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Промышленники просят Минэкономики не сокращать сроки эксплуатации вагонов

Промышленники просят Минэкономики не сокращать сроки эксплуатации вагонов

Промышленники просят Минэкономики не сокращать сроки эксплуатации вагонов, ведь это приведет к серьезному дефициту.

Инициатива Министерства экономики и Министерства инфраструктуры сократить срок эксплуатации специальных грузовых вагонов приведет к дефициту особого подвижного состава. Это может привести к срывам поставок продукции. Поэтому нужно смягчить требования, предъявляемые министерством.

С таким призывом обратилась к главе Министерства экономики Игорю Петрашко Ассоциация "Укрметаллургпром" в своем открытом письме.

Промышленники просят Минэкономики не сокращать сроки эксплуатации вагонов 01

"Предельные сроки специализированных грузовых вагонов значительно ограничиваются. Это приведет к существенному сокращению их количества. Из эксплуатации будет выведено 1620 единиц окатышевозов, а это 34% доступного парка. Этот специализированный подвижной состав является остродефицитным. Трудно пополнить баланс выбывающих вагонов из-за длительного срока окупаемости и ограниченного сегмента рынка, где такие вагоны могут быть использованы", - сказано в письме.

Дефицит специальных вагонов может привести к срывам отгрузки продукции. Поэтому в "Укрметаллургпроме" просят Минэкономики дополнительно еще раз проработать вопрос предельных сроков для специализированных грузовых вагонов. Еще одну угрозу, по мнению промышленников, несет изложенное в проекте приказа требование обязательно осуществлять продление срока службы грузовых вагонов каждые три года, причем только после проведения капитального ремонта. "Это несет в себе значительные риски длительного согласования технических условий, необходимых для проведения таких ремонтов (обычно ТУ для полувагонов выполняют на 10-11 лет). Это приведет к невозможности эксплуатации значительного количества подвижного состава, который будет находиться в пределах разрешенных предельных сроков. Целесообразнее было бы осуществлять продление срока службы всех типов вагонов после капитального ремонта (КР) или капитального ремонта с продлением срока (КРП) на срок до 5 лет ", - указывают в Ассоциации.

Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры намеревалось значительно сократить срок эксплуатации грузовых вагонов, что привело бы к огромному дефициту почти всех видов грузовых вагонов. Однако Игорь Петрашко в начале декабря созвал закрытое заседание, на котором собирался в ручном режиме, без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы. В результате появился альтернативный проект приказа, в котором требования бизнеса и УЗ были учтены лишь частично. Ранее президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж / д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерения Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушают европейские директивы.

Автор: 

Укрзализныця (2743) вагоны (179)


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А чому б цим промишлєннікам не закупити нові вагони для себе?
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20.01.2021 12:16 Ответить
Лучше бы закупили волов с телегами.
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20.01.2021 12:20 Ответить
Старі вагони розвалюються під час руху і спричиняють аварії які можуть закінчитись людськими жертвами, якщо вантажний потяг зійде з рейок поблизу пасажирського потягу або на залізничній станції. Тому рішення про припинення експлуатації старих вагонів абсолютно правильне. Інвестуйте панове в нові вагони.
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20.01.2021 12:24 Ответить
Адрэс на инвестиции, не знаю куда вложить. А вот волами меньше будут вывозить из страны и никаких инвестицей.
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20.01.2021 12:31 Ответить
Ну то ж треба гроші витрачати... От якби їм дали замутити мутну схему а-ля "держава накупила вагонів і здала в оренду за копійки" (після якої ці вагони "раптом" стали приватними), то ще можна жити, а за свій кошт купувати нові вагони - нема дурних. хай лохи платять.
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20.01.2021 12:21 Ответить
а где деньги приложенные к просьбе, ничего личного это просто бизнес
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20.01.2021 12:22 Ответить
Не нужно сокращать.
Пусть провоцируют аварии!
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20.01.2021 12:37 Ответить
и еще оставить в работе рельсы ( Пашки Корчагина) для надежности
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20.01.2021 13:01 Ответить
 
 