший начальник управления по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики, глава правления благотворительных фондов "Крылья феникса" и "Повернись живим" Александра Тарасова умерла.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Лилия Блохина, передает Цензор.НЕТ.

"Грусть, боль… Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", - сообщила она, добавив номер карты сына Кости Тарасова: 4441 1144 4302 3401, "Монобанк".

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Отметим, 24 декабря Оксана Шевченко сообщала в Facebook, что болезнь Александры Тарасовой протекает очень тяжело, а семья - она сама воспитывала двух детей - фактически лишена средств к существованию.